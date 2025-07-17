Вице-президент Благотворительного Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова знакомится с культурным наследием Азербайджана

16 июля в рамках визита в Азербайджанскую Республику вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова, Огулджахан Атабаева посетила ряд культурных объектов в городе Баку.

В сопровождении вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, она ознакомилась с деятельностью значимых культурных и образовательных центров столицы – в их числе, Центр Гейдара Алиева, Бакинский книжный центр и Азербайджанский национальный музей ковра.

Центр Гейдара Алиева: жемчужина мировой архитектуры

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров представил гостье экспозиции, посвященные жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В музее, расположенном в центре, с помощью мультимедийных технологий и виртуальных экспонатов отражены ключевые этапы его работы в советский период и годы независимости Азербайджана. Особое внимание Огулджахан Атабаева уделила автомобилям, использовавшимся Гейдаром Алиевым с 1969 по 2003 годы, а также выставке «Жемчужины Азербайджана», где представлены уникальные образцы древних ремесел, включая ковры, национальные костюмы и старинные музыкальные инструменты. Экспозиции «Кукла в искусстве», «Танец узоров», «Тайна розы» и «Выражение вечности» дополнили впечатления от посещения.

После ознакомления с Центром состоялась встреча Атабаевой с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Бакинский книжный центр: пространство для книголюбов

Еще пунктом программы стал Бакинский книжный центр, открытый в 2018 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Директор центра Гюнель Рзаева рассказала о его уникальной концепции, сочетающей современный подход к книготорговле с культурно-просветительской деятельностью. На площади 2500 квадратных метров представлены книги на азербайджанском, русском, турецком, английском и других языках, включая мировые бестселлеры, классическую литературу, художественные альбомы и туристические путеводители.

На первом этаже центра расположены кафе и продукция бренда I Love Baku, а на втором — читальный зал, детский уголок и зоны для мероприятий.

Азербайджанский национальный музей ковра: искусство, объединяющее народы

Во время посещения Азербайджанского национального музея ковра Огулджахан Атабаеву сопровождала директор музея Амина Меликова.

Гостья узнала об истории и традициях азербайджанского ковроткачества, включенного в 2010 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО благодаря усилиям первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что в золотом фонде коллекции музея находятся ворсовые и безворсовые ковры из 7 регионов Азербайджана – Губы, Баку, Ширвана, Гянджи, Газаха, Карабаха и Тебриза. Наряду с этим, в экспозиции представлены и другие образцы декоративно-прикладного искусства.

Огулджахан Атабаева наблюдала за процессом ковроткачества и познакомилась с искусством создания келагаи — традиционного азербайджанского головного платка.

В знак укрепления культурных связей она подарила музею туркменский ковер. В ответ, ей была подарена книга, посвященная 55-летию музея.

Посещение Огулджахан Атабаевой ключевых культурных объектов Баку стало важным событием в контексте туркмено-азербайджанских отношений, подчеркивающих общность исторических и культурных традиций двух народов. ///nCa, 17 июля 2025 г. (по материалам агентства Азертадж)