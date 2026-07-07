Южная Корея запускает молодежную группу поддержки для продвижения исторического первого саммита «Корея – Центральная Азия»

Министерство иностранных дел Южной Кореи официально дало старт уникальной молодежной дипломатической инициативе, призванной вызвать общественный интерес внутри страны и придать международный импульс предстоящему первому саммиту «Корея – Центральная Азия».

3 июля 2026 года в Сеуле МИД Кореи провел официальную церемонию запуска недавно сформированной группы поддержки первого саммита Корея – Центральная Азия 2026.

Эта специализированная группа по связям с общественностью объединяет 20 молодых людей: 10 граждан Южной Кореи и 10 молодых представителей стран Центральной Азии, в настоящее время проживающих в республике и представляющих Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Разделившись на пять совместных команд, группа молодых послов приступят к реализации комплексной трехмесячной кампании. В их обязанности входит:

Цифровое продвижение: создание и распространение креативного контента по связям с общественностью в интернете.

создание и распространение креативного контента по связям с общественностью в интернете. Институциональное взаимодействие: нанесение официальных визитов в расположенные в Сеуле посольства пяти государств Центральной Азии и профильные организации.

нанесение официальных визитов в расположенные в Сеуле посольства пяти государств Центральной Азии и профильные организации. Обмен знаниями: участие в семинарах с участием экспертов, программах культурного обмена и дипломатических ток-шоу.

Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Чон Ый Хэ в своей приветственной речи отметила, что деятельность данной группы будет символизировать ориентированное на будущее сотрудничество между Кореей и странами Центральной Азии. Она также выразила надежду, что эта работа поможет ребятам вырасти в глобальных граждан с широким кругозором.

В Подготовительном офисе первого саммита «Корея – Центральная Азия 2026» подтвердили, что планируют тесно сотрудничать с молодежной группой для прямого взаимодействия с общественностью через официальные аккаунты саммита в социальных сетях.

Первый в истории саммит в формате «Центральная Азия – Республика Корея» запланирован к проведению в Сеуле (Южная Корея) на 16–17 сентября 2026 года. Лидеры пяти государств Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) и Южной Кореи встрется для вывода регионального сотрудничества на новый уровень в сфере политики, экономики и культуры. /// nCa, 7 июля 2026 г.