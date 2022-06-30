Региональные Лидеры поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем

Перед началом работы Каспийского саммита, Президенты Азербайджана, Казахстана, России и Ирана встретились с экс-президентом Туркменистана, председателем верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, который в этот день праздновал свое 65-летие.

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поздравили Аркадага по телефону.

Встреча с азербайджанским лидером

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами как в двустороннем, так и многостороннем форматах, сказал, что основная цель заключается в углублении сотрудничества, еще большем укреплении политического взаимодействия, полном раскрытии потенциала культурных связей.

Касаясь темы сотрудничества в сфере транспорта и наращивания грузопотока между Туркменистаном и Азербайджаном через Каспийское море, Алиев подчеркнул, что это представляет интерес и для двух стран, и для их соседей. Сегодня транспортный маршрут через Каспий приобретает особую важность. И в Туркменистане, и в Азербайджане построены современные морские порты, большие инвестиции вложены в железнодорожную инфраструктуру, отметил он.

Лидер Казахстана наградил орденом Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент Казахстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере.

Казахстанский лидер, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел).

В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Подарки от Путина

Президент России Владимир Путина поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем и подарил ему скульптурную композицию «Возвращающийся наездник», которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, шахматы златоустовских мастеров и две сабли ручной работы.

ИРНА: Отношения между Тегераном и Ашхабадом всегда расширяются, заявил Раиси

Отношения Тегерана и Ашхабада всегда расширялись мудрыми мерами в последние годы. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, указав на 30-ую годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.

Раиси, находясь с рабочим визитом в Туркменистане для участия в Каспийском саммите, встретился с председателем верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава иранского правительства на этой встрече заявил о плане своей администрации для развития соседских отношений. «Широкое сотрудничество между двумя странами на основе взаимном доверии быстро развивается», добавил он.

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил Иран за усилия в целях укрепления связей с Ашхабадом за последние месяцы. Указав на общие политические, экономические, торговые и культурные возможности двух стран, он заявил, что хорошая почва подготовлена для расширения отношений Ирана и Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан стремится открыть новую главу в двусторонних отношениях с Ираном. ///nCa, 30 июня 2022 г.