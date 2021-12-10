Официальное начало 10-й фазы Программы Европейского Союза по управлению границами

Бишкек, 7 декабря 2021 г.

7 декабря 2021 года состоялась презентация десятой фазы программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА). На мероприятии будут представлены цели и задачи программы, а также планы ее реализации во всех пяти странах региона.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) является лидирующей программой, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. Десятая фаза с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро является крупнейшей инициативой в регионе. Программа стартовала 1 апреля 2021 года, срок ее реализации составляет 54 месяцев.

В своей приветственной речи по случаю открытия программы, Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии отметила: “Финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии прекрасно отражает дух сотрудничества между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, направленное на содействие региональной интеграции. Европейский Союз считает, что региональное взаимодействие и интеграция предлагают оптимальные инструменты решения общих проблем и играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности”.

Основная цель программы БОМКА – повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами. Тематически БОМКА 10 охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Географически проект охватывает все пять стран Центральной Азии. Текущая фаза, основанная на достижениях и результатах предыдущей деятельности, продолжит работу по поддержке приграничного сотрудничества и улучшению условий жизни людей, живущих в приграничных регионах Центральной Азии, а также будет способствовать легальным торговым потокам через границы.

Поиск соответствующего баланса между пограничным контролем для обеспечения безопасности границ и помощи в сокращении преступности, с одной стороны, и упрощение загонного пересечения границ и торговли, с другой, является сложной задачей. Национальная и международная координация и сотрудничество между всеми соответствующими органами и ведомствами поможет достичь цели открытых, но контролируемых и безопасных границ, – отметил Гунтис Пуятс, председатель Государственной пограничной охраны Латвии, лидер программы БОМКА 10.

Напомним, что реализация программы БОМКА в Центральной Азии началась в 2003 году, и с тех пор Программа играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза. /// nCa, 9 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с БОМКА)