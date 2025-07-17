Первый день официального визита Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан

16 июля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с двухдневным официальным визитом в Азербай­джан.

Состоявшиеся в рамках первого дня визита переговоры на высшем уровне, встречи с руководством Азербайджана, представителями парламента, религиозных кругов стали подтверждением устойчивости и поступательного характера межгосударственного диалога, опирающегося на историческую общность, взаимное уважение и конструктивное взаимодействие.

Высоко оценивая достигнутый уровень сотрудничества, стороны выразили обоюдную готовность к углублению политического диалога, наращиванию экономических связей и расширению гуманитарного обмена. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности, взаимодействию на международных площадках, в том числе в рамках ООН, а также совместной реализации культурных инициатив.

Данный визит подчеркнул твердую приверженность Туркменистана и Азербайджана курсу на укрепление добрососедства, расширение всестороннего сотрудничества и формирование обоюдовыгодного партнёрства, основанного на принципах взаимного доверия, равноправия и уважения к суверенитету.

Бердымухамедов: Уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей определяется тремя словами – братство, добрососедство, сотрудничество

Сразу же по прибытию в Баку состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в формате “один на один”.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Национального Лидера Туркменистана внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

«Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений», – сказал Алиев.

Он отметил, что у двух стран много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве.

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов передал главе Азербайджана приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Говоря о цели визита Бердымухамедов подчеркнул, что нынешний визит в Азербайджанскую Республику имеет своей главной целью еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

«В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество», – сказал Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что у Туркменистана и Азербайджана сегодня солидная и широкая повестка сотрудничества – во внешней политике, экономике, культурной, гуманитарной сферах.

Двустороннее взаимодействие отличают целеустремленность и конкретность, оно имеет стабильный и устойчивый характер, показывает хорошую динамику. Ключевым, решающим фактором этого является достигнутый высочайший уровень взаимопонимания и доверия между руководителями двух стран. Это позволяет по всем вопросам двустороннего сотрудничества принимать верные и своевременные решения, обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей.

Во внешнеполитической сфере, как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам.

Обе страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря.

Он указал на успешное сотрудничество на площадке международных организаций, прежде всего, в ООН. В этой связи Национальный Лидер туркменского народа выразил азербайджанской стороне признательность за то, что она первой поддержала предложение Президента Сердара Бердымухамедова об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия» на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также поздравил Азербайджан с успешным проведением 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

Национальный Лидер туркменского народа отметил эффективное развитие торгово-экономического партнерства, расширение связей в культуре, науке, образовании, на личностном, человеческом уровне, по межпарламентской линии.

Заострив внимание на сотрудничестве в транспортной сфере, Герой-Аркадаг отметил большое значение для региона транспортных и инфраструктурных проектов двух стран.

Говоря о торгово-экономических отношениях, Национальный Лидер туркменского народа сделал акцент на ежегодном увеличении взаимного товарооборота, что свидетельствует об успешном развитии партнёрства в данной сфере.

В этом контексте стороны отметили наличие у обеих стран огромных возможностей для максимальной реализации имеющегося потенциала.

Традиционным направлением туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога является культурно-гуманитарная сфера.

Как отметил Герой-Аркадаг, туркменские и азербайджанские народы веками совершенствовали древнее искусство ковроткачества, а также продолжают уникальные традиции коневодства.

Вместе с тем отмечалось, что литературное наследие выдающихся деятелей двух народов, оставивших ярчайший след в истории, таких, как Махтумкули, Сейди, Низами и Физули, является бесценным достоянием для нынешнего и грядущих поколений.

Национальный Лидер также высказался о целесообразности обмена опытом в спортивной сфере. Борьба – популярный вид спорта в обеих странах, что создаёт условия для развития сотрудничества в данной области.

В завершении выступления, Бердымухамедов от себя лично, а также от имени Президента Сердара Бердымухамедова пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Туркменистан в любое удобное для него время.

По завершении переговоров Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сделали совместное памятное фото на фоне Государственных флагов двух стран.

Встреча с председателем Национального парламента Азербайджана

Национальный Лидер Туркменистана и Председатель Национального парламента Сахиба Гафарова при участии делегаций обеих стран.

Отметив, что с теплотой вспоминает состоявшийся в 2022 году визит в Туркменистан, Сахиба Гафарова, ещё раз выразила признательность за награждение орденом Туркменистана «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin».

Она подчеркнула общность исторических, культурных, языковых, религиозных и семейных ценностей двух народов. Было отмечено, что взаимные визиты и встречи на высшем уровне играют исключительную роль в укреплении и углублении межгосударственных отношений.

Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в ряде международных организаций. По словам Гафаровой, Азербайджан высоко ценит постоянную поддержку туркменской стороной инициатив Азербайджана как председателя Движения неприсоединения.

Имеется прочная основа для дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической сфере, успешно развивается сотрудничество в энергетике, транспорте, в гуманитарной области.

Говоря о деятельности парламентов Азербайджана и Туркменистана, С. Гафарова отметила, что взаимные визиты, встречи председателей парламентов и депутатов придают этому сотрудничеству значительный импульс. Группы дружбы по межпарламентским связям играют роль связующего звена между парламентами благодаря своей совместной деятельности и сотрудничеству.

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа Аркадаг Бердымухамедов отметил стратегический характер многоплановых отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, складывающихся на протяжении многих лет.

Он высказался в пользу активизации практики регулярных встреч групп дружбы, созданных в парламентах двух стран.

Сегодня очень важна роль парламентов в защите мира, обеспечении безопасности, восстановлении культуры уважительного диалога, сказал Бердымухамедов, выразив уверенность, что парламентарии Туркменистана и Азербай­джана вместе могут внести весомый вклад в достижение этих целей.

Кроме того, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул значимость межпарламентского диалога, гендерного равенства, женской и молодёжной дипломатии. В данной связи он предложил азербайджанским парламентариям вместе с туркменскими коллегами разработать алгоритм взаимодействия в этих направлениях.

Выразив уверенность в широких перспективах для укрепления двустороннего культурного, научного, образовательного сотрудничества, Национальный Лидер туркменского народа предложил рассмотреть возможность организации под эгидой парламентов двух стран молодёжных научных и образовательных форумов.

Сахиба Гафарова отметила важность предложений ­Героя-Аркадага и подтвердила стремление азербай­джанской стороны и впредь наращивать сотрудничество с Туркменистаном по линии законодательных органов.

Посещение памятных мест

В этот же день Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею почётного захоронения, где обрёл покой Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Он также возложил цветы к могиле матери Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Затем Герой-Аркадаг посетил парк «Победы», где почтил память национальных героев Азербайджана, возложив венок к монументу.

Встреча с председателем Управления мусульман Кавказа

Во второй половине дня состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде.

Герой-Аркадаг отметил, что народы Туркменистана и Азербайджана объединяют общие исторические корни, ценности и понимание необходимости развития связей. Он подчеркнул, что страны опираются на совпадение долгосрочных интересов и перспективы взаимодействия.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, в свою очередь, высоко оценил успехи в политической, экономической и культурной сферах, особо выделив роль ислама в укреплении духовных связей между странами.

Собеседники акцентировали внимание на значении ислама в воспитании молодёжи, формировании патриотизма, уважения к истории и семейным ценностям, которые составляют основу общественной модели обеих стран. Религиозные деятели играют ключевую роль в сохранении мира, межнационального согласия и успешного государственного строительства.

Герой-Аркадаг подчеркнул важность межрелигиозного диалога для укрепления взаимопонимания и сотрудничества. Он отметил инициативу Туркменистана, по которой Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». Эта инициатива направлена на развитие уважительного диалога и преодоление предрассудков. В этой связи он пригласил шейха-уль-ислама на Международную конференцию в Ашхабаде в декабре 2025 года, посвящённую этой теме. Приглашение было с благодарностью принято.

Шейх-уль-ислам высоко оценил нейтральную внешнюю политику Туркменистана, способствующую миру и стабильности. Он также выразил признательность за вклад в укрепление братских связей между народами.

В знак уважения Национальный Лидер подарил шейху-уль-исламу туркменский дон и молитвенный коврик, что было воспринято как символ дружбы туркменского народа.

В завершение встречи был дан обед в честь Национального Лидера Туркменистана от имени шейха-уль-ислама.

Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев посетили курортный комплекс

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили современный центр отдыха Sea Breeze, расположенный на берегу Каспийского моря.

Во время визита основатель проекта Эмин Агаларов представил текущие и перспективные инициативы, реализуемые в рамках курорта.

На сегодняшний день на территории курорта площадью 500 гектаров построено более 500 зданий – жилых и коммерческих – общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. В планах — создание искусственного полуострова в форме полумесяца площадью 50 гектаров. Проект активно развивается: уже проживают около 20 тысяч человек, а к 2028 году их число превысит 50 тысяч. После завершения всех этапов реализации Sea Breeze станет домом для 500 тысяч жителей.

В рамках инфраструктурного развития предусмотрено создание благоприятных условий для отдыха и проживания: построены образовательные и медицинские учреждения, высажены около 10 миллионов растений и деревьев, что обеспечивает зелёные зоны площадью 300 гектаров. Более 150 гектаров отведено под парки, пляжи и зоны досуга.

Общий объём инвестиций в проект Sea Breeze достиг 3 миллиардов долларов, а в ближайшие пять лет планируется привлечение дополнительно более 10 миллиардов долларов.

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Визит Героя-Аркадага в Азербайджанскую Республику продолжается.///nCa, 17 июля 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана/Азертадж)