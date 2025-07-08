В Брюсселе послы стран Центральной Азии обсудили с Европейской Комиссией приоритетные направления сотрудничества

В Брюсселе состоялась встреча с участием регионального директора Генерального директората Европейской Комиссии по международным партнёрствам (DG INTPA) г-на Петериса Уступса и послов стран Центральной Азии, аккредитованных при Европейском союзе.

В ходе встречи были обсуждены итоги первого Саммита «Центральная Азия – ЕС», а также подготовка к предстоящим мероприятиям — таким как Инвестиционный форум ЕС–Центральная Азия и Экономический форум, запланированные на конец ноября 2025 года. Ожидается, что эти события станут важной площадкой для обсуждения и продвижения конкретных проектов, направленных на укрепление транспортных, торговых и энергетических связей между регионами.

Особое внимание было уделено взаимодействию с европейскими финансовыми институтами, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, в контексте практической реализации приоритетных инициатив.

Посол Туркменистана Сапар Пальванов подтвердил заинтересованность своей страны в активной фазе реализации совместных проектов, подчеркнув важность перехода от стратегического диалога к конкретным действиям на местах. Среди ключевых направлений были выделены развитие международных транспортных коридоров, сотрудничество в области критически важных сырьевых материалов, а также проекты в сфере «зелёной» энергетики и устойчивого развития.

Участники встречи подчеркнули важность продолжения устойчивого и институционализированного диалога между Европейским союзом и Центральной Азией, который должен способствовать трансформации политических договорённостей в реальные проекты, поддерживающие экономический рост и региональную взаимосвязанность. ///nCa, 8 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)