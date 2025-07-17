Встреча посла Туркменистана с вице-президентом Румынского агентства по инвестициям: Обсуждены инвестиции, торговля и энергетика

17 июля 2025 года состоялась рабочая встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Румынии Аннамаммета Аннаева с Вице-президентом Румынского агентства по инвестициям и внешней торговле г-ном Дору-Клаудианом Фрунзуликэ.

В центре обсуждения находилась организация проведения VIII заседания Совместной туркмено-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, запланированного на осенний период 2025 года в Бухаресте. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества и активизации партнерства в приоритетных секторах — инвестициях, торговле, цифровой трансформации, энергетике и транспорте.

Посол Аннаев акцентировал внимание на устойчивом развитии различных отраслей экономики Туркменистана и формировании благоприятного инвестиционного климата в соответствии с международными стандартами. Вице-президент Фрунзуликэ отметил важность диверсификации сотрудничества и подчеркнул перспективы Туркменистана как привлекательной площадки для размещения энергоёмких производств.

Туркменская сторона пригласила румынских предпринимателей к активному участию в международных выставках, форумах и тендерах, проводимых в Туркменистане, что будет способствовать развитию прямых деловых контактов и расширению экономического взаимодействия.

Румынская сторона, в свою очередь, предоставила информационные материалы с актуальными экономическими данными и инвестиционными возможностями, представляющими интерес для туркменских инвесторов, ориентированных на средне- и долгосрочные проекты на территории Румынии.

Данная встреча стала важным этапом в укреплении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Румынией, создав прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. ///nCa, 17 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)