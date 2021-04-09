Министр иностранных дел Ирана посетил Туркменистан и завершил свое турне по Центральной Азии

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 8 апреля побывал с визитом в Туркменистане. Он был принят Президентом Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Визит в Туркменистан стал последней остановкой главы МИД ИРИ в турне по Центральной Азии, которое состоялось в период с 5 по 8 апреля. Раннее он посетил Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Ниже опубликованы три пресс-релиза МИД Туркменистана с обзором итогов визита Зарифа:

Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан

В Ашхабад с двухдневным визитом прибыла представительная иранская делегация во главе с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Сегодня, 8 апреля глава внешнеполитического ведомства Ирана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем состоялись межмидовские консультации в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Министр Мухаммад Джавад Зариф выразил благодарность туркменской стороне в лице Министра иностранных дел Рашида Мередова за высокий уровень организации визита.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов касающихся туркмено-иранских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельной темой обсуждений было сотрудничество между МИДами двух стран. Рассмотрено взаимодействие в региональных и международных структурах, включая ООН, ОЭС, ОИС и др. Отмечена схожесть позиций в деле поддержания региональной безопасности и стабильности. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

Выделена значимость Международного года мира и доверия инициированного Президентом Туркменистана. Иранская сторона приглашена принять участие в Международной конференции посвященной миру и доверию, запланированной к проведению в Ашхабаде 12 декабря текущего года.

Обсуждалась Каспийская тематика, включая анализ действующих правовых документов и подготовку к Шестому каспийскому саммиту. Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества по данному направлению.

По итогам переговоров, Министры иностранных дел двух стран подписали «Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы».

Вопросы торгово-экономического сотрудничества обсуждены в ходе туркмено-иранских межмидовских консультаций

В ходе межмидовских консультаций на уровне Министров иностранных дел Туркменистана и Исламской Республики Иран, состоявшихся 8 апреля текущего года в Ашхабаде особое внимание было уделено вопросам интенсификации торгово-экономического сотрудничества. Отметив большой потенциал взаимодействия в данной сфере, стороны договорились в ближайшее время организовать серию встреч в рамках подготовки к очередному заседанию Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны оценили уровень товарооборота между двумя странами и рассмотрели партнерство в области энергетики, транспорта и др. Подчёркнута необходимость организации совместных мероприятий, выставок и форумов для расширения деловых связей.

Также детально обсуждены возможности сотрудничества по развитию транспортно-транзитного потенциала региона. В этой контексте сделан акцент на потенциал таких региональных транспортных коридоров с участием Туркменистана как Лазуритовый коридор и международный транспортный маршрут «Каспийское море – Черное море» и возникающая в этой связи возможность участия Ирана в реализации данных коридоров.

Развитие культурно-гуманитарных связей – среди приоритетов сотрудничества между Туркменистаном и Ираном

В ходе туркмено-иранских межмидовских консультаций состоявшихся 8 апреля в Ашхабаде детально рассмотрено культурно-гуманитарное сотрудничество.

Стороны выразили заинтересованность в организации совместных культурных мероприятий, в том числе, в очном формате, по мере ослабления ограничительных мер в связи с глобальной пандемией. В частности, делегации обсудили подготовку к празднованию 300-летия со дня рождения туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, включая возможности проведения совместных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Также отмечен позитивный опыт взаимодействия между регионами двух стран. Стороны договорились работать над развитием контактов по линии науки, образования и медицины между Туркменистаном и Ираном.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Иран разделяет 1148-километрвую сухопутную границу с Туркменистаном, это вторая по протяженности граница после Ирака. Иранский сектор Каспийского моря находится в непосредственной близости от туркменского.

Помимо географической близости, обе страны богаты углеводородными ресурсами. Они также обладают большим транзитно-транспортным потенциалом.

Внешняя политика Туркменистана зиждется на прочном фундаменте постоянного нейтралитета. С точки зрения политических и экономических отношений со всеми странами мира, особенно с соседями, включая Иран, это означает, что приоритет отдается инклюзивности и общим выгодам.

В более широком контексте Туркменистан, очевидно, приветствовал бы удовлетворительное разрешение тупика в иранской ядерной сделке.

В двустороннем контексте, плавно сливающемся с многосторонними аспектами, возникает необходимость взглянуть на быстро меняющуюся картину транспортно-транзитной динамики в регионе.

После распада Советского Союза Иран служил важной территорией для торговли Центральной Азии со многими странами мира, особенно с Ближним Востоком и Турцией.

Сейчас все меняется.

Каспийские морские порты Туркменистана, Казахстана и России в той или иной степени модернизировались, приобретя возможность обрабатывать большие объемы мультимодальных грузоперевозок. Это несколько уменьшило зависимость от иранской территории, за исключением торговли между Ближним Востоком и Центральной Азией.

Лазуритовый коридор, соединяющий Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, также имеет инфраструктурные связи с Узбекистаном и Казахстаном. Коридор предоставляет растущие возможности межрегиональной связанности через Центральную Азию на пространстве между Китаем и Европой.

Уже были организованы тестовые грузоперевозки из Китая в Туркменистан, Иран, Казахстан, Россию и Европу.

Успех этих экспериментальных перевозок коренится в том факте, что экономическая жизнеспособность является единственным фактором, который решает, какой маршрут лучше всего подходит для торговли в определённой части мира. Тут экономика никак не связана с политикой.

Появление различных маршрутов снижает значение Ирана как транзитно-транспортной территории, но лишь незначительно. Фактически транзитно-транспортные возможности Ирана восстановятся, если ядерная сделка вернется к жизни и исчезнет призрак санкций.

Одновременно возникает необходимость в том, чтобы Иран принял во внимание определенные особенности в своих нынешних отношениях с Туркменистаном.

Стимулирование экспорта и импортозамещение в Туркменистане начали давать весомые результаты.

Ряд товаров, которые ранее импортировались из Ирана, теперь производятся в Туркменистане на местном уровне. Вместе с тем Туркменистан сейчас в состоянии поставлять определенные товары на иранские рынки.

Это требует нового взгляда на неуглеводородные торговые отношения между двумя странами.

Необходимо также необходимость держать в фокусе тот факт, что мы все еще находимся в разгаре Covid-19 и различных мутаций, циркулирующих по всему миру. Мы должны ограничить передвижение людей, но ускорить перемещение грузов, соблюдая все меры предосторожности. Было бы очень полезно, если бы Иран постоянно поддерживал синхронизацию своих процедур с Туркменистаном. В какой-то степени все зависит от скорости проведения вакцинации.

Каспийское море многообещающе. Каспийская конвенция открыла путь для всех видов двустороннего и многостороннего партнерства между прибрежными государствами. Иран извлек бы большую выгоду от партнерства с Туркменистаном.

В культурной сфере большое значение имеет то, что мавзолей национального поэта Туркменистана Мактумгули Фраги расположен в Иране. Некоторые потомки Фраги живут в Иране. То есть создаются дополнительные сферы к областям, представляющим общий интерес.

Мир находится на пороге восстановления после пандемии. Прогноз осторожно оптимистичен. Единственный путь вперед лежит через подлинное и искреннее сотрудничество. Это придает визиту Зарифа в Туркменистан глобальный контекст.

Туркменистан всегда остается последовательным в своей политике. Это вселяет уверенность в зарубежных партнерах и дает ощущение надежной предсказуемости. /// nCa, 9 апреля 2021 г.