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Известный канадский путешественник мечтает вернуться в Дарвазу

By

Равиля Кадырова

На конференции в Ашхабаде “Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов” своими воспоминаниями о Дарвазе поделился Джордж Коронис, присоединившийся к форума онлайн.

В 2013 году он стал первым человеком, который опустился на дно полыхающего кратера в вовремя экспедиции, организованной при поддержке National Geographic.

В поисках «инопланетных форм жизни» известный путешественник провел в бушующей огненной яме 17 минут в условиях температуры в 400 градусов Цельсия.

Свой спуск в каракумский кратер Коронис вспоминает с особой теплотой и восхищением.

Экстремал говорит о том, что с удовольствием вернулся бы в Дарвазу еще раз, пока его не потушили.

Путешественник мечтает побывать на двух других кратерах в Дарвазе – грязевом и водном, чтобы поискать жизнь в этих аномалиях. ///nCa, 24 июня 2022 г.

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