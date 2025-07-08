Посол Туркменистана принял делегацию Европейского инвестиционного банка в Брюсселе

В здании Посольства Туркменистана в Брюсселе Посол Туркменистана при Европейском союзе Сапар Пальванов принял делегацию Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) во главе со старшим кредитным специалистом по региону Азии Давидом Монгуцци.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся перспектив расширения сотрудничества между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком. Особое внимание было уделено выстраиванию и совершенствованию правовой базы партнёрства, включая обсуждение подписания рамочных соглашений, которые обеспечат устойчивую основу для долгосрочного взаимодействия.

Посол отметил стратегическую заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества с ведущими финансовыми институтами Европы, подчеркнув, что такое партнёрство способствует реализации национальных приоритетов в области устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры, зелёной энергетики и цифровых решений.

Стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие по подготовке конкретных инвестиционных проектов, а также выразили готовность к разработке соответствующих меморандумов о сотрудничестве. Представители ЕИБ со своей стороны подчеркнули приверженность к развитию диалога и выразили заинтересованность в переходе к практической фазе взаимодействия.

В рамках беседы было также отмечено, что в августе 2025 года вице-президент Европейского инвестиционного банка г-н Кариакос Кокориус планирует визит в Туркменистан для участия в Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3), которая состоится в национальной туристической зоне «Аваза». Стороны выразили готовность использовать эту международную площадку для организации двусторонних встреч и углубления партнёрства. ///nCa, 8 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)