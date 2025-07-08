Туркменистан решительно осуждает дезинформацию украинского телеканала FREEDOM о доступе к интернету и призывает к объективности

МИД Туркменистана опубликовал сообщение для СМИ:

В связи с тенденциозными сообщениями, распространяемыми украинскими средствами массовой информации о Туркменистане, МИД Туркменистана заявляет о нижеследующем.

Туркменская сторона выражает протест по поводу необъективной и не соответствующей действительности информации, прозвучавшей 8 июля текущего года на украинском телевизионном канале «FREEДОМ», о якобы «закрытости» Туркменистана в контексте доступа к интернету.

Вызывает крайнее непонимание тот факт: какое право имеют представители вышеуказанного канала, не имеющие реального представления о современном Туркменистане, ни разу не посещавшие нашу страну, а также не имеющие никаких контактов с представителями её государственных и общественных структур, со своими коллегами – туркменскими журналистами, на распространение подобной информации!

Следует отметить, что это не первый случай, когда телеканал «FREEДОМ» дезинформирует зрительскую аудиторию, передавая заведомо неправдоподобную и искажённую информацию о Туркменистане.

Всё это происходит на фоне многолетней экономической и гуманитарной поддержки, предоставляемой туркменской стороной украинскому народу в течение всего периода независимости Туркменистана.

Так, начиная с 1990-х годов, Туркменистан много лет осуществлял поставки природного газа в Украину в значительных объёмах. Кроме того, ряд украинских компаний за это время реализовали в Туркменистане множество проектов в энергетической, дорожно-транспортной, коммуникационной, инфраструктурной и других областях на миллиарды долларов США. Эти компании и по сей день работают в нашей стране.

В связи со сказанным, представителям некоторых украинских СМИ следует помнить высокую значимость и ценность такой прописной истины, как: «на добро – добром отвечают», а не наоборот.

Исходя из вышеизложенного, туркменская сторона требует от соответствующих государственных органов Украины, ответственных за информационную политику, принятия в соответствии с украинским законодательством необходимых мер для не повторения вышеуказанных фактов впредь. /// Пресс-служба МИД Туркменистана, 8 июля 2025 г.