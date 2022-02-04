3 февраля с.г. в 15:00 в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмамеда Азади состоялась Церемония подписания грант-контракта «Проекта по оснащению оборудованием для обучения японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмамеда Азади» в рамках программы Правительства Японии «Корни травы – грантовая помощь в области культуры».

В рамках данного грантового проекта в целях более эффективного изучения японского языка, 3 аудитории Института им. Д Азади будут переоборудованы и отремонтированы под лингафонный кабинет – для языковых занятий с использованием аудиовизуальных материалов, кабинет для синхронного перевода, где будут установлены современные компьютеры, проектор, принтеры и т.д., а также кабинет для преподавателей японского языка.

Реализовать данный проект планируется до осени 2022 года.

В текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. В этой связи в этом году планируется проведение многих мероприятий, приуроченных к 30-летнему юбилею, в том числе это мероприятие.

Выступление Посла Японии Хироюки Ямамото на церемонии

Дорогие друзья,

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить ректора Туркменского национального института мировых языков имени Азади г-жу КУЛИЕВУ Марал за участие в Церемонии подписания грант-контракта «Проекта по оснащению оборудованием для обучения японскому языку».

Институт мировых языков имени Азади является старейшим институтом с самой долгой историей обучения японскому языку в Туркменистане. С момента его открытия в 2007 году он выпустил около 100 специалистов японского языка. Выпускники преподают японский язык в школах и ВУЗах по всей стране. Здесь около 200 студентов в настоящее время профессионально изучают японский язык под руководством около 10 преподавателей японского языка. Один из которых, обучает японскому языку в языковой передаче на местном телевидении.

Его Превосходительство Президент БЕРДЫМУХАМЕДОВ демонстрирует большую заинтересованность в распространении японского языка и широко призывает общественность в стране изучать японский язык. Отделение японского языка в Институте тоже было создано по инициативе Президента. Нас приятно удивляет и очень радует тот факт, что количество людей, изучающих японский язык в Туркменистане, значительно увеличилось за последнее десятилетие. Я глубоко впечатлен данной тенденцией.

В текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. В этом году мы планируем проведение многих мероприятий, приуроченных к 30-летнему юбилею, в том числе, это мероприятие.

В рамках данного проекта в целях более эффективного изучения японского языка, 3 аудитории Института будут переоборудованы и отремонтированы под лингафонный кабинет – для языковых занятий с использованием аудиовизуальных материалов, кабинет для синхронного перевода, где будут установлены современные компьютеры, проектор, принтеры и т.д., а также кабинет для преподавателей японского языка.

Реализовать данный проект планируется до осени этого года.

Мы надеемся, что вы будете эффективно использовать это оборудование и вносить большой вклад в развитие дружественных отношений между Японией и Туркменистаном.

Спасибо за внимание!

/// nCa, 4 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия: