Туркменская делегация посетила Ташкент

Эльвира Кадырова

Туркменская делегация во главе с вице-премьером Э.Оразгельдыевым побывала с рабочим визитом в Узбекистане с 13-14 сентября. В рамках визита делегация была принята Президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым и приняла участие в заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, совместной комиссии по водохозяйственным вопросам, посетила промышленную группу «Технопарк».

Заседание межправительственной комиссии

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству прошло под сопредседательством вице-премьера Оразгельдыева и заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова.

В повестку заседания вошел широкий спектр вопросов сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, промышленной, энергетической, аграрной, водохозяйственной, научно-технической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны высказались за необходимость развития промышленной кооперации и формирования непрерывных цепочек добавленной стоимости с учетом сравнительных преимуществ экономик двух стран.

Достигнута договоренность об активизации проработки новых проектов по созданию производств в сферах агропромышленного комплекса, текстильной и кожевенно-обувной отраслях, производства автомобилей, электробытовой техники и строительных материалов. С этой целью будет разработана и принята «Дорожная карта» по развитию промышленной кооперации.

Намечены дальнейшие совместные действия по продвижению взаимной торговли – стороны выразили готовность к реализации практических мер по обеспечению стабильных поставок продукции узбекского и туркменского производства на рынки двух стран и доведению объема товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Выработкой предложений по данному направлению будет заниматься совместная рабочая группа на уровне заместителей министров внешнеторговых ведомств двух стран.

По состоянию на текущий момент в Узбекистане действуют 160 предприятий с участием туркменского капитала, а объем товарооборота между двумя странами по итогам первого полугодия текущего года вырос на 20 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Также в ближайшее время будет завершено согласование проекта Соглашения о создании и регулировании деятельности Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли.

Еще одной важной темой повестки заседания МПК стал транспорт. Стороны решили разработать и принять совместные меры по дальнейшему развитию транспортных коридоров, предусматривающие поэтапное возобновление авиарейсов, предоставление взаимных тарифных преференций на 2022 г., перспективы использования инфраструктуры морского порта «Туркменбаши» и другие инициативы.

По итогам МПК был достигнут ряд важных договоренностей о дальнейшем практическом взаимодействии в сферах энергетики, нефтегазового сектора, химической и автомобильной промышленности, сельского и водного хозяйства хозяйства, экологии, науки, образования, спорта и туризма.

В завершение заседания был подписан протокол.

Обсуждена подготовка к визиту Президента Туркменистана в Узбекистан

14 сентября в Ташкенте заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Э.Оразгельдыев встретился с заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана С.Умурзаковым.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы подготовки предстоящего официального визита Президента Туркменистана в Узбекистан.

Отмечался рост взаимного товарооборота за счет роста поставок сельскохозяйственной, плодоовощной, фармацевтической и текстильной продукции, строительных материалов, нефтепродуктов, электроэнергии и других товаров.

Выражена взаимная готовность к реализации практических мер по увеличению совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации и наращиванию товарооборота между двумя странами.

Кроме того, достигнута об организации совместного бизнес-форума в преддверии визита на высшем уровне. Стороны намерены подготовить ряд предложений по реализации новых инвестиционных проектов и заключению взаимовыгодных торговых контрактов, что позволит наполнить экономическую повестку предстоящих переговоров в верхах практическим содержанием.

Также была озвучена взаимная заинтересованность в наращивании объемов взаимной торговли за счет увеличения поставок нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, химической продукции, полимерных материалов и минеральных удобрений.

Визит в “TEXNOPARK”

Туркменская делегация посетила одну из крупнейших промышленных групп Узбекистана – ООО “Texnopark”.

Здесь был продемонстрирован рабочий процесс производств лифтов и эскалаторов, бытовых и торговых холодильников, стиральных машин “smart”, счетчиков газа.

Производство лифтов ООО “TEXNOPARK” под брендом Osten прошло сертификацию соответствия Техническому регламенту стран Евразийского Экономического Союза* (EAC) – это признание высоких стандартов производства и контроля качества лифтов. Примечательно, что эти лифты проходят внушительную проверку безопасности благодаря единственной в Центральной Азии 60-метровой тестовой башне.

ООО «TEXNOPARK» представляет собой группу промышленных предприятий, ориентированных на создание высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.

Туркменистан и Узбекистан обсудили водохозяйственные вопросы

В Ташкент состоялось первое заседание Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья, а также эксплуатации водохозяйственных объектов на территории двух стран.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы научно-технического сотрудничества в области водного хозяйства. В данном контексте участники заседания выразили готовность проводить разработку и реализацию проектов и программ двустороннего сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и т.д.

По итогам встречи, стороны подписали Протокол. /// nCa, 16 сентября 2021 г. (источник фото – министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Texnopark)