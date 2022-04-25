Туркменские студенты в Санкт-Петербурге получили награды

Эльвира Кадырова

Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев вручил студентам из Туркменистана благодарственные письма с памятными подарками, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В числе награжденных – туркменистанцы, принимавшие активное участие в различных волонтерских проектах, научных конференциях, олимпиадах и форумах.

«Санкт Петербург и в дальнейшем заинтересован в развитии взаимоотношений на всех уровнях. В том числе, мы участвуем активно в обучении студентов из вашей прекрасной страны», – отметил Григорьев.

Участников церемонии также поприветствовали представители МИД России и Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности Снисаренко Юрий Алексеевич.

Было отмечено, что в рамках своей учебной деятельности туркменские студенты участвуют в организации деловых и научных мероприятий, занимают активную гражданскую позицию и уделяют особое внимание получению знаний. Молодежь из Туркменистана, проживающая в Санкт‑Петербурге, не забывает свои национальные традиции и регулярно принимает участие

в культурных мероприятиях.

По завершении торжественной церемонии награждения туркменским студентам также была организована экскурсия по зданию Смольного.

Напомним, что в этом году Туркменистан и Россия отмечают 30-летие дипломатических отношений.

На сегодняшний день в Петербурге обучаются 1700 туркменских студентов. Туркменистан входит в пятерку стран, где наиболее популярно высшее и средне-специальное образование в северной столице России.

Два года назад Санкт-Петербург и Туркменистан подписали дорожную карту по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях до 2025 года. Согласно документу, сегодня стороны реализуют не только экономические проекты, но и продвигают контакты между образовательными учреждениями и содействуют реализации совместных научно-исследовательских и гуманитарных проектов. /// nCa, 25 апреля 2022 г.