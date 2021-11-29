Бизнес-форум ОЭС

Эльвира Кадырова

Туркменистан подписал с государствами ОЭС контракты на сумму более 45 млн.долл.США

По итогам бизнес-форума Организации Экономического Сотрудничества, который прошел в Ашхабаде 26 ноября, представители Туркменистана заключили с компаниями стран-членов ОЭС контракты на сумму свыше 45 млн.долл.США, сообщает агентство TDH.

В частности, нефтегазовый комплекс Туркменистана подписал сделки стоимостью более 11 млн.долл.США.

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана заключили контракты с партнерами из ОЭС по экспортно-импортным операциям на общую сумму 35,5 млн.долл.США.

Также представителями бизнес-кругов были подписаны 17 документов, а по результатам биржевых торгов – 25 документов.

По заключенным контрактам туркменская кондитерская продукция от рыночных лидеров Miweli ülke, Datly şerbet, Altyn Ýunus и др. отправится на экспорт в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

В числе импортных контрактов – договоры о поставках из Турции оборудования для мебельного производства в Туркменистане и поставках зерна из Казахстана и др.

По итогам бизнес-встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между железнодорожными администрациями Республики Казахстан, Туркменистана и Исламской Республики Иран по реализации грузового железнодорожного коридора KTI (Казахстан–Туркменистан–Иран).

Форум собрал более 170 делегатов, среди которых – 40 иностранных, 138 туркменских представителей, более 270 участников из разных стран присоединились онлайн. Во встрече приняли участие представители Торгово-промышленной палаты ОЭС, Европейской экономической комиссии ООН, Азиатского банка развития, ТПП стран-членов ОЭС, Союза палат и торговых бирж Турции, Турецко-пакистанской ТПП, соответствующих министерств, общественных организаций и различных компаний.

Деловые круги уделили особое внимание вопросам торгово-экономического взаимодействия, расширения выхода на новые рынки, обмена передовым опытом и высокими технологиями. Также обсуждены такие актуальные темы, как цифровизация торговли, государственно-частное партнерство, повышение инвестиционной привлекательности, развитие промышленного сектора и транспортно-логистических услуг.

На полях форума в гибридном формате были организованы двусторонние встречи представителей таких отраслей, как нефть и газ, химия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, текстильная промышленность, торговля.

Туркменистан, Казахстан и Иран подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству

Казахстан, Туркменистан и Иран намерены увеличить грузоперевозки по железнодорожному коридору, которые соединяет три страны. Соответствующий меморандум был подписан в ходе бизнес-форума государств- членов ОЭС.

Меморандум нацелен на увеличение загрузки железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Согласно документу, планируется создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросам железнодорожного транзита по территории трех стран.

Кроме того, будет сформирован трехсторонний механизм по управлению коридором, который будет координировать вопросы его функционирования и тарифы.

Меморандум о взаимопонимании является результатом Проекта по коммерциализации Коридора ОЭС-КТИ, который был осуществлен совместно ОЭС, ИБР и ЭСКАТО ООН. В рамках проекта были изучены торговые потоки, маркетинговые планы, физические и нефизические барьеры и механизмы управления коридором.

Представители ОЭС, ИБР и ЭСКАТО ООН приняли участие в церемонии подписания Меморандума и выразили заинтересованность в сотрудничестве в целях развития транспортных связей в регионе ОЭС.

Как заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана и генеральный директор компании “Иранские железные дороги” Сейед Миад Салехи, в интервью агентству IRNA: «В целях увеличения транзитной нагрузки в Иран от железнодорожных границ с Туркменистаном и более эффективного использования пропускной способности созданных железнодорожных линий, были проведены переговоры с Казахстаном и в соответствии с ними сегодня, в начале саммита ОЭС, между тремя странами – Исламской Республикой Иран, Туркменистаном и Казахстаном был подписан трехсторонний железнодорожный меморандум об увеличении железнодорожных грузоперевозок из Казахстана в Туркменистан, а оттуда в Иран».

Бизнес-круги Кыргызстана и Туркменистана обсудили вопросы экономического партнерства

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данияр Ибраев на полях бизнес-форума ОЭС провела ряд встреч с руководителями туркменских государственных ведомств и организаций, сообщает агентство Tazabek.

В ходе встречи с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана достигнуты договорённости об активизации сотрудничества в рамках ОЭС и проведении выставки-ярмарки в Бишкеке в 2022 году в рамках ОЭС.

Возможности участия кыргызских брокеров и преференции на туркменской бирже для кыргызских покупателей, электронное участие на туркменской бирже обсуждены на встрече с руководителем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Налаживание кооперации между туркменскими текстильными предприятиями и кыргызской швейной отраслью, создание совместных предприятий, в различных отраслях экономики, взаимное продвижение продукции на рынках двух стран – эти темы были освещены на переговорах затронуты с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Тема сотрудничества в текстильном секторе была более детально рассмотрена на встрече с заместителем министра текстильной промышленности Туркменистана. Речь шла о возможности функционирования Туркменского торгового дома в Кыргызстане, поставках

туркменской текстильной ткани и пряжи для кыргызских предприятий, проведении выставки туркменской текстильной продукции в Кыргызстане и кыргызской швейной продукции в Туркменистане. /// nCa, 29 ноября 2021 г.