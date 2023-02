Первый успешный опыт секвенирования вирусов гриппа в Туркменистане с практическим обучением при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Автор: Др. Мураддурдыева Айджерен, ВОЗ

В рамках реализации Механизма готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) в Туркменистане, в стране была проведена консультативно-техническая миссия ВОЗ по вопросам усилении национального потенциала в области секвенирования вирусов гриппа с участием Фадеева Артема, консультанта Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Миссия состоялась в период с 9 по 18 февраля 2023 года, в Ашхабаде, Туркменистан.

В ходе миссии, в Вирусологической Референс лаборатории (ВРЛ) Центра Общественного здоровья и питания ГСЭС МЗиМПТ был проведен тренинг по использованию метода секвенирования нового поколения (Next-Generation Sequencing) на платформе Ion Torrent для генетической характеристики циркулирующих на территории Туркменистана вирусов гриппа А, а также проведен тренинг по анализу первичных данных секвенирования нового поколения и филогенетическому анализу последовательностей вирусных геномов.

Совместно со специалистами лаборатории впервые проведено полногеномное секвенирование 10 образцов вируса гриппа А подтипа H3N2. Информация по секвенированным вирусам гриппа была загружена на GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) это глобальная научная инициатива и первоисточник, обеспечивающий открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса, и других вирусов. Это был первый и успешный опыт страны по данному вопросу.

Со стороны ЕРБ ВОЗ, Странового офиса ВОЗ в Туркменистане и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) была проделана огромная работа для усиления национального потенциала в области секвенирования. При поддержке ВОЗ в рамках реализации ГПГ в Туркменистане, в 2022 году было проведено обучение национальных специалистов в Санкт-Петербурге, в Анкаре, были закуплены и доставлены необходимые реагенты для выделения вирусов гриппа. Также необходимо отметить, что при поддержке ВОЗ была разработана национальная стратегия и план по усилению потенциала в области секвенирования в Туркменистане.

Одним из важных достижений, является получение подтверждения о сохранении статуса Вирусологической референс-лаборатории (ВРЛ) Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗиМПТ в качестве Национального центра по гриппу, признанного со стороны ВОЗ. К данному заключению пришли по результатам анализа деятельности Национальных центров по гриппу (НЦГ) в Европейском регионе ВОЗ в течение сезонов гриппа 2020/2021 гг. и 2021/2022 гг. Впервые этот статус был получен ВРЛ в 2019 году.

Артем Фадеев, консультант ЕРБ ВОЗ

“Хочется надеяться, что опыт, полученный специалистами ВРЛ Центра общественного здоровья и питания в ходе обучения и совместной работы станет основой для дальнейшего внедрения и расширения роли методов секвенирования нового поколения и генетического анализа в сфере общественного здравоохранения в Туркменистане”.

Д-р. Егор Зайцев, Предствитель ВОЗ в Туркменистане отметил, что:

“ВОЗ продолжит дальше оказывать поддержку МЗиМПТ в реализации данного направления в цели обеспечения готовности по реагированию на случай чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения”.

Д-р Айджерен Мураддурдыева, специалист Странового офиса ВОЗ в Туркменистане в своей речи отметила, что:

“Реализация данных мероприятий в рамках Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане, позволит усилить взаимодействие в целях быстрого наращивания потенциала в рамках общей системы эпиднадзора для раннего выявления возбудителей болезней, обладающих пандемическим и эпидемическим потенциалом, а также обеспечения постоянной готовности для того, чтобы система могла справиться с дополнительной нагрузкой в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения”.

