Туркменский флаг на трибунах чемпионата мира: как Керим Амансарыев представляет Туркменистан на футбольном празднике в Северной Америке



Лилия Жирнова

Чемпионат мира по футболу, который проходит в эти дни в Северной Америке, стал местом встречи не только сильнейших футболистов мира, но и болельщиков самых разных национальностей. Одним из них стал туркменистанец Керим Амансарыев, который приехал на матчи не просто ради большого футбола, а с важной миссией — представить Туркменистан на трибунах мирового первенства.

Керим родом из села Гями Ахалского велаята. Сегодня 26-летний инженер-программист проходит профессиональную практику в высокотехнологичной американской компании Applied Medical. Однако, несмотря на напряженный график, молодой специалист находит время для своего давнего увлечения — футбола. На счету Керима четыре матча мирового первенства: Иран — Новая Зеландия, Швейцария — Босния и Герцеговина, Парагвай — Австралия и Испания — Австрия.

Для Керима футбол — это не просто игра, а мост между культурами. Даже находясь на другом конце света, он сохраняет глубокую связь с Родиной. На стадионы он приходит не просто как нейтральный зритель, а как представитель своей страны: в традиционной туркменской тахья и с Государственным флагом Туркменистана в руках.

«Ещё со школьных времён я не пропускал ни одного матча сборной Туркменистана, —признается Керим. — И хотя, к сожалению, наша сборная не представлена на этом чемпионате, национальные атрибуты помогают мне воссоздать те самые эмоции и чувство гордости, которые я испытывал, болея за своих на родных стадионах».

Мост между культурами



По словам Керима, национальная символика стала своеобразным мостом между культурами и помогла завязать десятки новых знакомств с болельщиками из разных стран.

«Тахья и Государственный флаг Туркменистана стали отличным поводом для знакомства. Люди подходили ко мне и на стадионе, и по дороге на матч, интересовались, откуда я приехал. Кто-то сразу узнавал наш флаг, кто-то интересовался, что это за страна, но практически все говорили, что флаг очень красивый. Многие спрашивали и о тахья. Те, кто был знаком с культурой Центральной Азии, сначала предполагали, что это узбекская или казахская тюбетейка. Но когда я объяснял, что это туркменский национальный головной убор, разговор сразу переходил к Туркменистану — люди с большим интересом расспрашивали о нашей стране и ее традициях».

Особенно запомнился Кериму матч Испания — Австрия. Болельщики, сидевшие рядом, не только попросили сфотографироваться с Государственным флагом Туркменистана, но и во время игры сами помогали ему поднимать полотнище, освобождая место, чтобы его было хорошо видно с трибун.

Не меньший интерес к национальному головному убору проявили и коллеги Керима в компании Applied Medical.

«На некоторые матчи я отправлялся сразу после работы, поэтому приходил в офис уже в своей зрительской экипировке. Коллегам было очень интересно, что это за головной убор, они расспрашивали меня о тахья, а после каждого матча обязательно интересовались, как все прошло», — говорит он.

Атмосфера грандиозного праздника

Керим отмечает высокую организацию турнира в США, особенно в вопросах логистики и безопасности: четко налаженная система автобусных рейсов позволяет болельщикам без усилий перемещаться между городами.

Особое впечатление на него произвел стадион в Лос-Анджелесе. «Он поражает своими масштабами и комфортом, — отмечает инженер. — Независимо от категории билета и расположения мест, обзор поля идеальный, а продуманная архитектура навесов позволяет наслаждаться игрой даже при ярком солнце, рассеивая солнечные лучи».

Молодой человек признается, что увидеть матчи мирового первенства своими глазами — это фантастический опыт. Непосредственно на трибунах стадиона болельщики перестают восприниматься как «точки на экране», какими они кажутся по телевизору. Теперь это реальные люди с самыми разными и интересными историями, объединенные общей страстью.

Совет будущим профессионалам

На вопрос о том, что он пожелал бы молодым людям, мечтающим о карьере на международной арене, Керим отвечает рассудительно: «Важно быть последовательным в своих действиях и стремиться сохранять ясность ума, чтобы доводить начатое до конца. И, конечно, не бояться заводить новые знакомства. Мир открывается нам через людей — новые встречи расширяют перспективу на привычные вещи и часто становятся ключевым фактором успеха. Путешествуйте, развивайтесь и не забывайте, кто вы и откуда вы».

Каждый матч заканчивается финальным свистком, но впечатления, встречи и знакомства остаются надолго. Для Керима этот чемпионат мира стал не только исполнением давней мечты, но и возможностью рассказать миру о Туркменистане. Его история напоминает: быть послом своей Родины можно не только по профессии или должности. Иногда достаточно оставаться собой, бережно хранить свои традиции и с гордостью рассказывать о них людям. ///nCa, 6 июля 2026 г.

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