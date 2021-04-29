Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 4-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.В целях достижения процветания и возрождения, Китай должен прилагать огромные усилия к развитию науки и технологий и стремляться стать главным мировым научно-инновационным центром. Мы как никогда в истории близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда в истории необходимо строить из себя мирового лидера в сферах науки и технологий.

2.Мы должны воспользоваться возможностью, появившейся в интеграционном развитии цифровизации, интернета и умных технологий, использовать информационные и умные технологии как рычаги для развития новых движущих сил экономики. Приоритет будет отдаваться развитию кластеров новых отраслей, имеющих стратегическое значение и играющих ведущую и поддерживающую роль, а также созданию новых индустриальных столпов.

3.Мы должны добиться прорыва инноваций в сфере ключевых и применимых во всех отраслях технологий, передовых и ведущих технологий, современных инженерных и революционных технологий смело идти путем, по которому никто не ходил, чтобы сделать основные и ключевые технологии независимыми и контролируемыми, и надежно держать инициативу инновации и развития в своих руках.

4.Мы должны воспринимать чаяния народа на прекрасную жизнь, как цель научно-технологических инноваций и направлять научно-технологические инновации на благо народу, для обогащения населения и улучшения их благосостояния.

5.Инновация играет решающую роль для будущего, а от реформы зависит перспективы государств. Наука и технологии – это сфера, в которой постоянные реформы наиболее необходимы.

6.Технологические инновации должны сопровождаться институциональными новшествами. Придерживаясь проблемной и требовательной ориентации, мы должны вкладывать больше энергии в совершенствование носителей практики, институционального планирования, политического обеспечения, общего климата. Мы будем прилагать постоянные усилия для воспитания новаторов, укрепления инновационных основ и ресурсов, а также создавать благоприятную среду для инноваций в целях повышения государственной стратегической научно-технологической мощи и всеобъемлющей эффективности и способности национальной инновационной системы.

7.Предприятия должны стать субъектами в принятии решений в области технологических инноваций, вложении инвестиций в исследования и развитие (R&D), проведении научно-исследовательской работы и применении результатов. Мы должны оказывать содействие развитию ведущих инновационных предприятий, которые характеризуются сильными возможностями в области основных технологий и интегрированных инноваций.

8.Мы должны ускорять реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций, укреплять стратегическую поддержку модернизированной экономической системы, строительство государственной инновационной системы и стратегическую научно-технологическую силу, продвигать глубокую интеграцию научно-технологических инноваций с социально-экономическим развитием, а также разрабатывать больше передового развития, основанного на инновациях и преимуществах первопроходца.

9.Самой большой движущей силой для научно-технологических инноваций является благополучие человечества. Делиться плодами инноваций – это общее стремление и естественный выбор мирового сообщества в нашей взаимосвязанной глобальной деревне.

10.Все страны должны воспользоваться возможностями, предоставленными новым технологическим и промышленным революциям, укрепить сотрудничество в цифровой экономике, искусственном интеллекте, нанотехнологии и других передовых областях, и совместно работать над формированием новых технологий, новых индустрий, а также новых форм и моделей бизнеса.

11.Инициатива «Одного пояса, одного пути» должна стать путем инновации. Мы будем взаимодействовать с другими странами-участницами в формировании альянсов и базисов научно-технологических инноваций, а также создавать больше возможностей и платформ для общего развития стран вдоль «Одного пояса, одного пути»./// nCa, 29 апреля 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)