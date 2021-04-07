Туркменистан вновь озвучил предложение о проведении межафганского мирного диалога на встрече с афганской делегацией в Ашхабаде

Новости и комментарии nCa

Сегодня, 6 апреля в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с афганской делегацией во главе с Министром по делам Хаджа и религии Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Касимом Халими, прибывшей в Туркменистан с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень межгосударственных отношений, где гуманитарное сотрудничество занимает особое место.

Министр Мохаммед Касим Халими подчеркнул значимость братской поддержки Туркменистана Афганистану и его народу, что проявляется в многочисленных проектах экономического и культурно-гуманитарного характера.

Он также особо отметил гуманность и эффективность нейтральной политики притворяемой в жизнь Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым нацеленной на продвижение миролюбивых и дружественных отношений между странами и народами. В этом контексте Министр Халими выделил важность социальных объектов, построенных на территории Афганистана при поддержке туркменской стороны, в частности мечети возведённой в провинции Фарьяб ставшей символом дружбы двух стран.

Состоялся обмен мнениями касательно нынешнего состояния и перспектив развития мирного процесса в Афганистане. Ещё раз подтверждена готовность туркменской стороны способствовать продвижению данного процесса посредством политико-дипломатических методов.

Стороны обсудили возможности развития сотрудничества между двумя странами по линии образования, науки и культуры./// МИД Туркменистана, 6 апреля

7 причин, по которым Туркменистан является наиболее подходящим местом для проведения межафганского мирного диалога

Тарик Саиди

Туркменистан по-прежнему полностью привержен устойчивому и прочному миру в Афганистане. Предложение Туркменистана принять у себя афганские мирные переговоры звучало уже несколько раз и было повторено в этот вторник во время встречи афганской делегации с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Ашхабаде.

Туркменистан, пожалуй, является лучшим местом для проведения внутриафганских мирных переговоров.

Важно также признать, что нынешний формат кочевых переговоров – перемещение из страны в страну – не самый быстрый путь к миру. В каждом новом месте проведения переговоров возникает риск новых видов вмешательства.

Модно выделить семь причин, по которым Туркменистан лучше всего подходит в качестве площадки для внутриафганского мирного диалога:

Таджикское мирное соглашение 1997 года было достигнуто благодаря очень продуктивному раунду переговоров между противоборствующими группировками, организованному Ашхабадом. Нынешнее правительство Таджикистана возникло в результате этих переговоров, и мир в этой стране продолжается по сей день. Мирные переговоры между Талибами и Северным альянсом в декабре 2000 года были очень близки к урегулированию ситуации в Афганистане. Туркменистан выполнил свое обещание обеспечить условия для независимого диалога между сторонами. Что касается того, почему он провалился, мы уже объясняли это в некоторых наших прошлых докладах. В Туркменистане имеется как минимум два пункта, где внутриафганский диалог может проходить без какого-либо вмешательства. Один из них – Серхетабат (бывшая Кушка), а другой – поселение близ Имамназара. Оба эти места могут быть легко оцеплены, чтобы предотвратить проникновение любого, кто не является стороной диалога. И Серхетабат, и Имамназаар находятся прямо на границе с Афганистаном. В обоих этих местах имеется автомобильное сообщение через границу. Это облегчает всем сторонам внутриафганского диалога поездки туда и обратно с очень небольшими затратами. Может быть обеспечено максимальное участие. Это особенно актуально в наше время ограниченных поездок. Санитарные условия в Серхетабате и Имамназаре уже соответствуют требованиям, и можно быть уверенным, что участники диалога не заразятся инфекционными заболеваниями. В плане обеспечения безопасности здоровья эти места являются лучшим вариантом. Туркменистану доверяют все – все стороны внутриафганского диалога. Это доверие было завоевано благодаря последовательной приверженности делу мира в течение последних трех десятилетий. Нейтралитет Туркменистана, одобренный и признанный мировым сообществом, сам по себе является гарантией свободного и беспрепятственного внутриафганского мирного диалога.

Тем, кто искренне привержен миру в Афганистане, следует серьезно отнестись к предложению Туркменистана. /// nCa, 7 апреля 2021