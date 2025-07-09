Разработка клинических руководств по неинфекционным заболеваниям: тренинг ВОЗ для экспертов здравоохранения в Туркменистане

С 2 по 4 июля 2025 года Cтрановой офис ВОЗ в Туркменистане организовал онлайн-обучение, направленное на укрепление национального потенциала по разработке клинических руководств по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), основанных на принципах доказательной медицины.

В трехдневном обучении приняли участие 15 представителей Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также Государственного медицинского университета имени М. Гаррыева. Занятия проходили в виртуальном формате в здании ООН в Ашхабаде и были посвящены клиническим протоколам, обеспечению качества и методологическим подходам к лечению НИЗ, что заложило основу для более устойчивых систем здравоохранения, основанных на доказательствах.

Это обучение стало частью проекта «Закупка лекарственных средств и товаров медицинского назначения через ПРООН для борьбы с НИЗ в Туркменистане».

///nCa, 9 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)