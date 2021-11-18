Президент Туркменистана принял участие в Сеульском форуме

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО СЕВЕРНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

18 ноября 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству, который прошел в городе Сеул, Республики Корея в гибридном формате.

Выступая многосторонней платформой для продвижения экономического сотрудничества на Евразийском континенте, данный Форум ежегодно собирает видных государственных деятелей, представителей бизнес-кругов, экспертов с мировым именем, a также членов международных и региональных организаций. В нынешнем году Форум стартовал под девизом «30 лет северного сотрудничества: к будущему мира и процветания».

В ходе своего видеообращения к участникам Форума, Президент Туркменистана выразил благодарность руководству Республики Корея, и отметил, что Туркменистан рассматривает этот представительный форум в качестве важной международной платформы для обсуждения и продвижения стратегических направлений экономического сотрудничества во всем евразийском континенте, а также в двустороннем формате с корейской стороной.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан поддерживает конструктивные шаги по консолидации усилий международного сообщества, нацеленных на достижение Целей Устойчивого Развития. В этой связи, Лидер Нации добавил, что «в этом контексте мы видим много общего в разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития на Евразийском континенте, что составляет основу Новой северной экономической политики Республики Корея и стратегического курса Туркменистана, направленного на «Возрождение Великого Шелкового пути».

Противодействие коронавирусной пандемии и недопущение политизации усилий международного сообщества в данном направлении были среди ключевых тем нынешнего Форума. В этой связи, Президент Туркменистана выразил необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества по линии ООН, ВОЗ и других авторитетных международных структур. «В целом мы видим хорошие перспективы для совместной работы по реализации проектов в наукоемких отраслях», отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе нынешнего Форума также рассмотрены вопросы по дальнейшему продвижению многостороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, экологии и цифровизации.

ГЛАВА ТУРКМЕНИСТАНА ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СЕУЛЬСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

Сегодня, 18 ноября, в ходе видеообращения к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодного диалога в перспективных направлениях, представляющих интерес.

Глава Туркменистана также обратил внимание участников на наиболее актуальные вопросы региональной повестки и перспективы развития взаимовыгодного партнерства в Евразии. Подчеркнута результативность туркмено-корейских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

Развитие эффективных торгово-экономических, энергетических связей, транспортно-транзитных коридоров, также стала отдельной темой нынешних дискуссий.

В своем выступлении Президент Туркменистана отметив значимость развития сотрудничества в области здравоохранения, «зеленого роста», продовольственной безопасности, подчеркнул необходимость активизации совместных работ с авторитетными международными и региональными структурами.

Он также отметил большие перспективы для многосторонней деятельности в сфере гуманитарного взаимодействия. «2021 год – объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, Годом мира и доверия, подходит к концу. Эта инициатива была основана на желании привлечь внимание мирового сообщества к необходимости укрепления культуры мира и уважительного диалога, устранения дефицита доверия в межгосударственных отношениях», подчеркнул Президент Туркменистана.

Расширение человеческих контактов посредством исторических, культурных и образовательных связей, которые также определены в качестве приоритета Новой северной экономической политики Республики Корея, выдвинуто в качестве решения общей проблемы.

/// nCa, 18 November 2021 (cross post from MFA Turkmenistan)