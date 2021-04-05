Заседание СМИД СНГ в Москве: итоги

Эльвира Кадырова

2 апреля в Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Текущий год – для СНГ юбилейный. Содружество отмечает свое 30-летие.

Главы внешнеполитических ведомств десяти стран обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Обсудили перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате Содружества в правоохранительной, военной сферах, в сфере экономики и усилия по борьбу с пандемией.

Министры иностранных дел «сверили часы» по традиционным вопросам укрепления внешнеполитической координации, в том числе на площадке крупных международных организаций – ООН, ОБСЕ.

«С точки зрения внешнеполитической координации главным вопросом было рассмотрение хода выполнения Программы действий по активизации партнерства между министерствами иностранных дел государств-участников СНГ. Это трехлетняя Программа была принята год назад по инициативе Туркменистана. Все подчеркнули значение этой работы на перспективу», – отметил главы МИД России Сергей Лавров.

Стороны также договорились продолжить практику принятия совместных заявлений. Так, например, в марте было принято Совместное заявление об укреплении роли международного права. Как прокомментировал Лавров, данное заявление актуально «в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются размыть международное право и подменить его неким «порядком, основанным на правилах».

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов изложил видение туркменской стороны о путях укрепления взаимодействия в рамках СНГ. В частности, министр говорил о значимости восстановления международно-правовых норм и необходимости следования Уставу ООН в межгосударственных отношениях.

В этом контексте выделена своевременность и полезность инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия закрепленной соответствующей Резолюцией Генассамблеи ООН в 2019 году.

Было также отмечено, что Туркменистан работает над Сводом правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Это подразумевает использование миротворческого инструментария нейтралитета для недопущения эскалации конфликтов, создания предпосылок по их разрешению мирными, политико-дипломатическими средствами.

Министр призвал к практическому сотрудничеству по данному и ряду других вопросам, представляющим взаимный интерес.

Важной темой заседания СМИД стали вопросы гуманитарного характера – возможности молодежных обменов, туризма, физической культуры и спорта.

По итогам встречи одобрены Проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, инициированный Российской Федерацией, проект Договора о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, решение «О Плане мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы».

СМИД одобрил два документа, касающиеся сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Ряд принятых по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Очередное заседание СМИД СНГ состоится 14 октября 2021 года в Минске накануне встречи глав государств Содружества.

Глава МИД Туркменистана провёл встречу с армянским коллегой

На полях заседания СМИД СНГ состоялась встреча вице-премьера, главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

Главы МИД обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Было выражено обоюдное стремление к укреплению межгосударственных отношений. В этом контексте была особо подчеркнута важность проведения консультаций между МИД двух стран и готовность придать им регулярный характер.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены торгово-экономическая, научно-техническая, культурно-гуманитарная сферы.

Стороны высоко оценили сотрудничество между двумя странами в рамках международных структур. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов взаимодействия в рамках СНГ.

На встрече был затронут ряд актуальных тем международной и региональной повестки. Была подчеркнута важность сохранения важных для двух народов исторических памятников и культурного наследия./// TDH, 2 апреля

Казахстан принял участие в заседании СМИД СНГ

Москва, 2 апреля 2021 года – Делегация Республики Казахстан во главе с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в городе Москве под председательством Республики Беларусь.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе проблематику региональной безопасности, состояние и перспективы сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Заслушали информацию о взаимодействии профильных департаментов министерств иностранных дел государств Содружества в 2020 году.

Эльвира Кадырова

2 апреля в Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Текущий год – для СНГ юбилейный. Содружество отмечает свое 30-летие.

Главы внешнеполитических ведомств десяти стран обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Обсудили перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате Содружества в правоохранительной, военной сферах, в сфере экономики и усилия по борьбу с пандемией.

Министры иностранных дел «сверили часы» по традиционным вопросам укрепления внешнеполитической координации, в том числе на площадке крупных международных организаций – ООН, ОБСЕ.

«С точки зрения внешнеполитической координации главным вопросом было рассмотрение хода выполнения Программы действий по активизации партнерства между министерствами иностранных дел государств-участников СНГ. Это трехлетняя Программа была принята год назад по инициативе Туркменистана. Все подчеркнули значение этой работы на перспективу», – отметил главы МИД России Сергей Лавров.

Стороны также договорились продолжить практику принятия совместных заявлений. Так, например, в марте было принято Совместное заявление об укреплении роли международного права. Как прокомментировал Лавров, данное заявление актуально «в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются размыть международное право и подменить его неким «порядком, основанным на правилах».

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов изложил видение туркменской стороны о путях укрепления взаимодействия в рамках СНГ. В частности, министр говорил о значимости восстановления международно-правовых норм и необходимости следования Уставу ООН в межгосударственных отношениях.

В этом контексте выделена своевременность и полезность инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия закрепленной соответствующей Резолюцией Генассамблеи ООН в 2019 году.

Было также отмечено, что Туркменистан работает над Сводом правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Это подразумевает использование миротворческого инструментария нейтралитета для недопущения эскалации конфликтов, создания предпосылок по их разрешению мирными, политико-дипломатическими средствами.

Министр призвал к практическому сотрудничеству по данному и ряду других вопросам, представляющим взаимный интерес.

Важной темой заседания СМИД стали вопросы гуманитарного характера – возможности молодежных обменов, туризма, физической культуры и спорта.

По итогам встречи одобрены Проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, инициированный Российской Федерацией, проект Договора о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, решение «О Плане мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы».

СМИД одобрил два документа, касающиеся сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Ряд принятых по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Очередное заседание СМИД СНГ состоится 14 октября 2021 года в Минске накануне встречи глав государств Содружества.

Глава МИД Туркменистана провёл встречу с армянским коллегой

На полях заседания СМИД СНГ состоялась встреча вице-премьера, главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

Главы МИД обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Было выражено обоюдное стремление к укреплению межгосударственных отношений. В этом контексте была особо подчеркнута важность проведения консультаций между МИД двух стран и готовность придать им регулярный характер.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены торгово-экономическая, научно-техническая, культурно-гуманитарная сферы.

Стороны высоко оценили сотрудничество между двумя странами в рамках международных структур. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов взаимодействия в рамках СНГ.

На встрече был затронут ряд актуальных тем международной и региональной повестки. Была подчеркнута важность сохранения важных для двух народов исторических памятников и культурного наследия./// TDH, 2 апреля

Казахстан принял участие в заседании СМИД СНГ

Москва, 2 апреля 2021 года – Делегация Республики Казахстан во главе с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в городе Москве под председательством Республики Беларусь.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе проблематику региональной безопасности, состояние и перспективы сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Заслушали информацию о взаимодействии профильных департаментов министерств иностранных дел государств Содружества в 2020 году.

Участники заседания одобрили документы, предусматривающие расширение многостороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Во исполнение решения Совета глав правительств СНГ министры иностранных дел утвердили краткосрочные планы мероприятий по развитию многопланового сотрудничества в области физической культуры и спорта, а также в сфере туризма и молодежных связей. Стороны согласовали проект Обращения глав государств СНГ к народам государств-участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На полях заседания СМИД СНГ М.Тлеуберди провел двусторонние переговоры с Заместителем Председателя Кабинета министров – Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны отметили высокую динамику казахстанско-туркменских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств./// МИД Казахстана, 2 апреля

/// nCa, 5 апреля 2021 г (на основе материалов МИД Туркменистана, МИД России, МИД Казахстана, секретариата СНГ).