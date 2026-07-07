Интервью Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова иранской телерадиокомпании IRIB

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью журналисту иранской телерадиокомпании IRIB Сейеду Мохсену Хосейни во время визита в Иран.

Аркадаг Бердымухамедов поделился воспоминаниями о встречах с Аятоллой Хаменеи, первая из которых состоялась в 1998 году. Он также напомнил об основных достижениях туркмено-иранского сотрудничества за период своего 15-летнего президентства.

За время совместной работы товарооборот между Туркменистаном и Ираном за год превышал 5 миллиардов долларов с ростом не менее 115, 150 процентов. Реализованы такие проекты, как строительство дорог, мостов, газопроводов, ЛЭП.

Выражая позицию Туркменистана по текущим событиям, Бердымухамедов подчеркнул, что в сложной международной обстановке Туркменистан придерживается политики «открытых дверей», оказывает гуманитарную помощь и выступает за мир.

Ниже приводим полный текст интервью, опубликованный TDH:

Вопрос: Уважаемый Национальный Лидер туркменского народа, рады видеть Вас на иранской земле! Ваша поддержка и сочувствие иранцам в столь тяжёлый момент важны для нашего народа и государства, и иранская сторона признательна Вам за это. Иран и Туркменистан – соседи и братские государства.

Не могли бы Вы в начале беседы поделиться воспоминаниями о Ваших встречах с ныне покойным Духовным Лидером Исламской Республики Иран и рассказать об их значении?

Гурбангулы Бердымухамедов: Большое спасибо! Испокон веков туркменский народ дорожит узами дружбы и братства. Туркменистан и Иран – соседние братские страны, которые поддерживают добрые и уважительные отношения.

Как вы отметили, покойный Аятолла ­Сейед Али Хосейни Хаменеи был выдающейся личностью, признанной не только у себя на родине, но и далеко за её пределами.

Наша первая встреча с Аятоллой Хаменеи состоялась весной 1998 года, когда мы приезжали с визитом в братскую страну. В то время я работал министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и та встреча произвела на меня большое впечатление. С тех пор прошло уже 28 лет. В 2001 году я стал заместителем Председателя Кабинета Министров по вопросам образования, науки, здравоохранения и культуры. А с 2007 года я на протяжении 15 лет служил своему народу и Родине в качестве главы Туркменского государства.

В 2022 году народ избрал меня Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. И на всех государственных постах мне доводилось встречаться с Духовным Лидером Ирана.

При каждой нашей встрече Аятолла Сейед Али Хаменеи неизменно покорял своей доб­ротой, образованностью, будучи человеком мудрым и проницательным, давал много ценных советов.

У туркменского и иранского народов есть исконный обычай: почитать старших и проявлять уважение к младшим. Поэтому он всегда делился своими мыслями о политике, торгово-экономических отношениях, а также по вопросам в культурно-гуманитарной сфере, сближающей народы. Эти встречи, проходившие в интересах двух народов, которые поддерживают искони сложившиеся крепкие узы, давали весомые результаты.

Знакомство и общение с Духовным Лидером на протяжении многих лет служило только на благо наших стран.

Вопрос: Вы поделились своими воспоминаниями о Духовном Лидере. Не могли бы подробнее остановиться на наиболее ярких моментах, которые особенно запомнились Вам?

Гурбангулы Бердымухамедов: Все наши встречи были по-своему запоминающимися. Но каждый раз, когда мы встречались, Духовный Лидер, опираясь на мудрость о том, что «В Судный день – сосед подмога», говорил: «Для нас вы – не просто соседи, а родные братья».

На мой взгляд, все наши беседы были очень важны. Если говорить о политике, то мы часто вели беседы о мире и благополучии не только двух стран, но и региона и всего мира. Как вы знаете, Туркменистан – единственное в мире государство, чей нейтральный статус трижды признан ООН. Именно поэтому мы часто обменивались мнениями по вопросам поддержания мира и устойчивого развития.

Много ценных наставлений давал он по торгово-экономическим отношениям. У туркменского и иранского народов, да и в исламе в целом, есть понимание: если человек хочет прожить жизнь достойно, он обязательно должен прокладывать дороги и наводить мосты.

Говоря об этом, стоит отметить, что за минувшие годы Туркменистан и Иран сов­местно построили немало автомобильных, железных дорог и мостов. Как говорил Духовный Лидер: «Вся суть этой благородной деятельности заключается в том, чтобы народы могли поддерживать связь друг с другом». На мой взгляд, это один из самых глубоких и памятных моментов нашего общения.

В сегодняшней беседе невозможно охватить весь масштаб жизненного пути этого выдающегося человека. Он сделал невероятно много для своего народа и его благополучия. Действительно, строительство мостов и дорог служит укреплению уз дружбы и братства.

С Духовным Лидером мы часто обменивались мнениями о торгово-экономических связях, уходящих вглубь веков, а также о наших общих историко-культурных корнях. Мы, конечно, обсуждали и вопросы воспитания подрастающего поколения. Исходя из этого, мы поддерживаем связи с иранскими учёными, поэтами и прозаиками. В Туркменистане действует Институт рукописей. В данном контексте мы говорили о важности изучения нашего общего наследия – это имеет для нас огромное значение. Как вы знаете, сегодня в иранской провинции Гулистан проживают более трёх миллионов туркмен. В связи с этим мы с Духовным Лидером часто обменивались мнениями о том, как ещё более укрепить дружбу и братство между нашими народами.

В Иране покоится наш всемирно известный поэт и мыслитель Махтумкули. И наш народ имеет возможность совершать паломничество к месту его упокоения. Мы вместе чтим его память и дорожим его ­поэтическим творчеством. Подобных тому примеров очень много.

Как я уже упоминал, за 15 лет моего руководства Туркменистаном было реализовано множество проектов: прокладка газопроводов и линий электропередачи, строительство железных и автомобильных дорог. За время совместной работы товарооборот за год превышал 5 миллиардов долларов, причём каждый год он неизменно демонстрировал рост не менее 115, 150 процентов. Иран граничит и с другими государствами, но самая протяжённая граница – именно с нашей страной. Граница между Туркменистаном и Ираном превышает 1500 километров. Духовный Лидер всегда подчёркивал: «Наша граница – это граница дружбы и братства». Это свидетельствует о том, какой выдающейся личностью он был.

Вопрос: То, что туркменский народ с огромным почтением относится к нашему Духовному Лидеру и помнит о нём, – для нас большая честь.

Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменский народ всегда относился к Духовному Лидеру с глубочайшим уважением. Его наставления и мудрые советы были для нас очень ценны. На наших встречах мы обсуждали буквально все вопросы, связанные с жизнью человека – от самого рождения до преклонного возраста.

Конечно, мы затрагивали и вопросы о религии. Вы знаете, что Туркменистан – светское, демократическое государство, но при этом мы глубоко чтим нашу веру, наши исконные традиции и духовные ценности, и в целом мусульманские традиции. В этом воп­росе наставления Духовного Лидера имеют большое значение, особенно для молодёжи. К слову, Посольство Ирана в Туркменистане расположено рядом с Сельскохозяйственным университетом. В связи с этим Духовный Лидер говорил: «Сотрудники Посольства рассказывают, какие у вас воспитанные студенты: юноши – в традиционных тюбетейках, девушки – с двумя косами. Это результат вашей приверженности своим исконным традициям и обычаям, избранному вами пути». Конечно, я хочу особо подчеркнуть, что в этом деле – в воспитании подрастающего поколения – огромную роль играют как наша национальная культура, так и наши духовные, мусульманские традиции.

На нашей последней встрече Духовный Лидер спросил меня: «Брат, ты строишь мечеть и медресе?» И сам же пояснил свою мысль: «Мечеть – это дом Аллаха, но строительство медресе – дело ещё более значимое». Он сделал особый акцент на том, что возведение медресе – это благое дело, которое открывает человеку путь к истинной духовной мудрости.

Тогда же он сказал: «Брат, я из-за работы почти не выхожу из дома. Но когда вы достроите мечеть, я очень хочу там побывать». Все эти моменты ещё раз подтверждают, насколько это был глубоко мыслящий человек с невероятно широким кругозором. Ведь совмещать политическую, экономическую деятельность с гуманитарной, культурной и религиозной – это колоссальный труд. Как я уже говорил, у нас принято почитать старших и проявлять уважение к младшим, и каждая встреча с Духовным Лидером оставляла в моей душе неизгладимый след. Именно поэтому туркменский народ относится к нему с таким огромным уважением.

Вопрос: Здесь есть фотография с одной из Ваших встреч с Духовным Лидером. Что Вы чувствуете, глядя на неё?

Гурбангулы Бердымухамедов: Если не ошибаюсь, эта фотография с нашей последней встречи. Меня тогда переполняло чувство радости оттого, насколько плодотворным было наше общение, насколько искренни наша дружба и братство.

Но у каждого из нас свой земной путь, предначертанный Всевышним.

Мы будем возносить молитвы, чтобы Всевышний даровал вечный покой душе Духовного Лидера Ирана, чтобы его обителью стал рай.

Вопрос: Как Вы знаете, в последнее время в мире возникает немало сложных ситуаций. Требуются продуманные шаги для предотвращения подобных явлений. Какова, Национальный Лидер туркменского народа, Ваша позиция и позиция туркменского народа по этому вопросу?

Гурбангулы Бердымухамедов: Как я уже упоминал выше, существует выражение: «В Судный день – сосед подмога». Конкретно отвечая на ваш вопрос, скажу: в этих сложных ситуациях мы держали свои границы открытыми и направляли гуманитарную помощь. Мы не оставались в стороне. Мы проводим политику «открытых дверей». Туркменистан, следуя принципам равновесия, равноправия, благополучия и мира, является страной, трижды получившей признание статуса нейтралитета. И поэтому глава вашего государства, как и ваш народ, безусловно, хорошо осведомлён о проводимой нами сегодня справедливой миролюбивой политике.

Подытоживая ответ на ваш вопрос, я хотел бы отметить вот что: на войне нет победителей. Ведь выпущенная пуля не выбирает цели – ребёнок перед ней или солдат, для неё нет никакой разницы. Именно поэтому в политическом плане туркменский народ повсеместно заявляет о своей позиции.

Вопрос: При дальнейшем упоминании имени Духовного Лидера Исламской Республики Иран, покойного Аятоллы Сейеда Али Хосейни Хаменеи, что бы Вы сказали?

Гурбангулы Бердымухамедов: Отвечу одной фразой: его дело продолжается.

Сейед Мохсен Хосейн: Уважаемый Национальный Лидер туркменского народа, признательны Вам за то, что в столь тяжёлый момент Вы выразили соболезнования иранскому народу, разделив с нами нашу скорбь, а также за Ваши ответы на вопросы. ///nCa, 7 июля 2026 г.