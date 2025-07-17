Британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance совершило исторический первый визит в Туркменистан

Посольство Великобритании в Ашхабаде сообщило об успешном завершении первого в истории визита в Туркменистан высокопоставленных представителей UK Export Finance (UKEF), экспортно-кредитного агентства правительства Великобритании. С 23 по 27 июня 2025 года г-жа Себнем Алп, глава UKEF в Турции, Восточной Европе и Центральной Азии, и г-жа Ирем Кайхан, заместитель главы UKEF в Турции, Туркменистане и Монголии, провели встречи на высоком уровне с представителями ключевых министерств и ведомств по всему Туркменистану.

Визит, организованный Министерством иностранных дел Туркменистана, включал продуктивные обсуждения с представителями Министерства финансов и экономики, Министерства энергетики, Центрального банка, Внешэкономбанка и других стратегических ведомств.

В рамках этих встреч UKEF изучил возможности поддержки крупных государственных проектов в сфере инфраструктуры, производства удобрений, транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения и перехода к “зеленой” экономике в Туркменистане, которые могут быть подкреплены гарантийной поддержкой UKEF на сумму до 5 миллиардов фунтов стерлингов

Этот знаменательный визит знаменует собой новую главу в отношениях Великобритании и Туркменистана и открывает двери для углубления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества. Посольство Великобритании подчеркнуло готовность поддерживать продолжение диалога и сотрудничества между UKEF и правительством Туркменистана для достижения устойчивых и высококачественных результатов в области развития. /// nCa, 17 июля 2025 г.