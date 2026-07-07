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Интервью Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова иранской телерадиокомпании IRIB

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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью журналисту иранской телерадиокомпании IRIB Сейеду Мохсену Хосейни во время визита в Иран.

Аркадаг Бердымухамедов поделился воспоминаниями о встречах с Аятоллой Хаменеи, первая из которых состоялась в 1998 году. Он также напомнил об основных достижениях туркмено-иранского сотрудничества за период своего 15-летнего президентства.

За время совместной работы товарооборот между Туркменистаном и Ираном за год превышал 5 миллиардов долларов с ростом не менее 115, 150 процентов. Реализованы такие проекты, как строительство дорог, мостов, газопроводов, ЛЭП.

Выражая позицию Туркменистана по текущим событиям, Бердымухамедов подчеркнул, что в сложной международной обстановке Туркменистан придерживается политики «открытых дверей», оказывает гуманитарную помощь и выступает за мир.

Ниже приводим полный текст интервью, опубликованный TDH:

Вопрос: Уважаемый Национальный Лидер туркменского народа, рады видеть Вас на иранской земле! Ваша поддержка и сочувствие иранцам в столь тяжёлый момент важны для нашего народа и государства, и иранская сторона признательна Вам за это. Иран и Туркменистан – соседи и братские государства.

Не могли бы Вы в начале беседы поделиться воспоминаниями о Ваших встречах с ныне покойным Духовным Лидером Исламской Республики Иран и рассказать об их значении?

Гурбангулы Бердымухамедов: Большое спасибо! Испокон веков туркменский народ дорожит узами дружбы и братства. Туркменистан и Иран – соседние братские страны, которые поддерживают добрые и уважительные отношения.

Как вы отметили, покойный Аятолла ­Сейед Али Хосейни Хаменеи был выдающейся личностью, признанной не только у себя на родине, но и далеко за её пределами.

Наша первая встреча с Аятоллой Хаменеи состоялась весной 1998 года, когда мы приезжали с визитом в братскую страну. В то время я работал министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и та встреча произвела на меня большое впечатление. С тех пор прошло уже 28 лет. В 2001 году я стал заместителем Председателя Кабинета Министров по вопросам образования, науки, здравоохранения и культуры. А с 2007 года я на протяжении 15 лет служил своему народу и Родине в качестве главы Туркменского государства.

В 2022 году народ избрал меня Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. И на всех государственных постах мне доводилось встречаться с Духовным Лидером Ирана.

При каждой нашей встрече Аятолла Сейед Али Хаменеи неизменно покорял своей доб­ротой, образованностью, будучи человеком мудрым и проницательным, давал много ценных советов.

У туркменского и иранского народов есть исконный обычай: почитать старших и проявлять уважение к младшим. Поэтому он всегда делился своими мыслями о политике, торгово-экономических отношениях, а также по вопросам в культурно-гуманитарной сфере, сближающей народы. Эти встречи, проходившие в интересах двух народов, которые поддерживают искони сложившиеся крепкие узы, давали весомые результаты.

Знакомство и общение с Духовным Лидером на протяжении многих лет служило только на благо наших стран.

Вопрос: Вы поделились своими воспоминаниями о Духовном Лидере. Не могли бы подробнее остановиться на наиболее ярких моментах, которые особенно запомнились Вам?

Гурбангулы Бердымухамедов:  Все наши встречи были по-своему запоминающимися. Но каждый раз, когда мы встречались, Духовный Лидер, опираясь на мудрость о том, что «В Судный день – сосед подмога», говорил: «Для нас вы – не просто соседи, а родные братья».

На мой взгляд, все наши беседы были очень важны. Если говорить о политике, то мы часто вели беседы о мире и благополучии не только двух стран, но и региона и всего мира. Как вы знаете, Туркменистан – единственное в мире государство, чей нейтральный статус трижды признан ООН. Именно поэтому мы часто обменивались мнениями по вопросам поддержания мира и устойчивого развития.

Много ценных наставлений давал он по торгово-экономическим отношениям. У туркменского и иранского народов, да и в исламе в целом, есть понимание: если человек хочет прожить жизнь достойно, он обязательно должен прокладывать дороги и наводить мосты.

Говоря об этом, стоит отметить, что за минувшие годы Туркменистан и Иран сов­местно построили немало автомобильных, железных дорог и мостов. Как говорил Духовный Лидер: «Вся суть этой благородной деятельности заключается в том, чтобы народы могли поддерживать связь друг с другом». На мой взгляд, это один из самых глубоких и памятных моментов нашего общения.

В сегодняшней беседе невозможно охватить весь масштаб жизненного пути этого выдающегося человека. Он сделал невероятно много для своего народа и его благополучия. Действительно, строительство мостов и дорог служит укреплению уз дружбы и братства.

С Духовным Лидером мы часто обменивались мнениями о торгово-экономических связях, уходящих вглубь веков, а также о наших общих историко-культурных корнях. Мы, конечно, обсуждали и вопросы воспитания подрастающего поколения. Исходя из этого, мы поддерживаем связи с иранскими учёными, поэтами и прозаиками. В Туркменистане действует Институт рукописей. В данном контексте мы говорили о важности изучения нашего общего наследия – это имеет для нас огромное значение. Как вы знаете, сегодня в иранской провинции Гулистан проживают более трёх миллионов туркмен. В связи с этим мы с Духовным Лидером часто обменивались мнениями о том, как ещё более укрепить дружбу и братство между нашими народами.

В Иране покоится наш всемирно известный поэт и мыслитель Махтумкули. И наш народ имеет возможность совершать паломничество к месту его упокоения. Мы вместе чтим его память и дорожим его ­поэтическим творчеством. Подобных тому примеров очень много.

Как я уже упоминал, за 15 лет моего руководства Туркменистаном было реализовано множество проектов: прокладка газопроводов и линий электропередачи, строительство железных и автомобильных дорог. За время совместной работы товарооборот за год превышал 5 миллиардов долларов, причём каждый год он неизменно демонстрировал рост не менее 115, 150 процентов. Иран граничит и с другими государствами, но самая протяжённая граница – именно с нашей страной. Граница между Туркменистаном и Ираном превышает 1500 километров. Духовный Лидер всегда подчёркивал: «Наша граница – это граница дружбы и братства». Это свидетельствует о том, какой выдающейся личностью он был.

Вопрос: То, что туркменский народ с огромным почтением относится к нашему Духовному Лидеру и помнит о нём, – для нас большая честь.

Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменский народ всегда относился к Духовному Лидеру с глубочайшим уважением. Его наставления и мудрые советы были для нас очень ценны. На наших встречах мы обсуждали буквально все вопросы, связанные с жизнью человека – от самого рождения до преклонного возраста.

Конечно, мы затрагивали и вопросы о религии. Вы знаете, что Туркменистан – светское, демократическое государство, но при этом мы глубоко чтим нашу веру, наши исконные традиции и духовные ценности, и в целом мусульманские традиции. В этом воп­росе наставления Духовного Лидера имеют большое значение, особенно для молодёжи. К слову, Посольство Ирана в Туркменистане расположено рядом с Сельскохозяйственным университетом. В связи с этим Духовный Лидер говорил: «Сотрудники Посольства рассказывают, какие у вас воспитанные студенты: юноши – в традиционных тюбетейках, девушки – с двумя косами. Это результат вашей приверженности своим исконным традициям и обычаям, избранному вами пути». Конечно, я хочу особо подчеркнуть, что в этом деле – в воспитании подрастающего поколения – огромную роль играют как наша национальная культура, так и наши духовные, мусульманские традиции.

На нашей последней встрече Духовный Лидер спросил меня: «Брат, ты строишь мечеть и медресе?» И сам же пояснил свою мысль: «Мечеть – это дом Аллаха, но строительство медресе – дело ещё более значимое». Он сделал особый акцент на том, что возведение медресе – это благое дело, которое открывает человеку путь к истинной духовной мудрости.

Тогда же он сказал: «Брат, я из-за работы почти не выхожу из дома. Но когда вы достроите мечеть, я очень хочу там побывать». Все эти моменты ещё раз подтверждают, насколько это был глубоко мыслящий человек с невероятно широким кругозором. Ведь совмещать политическую, экономическую деятельность с гуманитарной, культурной и религиозной – это колоссальный труд. Как я уже говорил, у нас принято почитать старших и проявлять уважение к младшим, и каждая встреча с Духовным Лидером оставляла в моей душе неизгладимый след. Именно поэтому туркменский народ относится к нему с таким огромным уважением.

Вопрос: Здесь есть фотография с одной из Ваших встреч с Духовным Лидером. Что Вы чувствуете, глядя на неё?

Гурбангулы Бердымухамедов: Если не ошибаюсь, эта фотография с нашей последней встречи. Меня тогда переполняло чувство радости оттого, насколько плодотворным было наше общение, насколько искренни наша дружба и братство.

Но у каждого из нас свой земной путь, предначертанный Всевышним.

Мы будем возносить молитвы, чтобы Всевышний даровал вечный покой душе Духовного Лидера Ирана, чтобы его обителью стал рай.

Вопрос: Как Вы знаете, в последнее время в мире возникает немало сложных ситуаций. Требуются продуманные шаги для предотвращения подобных явлений. Какова, Национальный Лидер туркменского народа, Ваша позиция и позиция туркменского народа по этому вопросу?

Гурбангулы Бердымухамедов:  Как я уже упоминал выше, существует выражение: «В Судный день – сосед подмога». Конкретно отвечая на ваш вопрос, скажу: в этих сложных ситуациях мы держали свои границы открытыми и направляли гуманитарную помощь. Мы не оставались в стороне. Мы проводим политику «открытых дверей». Туркменистан, следуя принципам равновесия, равноправия, благополучия и мира, является страной, трижды получившей признание статуса нейтралитета. И поэтому глава вашего государства, как и ваш народ, безусловно, хорошо осведомлён о проводимой нами сегодня справедливой миролюбивой политике.

Подытоживая ответ на ваш вопрос, я хотел бы отметить вот что: на войне нет победителей. Ведь выпущенная пуля не выбирает цели – ребёнок перед ней или солдат, для неё нет никакой разницы. Именно поэтому в политическом плане туркменский народ повсеместно заявляет о своей позиции.

Вопрос: При дальнейшем упоминании имени Духовного Лидера Исламской Республики Иран, покойного Аятоллы Сейеда Али Хосейни Хаменеи, что бы Вы сказали?

Гурбангулы Бердымухамедов:  Отвечу одной фразой: его дело продолжается.

Сейед Мохсен Хосейн:  Уважаемый Национальный Лидер туркменского народа, признательны Вам за то, что в столь тяжёлый момент Вы выразили соболезнования иранскому народу, разделив с нами нашу скорбь, а также за Ваши ответы на вопросы. ///nCa, 7 июля 2026 г.

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