ВОЗ и Туркменистан укрепляют сотрудничество для улучшения лечения ХОБЛ и бронхиальной астмы



Ашхабад, Туркменистан – 27–29 июня 2025 года – В Туркменистане прошла техническая консультативная миссия под руководством экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ, организованная Страновым офисом ВОЗ. Целью миссии была поддержка национальных усилий по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения хронических респираторных заболеваний с особым акцентом на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и бронхиальную астму.

В ходе двухдневного визита делегация ВОЗ провела ряд стратегических встреч с техническими подразделениями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Обсуждения были сосредоточены на опыте и достижениях страны в реализации предыдущих программ, направленных на борьбу с ХОБЛ и астмой.

Миссия также включала консультации с представителями системы общественного здравоохранения и посещение отдельных учреждений первичной медико-санитарной помощи и больниц, отобранных для внедрения маршрутов пациента на всех этапах оказания помощи: от профилактики и диагностики до лечения, ухода, лёгочной реабилитации и паллиативной помощи.

Все мероприятия основываются на обновляемых клинических протоколах. Делегация посетила Дома здоровья в Ашхабаде и Международный научно-клинический центр физиологии.

Ключевым событием миссии стал однодневный семинар, проведённый 28 июня в Международном научно-клиническом центре физиологии в Ашхабаде. Он объединил национальных экспертов и медицинских работников для анализа существующих маршрутов пациента и совместной разработки усовершенствованных клинических путей ведения больных с ХОБЛ и бронхиальной астмой. В ходе обсуждений особое внимание было уделено внедрению научно обоснованных практик и командных моделей ведения пациентов для обеспечения более скоординированного и ориентированного на пациента подхода к оказанию медицинской помощи.

Кроме того, в рамках миссии была оказана техническая поддержка в проведении окончательной экспертизы и адаптации национальных клинических протоколов в соответствии с международными стандартами и принципами доказательной медицины. Эти усилия отражают общее стремление ВОЗ и Туркменистана к повышению качества медицинской помощи и улучшению здоровья людей, страдающих хроническими респираторными заболеваниями. ///nCa, 9 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)