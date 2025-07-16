Обсуждены актуальные направления туркмено-грузинского сотрудничества

16 июля 2025 года в МИД Грузии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммеддова с Директором политического директората по глобальным вопросам К.Сихарулидзе.

В начале встречи дипломаты обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также затронули вопросы проведения регулярных политических консультаций на уровне руководителей ведомств.

Как подчеркивалось, существующие благоприятные условия для развития межгосударственных отношений создают высокий уровень доверия и дружбы, установившийся между главами двух государств.

В этом контексте участники встречи особо подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле Уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Уважаемого Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Стороны рассмотрели сотрудничество в рамках многосторонних структур, в частности ООН и других международных организаций. В этой связи обсуждены вопросы подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

В завершение встречи, стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам. ///nCa, 16 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)