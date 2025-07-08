Туркменистан представил свою энергетическую стратегию на круглом столе Brussels Energy Club в Брюсселе

7 июля 2025 года в Брюсселе состоялся экспертный круглый стол на тему «Среднесрочные перспективы импорта газа ЕС и стратегии стран-экспортеров», организованный Brussels Energy Club. Главным спикером мероприятия выступил Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапар Пальванов, который подробно представил ключевые направления энергетической политики страны, а также подчеркнул заинтересованность Туркменистана в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом и европейскими компаниями.

В своём выступлении Посол отметил, что Туркменистан, опираясь на собственный путь экономического развития, в настоящее время находится в активной фазе диверсификации своей энергетической политики, включая расширение экспортной географии, укрепление перерабатывающих мощностей, развитие инфраструктуры и переход к выпуску продукции с добавленной стоимостью. Центральным элементом стратегии является обеспечение устойчивых, надёжных и взаимовыгодных партнёрств, в том числе с европейскими государствами.

Среди ключевых тем обсуждения была отмечена перспектива реализации проекта Транскаспийского газопровода, как одного из возможных направлений диверсификации поставок туркменского газа в Европу через Южный газовый коридор. Важное место также заняли инфраструктурные инициативы, включая проект газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), по которому в настоящее время уже ведётся строительство на территории Афганистана.

Отдельно Посол обратил внимание на новые соглашения Туркменистана по экспорту газа, заключённые с рядом стран-партнёров. В частности, в 2024–2025 годах были подписаны соответствующие договорённости с Турцией, Ираком, Азербайджаном и Венгрией, включая как прямые поставки, так и механизмы своп-сделок. Эти соглашения демонстрируют заинтересованность Туркменистана в надёжном и гибком сотрудничестве с различными регионами.

Особый акцент в выступлении был сделан на переход к переработке газа внутри страны — Туркменистан активно развивает проекты по производству полимеров, удобрений, синтетического топлива и других конечных продуктов, что открывает широкие возможности для технологического взаимодействия с европейскими компаниями и инвесторами.

Своим мнением поделился и основатель Brussels Energy Club Марат Тертеров, который подчеркнул, что потенциал сотрудничества с Туркменистаном продолжает оставаться крайне высоким. Он также отметил, что ежегодная международная конференция «Oil & Gas of Turkmenistan», проводимая в Ашхабаде, является важной платформой для диалога между Туркменистаном и международными партнёрами в области энергетики.

Участники мероприятия высоко оценили открытость Туркменистана к конструктивному диалогу, готовность к сотрудничеству в области устойчивой энергетики, снижения выбросов метана, а также в рамках новых экспортных маршрутов.

Brussels Energy Club — это одна из наиболее известных и авторитетных экспертных платформ в Брюсселе, которая объединяет ведущих международных специалистов в области энергетики, представителей энергетических компаний, аналитических центров, средств массовой информации, а также высокопоставленных чиновников европейских и национальных институтов. Клуб служит площадкой для открытого и профессионального обмена мнениями по ключевым вопросам энергетической безопасности, устойчивого развития и глобальных энергетических тенденций, играя важную роль в формировании энергетического диалога между производителями, потребителями и регуляторами. ///nCa, 8 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)