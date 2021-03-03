В Ашхабаде состоялась международная конференция «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»

2 марта 2021 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась международная конференция «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия», в честь 29-летия вступления Туркменистана в ООН.

В своей речи Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что 29 лет назад, 2 марта 1992 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла историческую резолюцию, согласно которому Туркменистан стал полноправным членом Лиги Наций. В течение этого периода Туркменистан, активно реализуя политику «открытых дверей», динамично развивает сотрудничество с этой крупнейшей международной организацией и ее специализированными агентствами во имя мира, безопасности и устойчивого роста.

Основные векторы взаимодействия Туркменистана и Организации Объединенных Наций имеют стратегический характер. Так, 12 декабря 1995 года Туркменистан обрел постоянный Нейтралитет, который уже дважды закреплен соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН. Исходя из нейтрального статуса, Туркменистан неоднократно выступал с инициативами, направленными на обеспечение всеобщего мира, безопасности и стабильного роста.

В данном контексте особо значим тот факт, что Ашхабад стал штаб-квартирой Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Правительство Туркменистана также намерено расширить присутствие системы ООН в стране. Так, в феврале текущего года достигнута договорённость об открытии в Ашхабаде представительства Управления ООН по обслуживанию проектов. Также важно отметить, что с февраля 2021 года программный сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по правам человека начал свою работу в Туркменистане.

В настоящее время взаимодействие Туркменистана на платформе ООН охватывает различные сферы жизнедеятельности страны. Это обусловлено членством Туркменистана в 11 советах, комиссиях и комитетах ООН. Страна активно продвигает свои кандидатуры также в другие структуры Организации.

В целях всесторонней реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы, принятого 14 марта 2020 года, Туркменистан активизирует эффективное партнерство с Программой развития ООН, Фондом ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирной организацией здравоохранения и другими структурами системы ООН.

Министр иностранных дел Туркменистана также выразил особую благодарность представительствам специализированных агентств ООН в Ашхабаде за огромный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и всей системой ООН, в том числе разработку и участие в реализации национальных планов и программ.

Участники конференции также заслушали видеообращения Заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного Директора Управления ООН по обслуживанию проектов Г.Фаремо, Постоянного представителя Туркменистана при Организации Объединенных Наций А.Атаевой, Директора Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) В.Гуцу, странового директора Фонда ООН в области народонаселения ЮНФПА в Туркменистане Д.Валезе, временно исполняющей обязанности Главы странового офиса Всемирной организации здравоохранения Т.Ататра, регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Х.Ф.Шоддера, Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по странам Центральной Азии Р.Коменда.

Также были заслушаны очные выступления Специального Представителя Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, Главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, временно исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане К.Вейганд и ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустамовой.

В ходе выступлений были озвучены приверженность Туркменистана развитию международного сотрудничества во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Также особо отмечены усилия руководства страны по укреплению культуры мира, доверия и взаимопонимания в отношениях между странами и народами мира.

Затем было принято Обращение к Уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников международной конференции «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия».

/// МИД Туркменистана, 2 марта

На международной конференции «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия» подписаны ряд двусторонних документов

Сегодня, 2 марта в МИД Туркменистана стартовала Международная конференция «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия» в честь 29-летия вступления Туркменистана в ООН.

В рамках мероприятия состоялась онлайн-церемония подписания двусторонних документов. В частности, были подписаны: Соглашение между Правительством Туркменистана и Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения о софинансировании, а также Рабочий план в рамках проекта «Укрепление механизмов участия молодежи в реализации национальной молодежной политики и продвижении гендерного равенства» между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Фондом Организации Объединённых Наций (ООН) в области народонаселения (ЮНФПА) на 2021 год.

Затем Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил временно исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представителю ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд вербальную ноту МИД Туркменистана, официально оповещающую от имени Правительства Туркменистана о Постановлении Президента Туркменистана об утверждении порядка безвизового въезда в Туркменистан иностранцев, имеющих паспорт ООН.

Как известно, данное Постановление было подписано Президентом Туркменистана 28 февраля 2021 года, согласно которому со 2-го марта с.г. иностранным гражданам, обладающим паспортом ООН, разрешено без оформления виз приезжать в Туркменистан, находиться в нем, выезжать за его пределы, а также пересекать транзитом территорию Туркменистана.

Кроме того, документом предписано, что иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или ее специализированных структур, аккредитованные МИД Туркменистана, а также члены их семей, освобождаются от оформления виз в течение периода работы в Туркменистане.

Принятие данного Постановления соответствует Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 1946 года. /// МИД Туркменистана, 2 марта

Подписанные документы – по сообщению ЮНФПА

Туркменистан и ЮНФПА подписали Соглашение о совместном финансировании Страновой программы на 2021-2025 годы

Правительство Туркменистана будет совместно финансировать Страновую программу на 2021-2025 годы между Туркменистаном и ЮНФПА. Соглашение о софинансировании было подписано сегодня заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым и Страновым директором ЮНФПА по Туркменистану г-жой Джулией Валлезе в ходе Международной конференции “Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия”.

«Позвольте мне поздравить ЮНФПА с подписанием Соглашения о софинансировании Страновой программы на 2021-2025 годы, которое открывает новые возможности для расширения нашего сотрудничества, которое уже хорошо налажено»,-сказал г-н Рашид Мередов. «Наша основная дорожная карта партнерства определена утвержденным Страновым программным документом. Мы по-прежнему привержены приоритетам в области гендерного равенства, всеобщего доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, молодежи и данных».

«Государственное софинансирование программ является свидетельством ответственности и приверженности Туркменистана обеспечению устойчивости своей политики, программ развития и действий в области репродуктивного здоровья, гендерного равенства, молодежи, народонаселения и развития», – сказала г-жа Валлезе.

«Ускорение прогресса, необходимого для достижения Повестки дня в области развития на период до 2030 года, произойдет только при наличии необходимых ресурсов и усилении политической приверженности», – добавила она.

Новая Страновая программа ЮНФПА основывается на достигнутых результатах и направлена на оказание поддержки правительству в предоставлении экспертной поддержки и политических консультаций в целях расширения прав и возможностей женщин, подростков и молодежи с учетом динамики народонаселения, прав человека и гендерного равенства, а также создания условий для того, чтобы население могло вносить свой вклад в развитие страны.

Страновая программа будет способствовать достижению трансформационных результатов ЮНФПА: а) прекращение неудовлетворенных потребностей в планировании семьи; и b) прекращение насилия по признаку пола. Это также будет способствовать дальнейшему прекращению предотвратимой материнской смертности.

Почти 30-летнее партнерство между ЮНФПА и правительством стратегически расширилось, и в настоящее время правительство выступает в качестве основного партнера по финансированию. Правительство уже выделило более 800 000 долл.США на первый год осуществления Страновой программы в рамках подписанных Планов работы на 2021 год в поддержку важнейших программ в области репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также в поддержку переписи населения и жилищного фонда 2022 года.

В соответствии с Соглашением о совместном финансировании ЮНФПА и правительство будут и впредь создавать политические условия для обеспечения высококачественных, инклюзивных и доступных услуг в области репродуктивного здоровья при увеличении инвестиций в планирование семьи для охвата наиболее отстающих и укрепления механизмов подотчетности в области управления здравоохранением.

Являясь ведущим учреждением ООН по переписи населения, ЮНФПА также будет ключевым правительственным партнером по переписи населения и жилищного фонда 2022 года. ЮНФПА будет оказывать поддержку в обеспечении доступа и получении качественных демографических данных для включения анализа народонаселения и развития в планирование и политические решения по достижению ЦУР.

В рамках Международной конференции ЮНФПА также подписал с Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана план работы на 2021 год.

Реализация всего потенциала молодежи, в том числе подростков, является важным приоритетом работы ЮНФПА в Туркменистане. ЮНФПА продолжает возглавлять Совместную целевую группу ООН по молодежной политике и будет расширять партнерство с Правительственной рабочей группой по молодежной политике в реализации и мониторинге Государственной программы по молодежной политике. ЮНФПА будет также сотрудничать с партнерами в продвижении новаторских механизмов и платформ для участия молодежи и подростков в процессе принятия решений и диалога между молодежью и взрослыми, в том числе в рамках инициатив, основанных на цифровых технологиях. /// ЮНФПА Туркменистан