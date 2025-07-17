Министр иностранных и европейских дел Хорватии посетит Туркменистан

Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордан Грлич-Радман посетит Туркменистан в октябре текущего года. Данная тема обсуждалась в ходе телефонного разговора между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой хорватского внешнеполитического ведомства в среду 16 июля.

Как сообщает МИД Туркменистана, в октябре также состоится четвертое заседание Межправительственной туркмено-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и Экономический форум с участием представителей бизнес-кругов Туркменистана и Хорватии.

В ходе разговора Мередов и Грлич-Радман обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития туркмено-хорватского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивный опыт сотрудничества двух стран на международных площадках, в первую очередь в рамках ООН. В контексте усилий по обеспечению мира и безопасности стороны подчеркнули приверженность к взаимодействию в рамках ОБСЕ.

Детально рассмотрены пути развития торгово-экономических связей.

Помимо того, были затронуты вопросы, связанные с подготовкой и проведением Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). Также министры акцентировали внимание на важности Международного форума мира и доверия, намеченного на 12 декабря 2025 года в Ашхабаде. ///nCa, 17 июля 2025 г.