Летопись природы: Как Туркменистан бережет свои уникальные экосистемы

Елена Довлетова

В пределах особо охраняемых природных территорий в структуре Министерства охраны окружающей среды Туркменистана проводятся наблюдения за природными средами, учёт копытных, оценка состояния редкой фауны и флоры. Фактические данные – бесценный материал, который заключается в отчётную систему под названием «Летопись природы». Этот сводный очётный журнал вместе с видео- и фото презентуется в ходе ежегодных слушаний.

Популяция мархура увеличилась

Начальник научного отдела горного Койтендагского госзаповедника Шанияз Менлиев подтверждает продолжающееся увеличение поголовья мархура – горного винторогого козла, который обитает только в восточной части страны. По данным за 2024 г. также зафиксирован прирост взрослого стада, он достиг 1572 учтённых особей. Эколог рассказал, что в прошлом году 3 мая Резолюцией Генассамблеи ООН был установлен Международный день мархура (24 мая). Он был впервые отмечен в заповеднике просветительскими лекциями в нескольких средних школах, которые были тепло приняты как детьми, так и учителями, посильно помогающими проведению акций. В нынешнем году подобные акции также заложены в план мероприятий заповедника. Эколог рассказал о текущей работе последних двух лет по изучению многочисленного мира микро-беспозвоночных, среди которых имеются оригинальные, мало изученные и неизвестные науке формы жизни, по-своему уникальные.

Койтендагский заповедник первым освоил технологию «смарт-систем» для наблюдения за миром живой природы. В настоящее время апробированная практика одобрена экологическим ведомством для распространения. Уже несколько лет здешние инспекторы охраны природы и сотрудники научного отдела для работы располагают восьмью смарт-устройствами. Это массивный противоударный телефон с расширенным спектром функций. С его помощью фиксируются встречи с животными, наблюдения за птицами, маршрут обходчика, точки установки «фотоловушек», которые сделали проведение экомониторинга, а также фиксирования на электронной геопространственной карте мест гнездования «краснокнижной» авифауны незаметным для животных. Оператор систематизирует собираемую инспекторами информацию, сводит в единую «картосхему» мира живой природы. В итоге результаты инвентаризации флоры и фауны можно изучать на стационарном компьютере в ретроспективе.

Косолапый в горных лесах субтропиков

Руководитель научного отдела Сюнт-Хасардагского государственного природного заповедника Чарыяр Тагиев и его коллеги продолжают присмотр за бурым медведем, который обосновался в горных заповедных лесах. По словам эколога, к людям агрессии животное не проявляет, убегает или спокойно уходит (есть три видеосъёмки), питается корешками, орехами, плодами, другим подножным кормом. За семь лет наблюдений было всего три случая нападения на домашний скот, находящийся далеко от человеческого жилья. Сотрудники заповедника уверены, что это случайность, ибо пищи в горных лесах хватает.

В прошлом вид был обычным для долины рек Сумбара и Чендыра, во второй половине ХХ века встречи стали единичными, в последний раз следы обнаружились в 1996 г. И лишь в 2018 году были найдены свежие следы (ширина пятки 13 см), обнаружено и само животное на гребне горного образования Тагарев между Западным и Центральным Копетдагом. В том же районе местные жители встречали взрослую особь с медвежонком. Также по сведениям пограничников, медведь пересекал линию инженерных сооружений по подкопу на границе с Ираном. Остался вопрос, в какую сторону животное проследовало, и сколько всего медведей может находиться в лесах туркменских субтропиков юго-запада страны в пределах Айдеринского и других участков Сюнт-Хасардагского заповедника? Отрывочные и противоречивые сведения и замеры пятки не давали однозначных ответов (возможно, отдельно перемещаются самка и подросший детёныш, либо самка мигрировала обратно, откуда пришла – южнее, не исключено, что медведей может быть больше). Учёные продолжили наблюдения, устанавливали фотоловушки, надеясь, что медведи приживутся, начнут размножаться, и тогда это будет успешное естественное возвращение вида в стародавние пределы обитания. В заповедной зоне их никто не беспокоит, с жителями близлежащих сёл экологи проводили соответствующие беседы.

Сведения о встрече с животным продолжали поступать в 2019–2020 гг. В марте и ноябре 2021 г. в урочище Бловлы сюнт-хасардагский косолапый попал на видео автоматической камеры наблюдения, недалеко нашлись следы (ширина пятки 13,0 см).

В последующем 2022 году он зафиксирован устройством наблюдения за животными без участия человека – «фотоловушкой» уже дважды. И хотя фотоизображение сделано в сумеречных условиях, иногда в снегопад, это ценный факт, доказательство того, что в Сюнт-Хасардаге обитает как минимум один мишка (единственная подтверждённая особь). В последние годы следы его пребывания, кормёжки обнаруживались в ущельях Коштемир, Гоюнодалан вблизи Айдеринского участка заповедника. В последующем предпринимались попытки очертить местообитание на основе накопленных сведений, поступающих сигналов от чабанов, местных жителей и военнослужащих Государственной пограничной службы: «охотничьи» угодья бурого медведя могут достигать 50 тыс.га. Не удалось выяснить, впадал ли он в спячку. Вид значится в четвёртом (настоящем) издании Красной книги Туркменистана.

От журавлиного «курлы» звенел воздух

Ежегодно осенью и весной ведутся наблюдения за мигрирующими журавлями, которые недолго кормятся на пролёте в местечке «Дурналы» («журавлиное место») и пределах Мяне-Чаачинского заказника Копетдагского госзаповедника в пределах Ахалского велаята. В поселениях вокруг мест отдыха серых журавлей экологи стараются наладить биотехническую подкормку птиц, проводят эколого-образовательное природоохранное просвещение среди местного населения, прежде всего молодёжи. В знак большой любви к серому журавлю жители сёл «журавлиного края» устраивают символические встречи птиц, готовят угощения, а дети исполняют символические «журавлиные танцы», в школах проводятся конкурсы рисунков и плакатов. Через территорию Туркменистана в среднем следует несколько десятков (девяносто, чуть больше или меньше) журавлиных стай, однако не все птицы, отправляющиеся на места гнездования в болотистые места Заволжского края России, останавливаются у нас погостить, отдохнуть, подкормиться. Их количество колеблется, в иной год фиксируется 50 птиц, иногда 100 или 150. В этом году первый клин через территорию Туркменистана проследовал в конце февраля, последний – в апреле. Научный сотрудник Капланкырского государственного заповедника Байрам Тиркишев сообщил о факте появления журавля на озере Сарыкамыш, что порадовало натуралистов, которые с прошлого года усилили наблюдения на озёрах Дашогузского велаята за пернатыми в надежде вновь увидеть царственную птицу. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 8 июля 2025 г.