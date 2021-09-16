Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане провело виртуальное мероприятие “ОАЭ приветствует всех на Экспо 2020 Дубай”

15 сентября 2021 года Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане провело виртуальное мероприятие с участием представителей Министерства иностранных дел, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палаты Туркменистана на тему “ОАЭ приветствует всех на выставке Экспо 2020 Дубай”.

Мероприятие проходило под председательством посла ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительства Ахмеда Альхая Аль-Хамели. В ходе диалога были проанализированы усилия ОАЭ и Дубая, особенно в проведении крупнейшего глобального мероприятия, которое станет первым в своем роде на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии.

Посол подтвердил готовность провести выставку на самом высоком уровне, которая начнется 1 октября 2021 года, для приема и встречи всех заинтересованных сторон все команды готовы, сооружение инфраструктуры завершено, павильоны стран готовы. ОАЭ и Дубай готовы провести крупнейшее глобальное мероприятие со времен пандемии. ОАЭ и Дубай будут в центре внимания 191 страны, и ОАЭ подтвердили, что опыт, который мир увидит на выставке Dubai Expo, будет беспрецедентным. ОАЭ и Дубай докажут всему миру свою способность провести такое грандиозное мероприятие. В течение шести месяцев 191 страна соберется вместе и останется в памяти людей всего мира. Добро пожаловать в ОАЭ.

Также был показан фильм, продемонстрировавший готовность всей инфраструктуры и рабочих групп к проведению Экспо-2020 в Дубае, детальную подготовку к грандиозному событию в ближайшие недели. В ходе виртуального мероприятия была рассмотрена и предоставлена последняя информация (фотографии) о “Экспо 2020 Дубай” и павильонах стран-участниц, все из которых находятся в готовности, включая павильон Туркменистана, который призван отразить наследие, историю и возрождение страны.

В заключение посол выразил свою благодарность и признательность правительству Туркменистана за участие и поддержку в этом важном и крупном мероприятии, которое принесет пользу двум странам и всем его участникам. Посол пригласил всех посетить ОАЭ и Дубай и принять участие в этом важном и глобальном событии в регионе. /// nCa, 16 сентября 2021 года (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Туркменистане)