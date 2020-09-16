Программа Европейского Союза по содействию управлению границами проводит заключительную конференцию 9-й фазы проекта

Ашгабад, 15 сентября 2020 г.

Девятая фаза Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС), провела заключительное мероприятие по подведению итогов своей пятилетней деятельности.

Заседание региональной руководящей группы и финальная конференция, проведенные онлайн, собрали более 100 высокопоставленных представителей национальных учреждений по управлению границами в Центральной Азии, Консорциума по реализации БОМКА, Представительств ЕС, международных организаций и посольств государств-членов ЕС.

Во время заключительного мероприятия БОМКА представила результаты и инструменты проекта по дальнейшему укреплению системы управления границами, процесса управления миграцией и мер по упрощению процедур торговли в регионе Центральной Азии.

Первые мероприятия программы БОМКА в Центральной Азии начались в 2003 году, и с тех пор Программа играет положительную роль в продвижении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также помогая странам Центральной Азии приблизить практики пограничного контроля к международным стандартам и стандартам Европейского Союза. Европейский Союз выделил сумму в размере 40.1 млн евро на период БОМКА 2003-2020 гг., из которых 6.6 млн евро было выделено на реализацию 9-й фазы программы (2015-2020 гг.).

Конференцию открыл посол Петер Буриан, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии. Он высоко оценил совместную работу с правительствами стран региона отметив значение дальнейшего диалога и партнерства для обеспечения устойчивости: «расширение сотрудничества по эффективному управлению границами в борьбе с организованной трансграничной преступностью отвечает интересам как Центральной Азии, так и Европейского Союза».

Основные докладчики из Государственной пограничной службы Латвии, Рижского технического университета и Таможенного управления Министерства финансов Литвы рассказали об усилиях по наращиванию потенциала, обмене ноу-хау, инновациях, методологиях, а также рабочих и учебных инструментах, разработанных в контексте БОМКА-9. Центральноазиатские делегаты из МИД, МВД, Пограничных, Таможенных, Миграционных и Фито-Вето-Санитарных служб поделились опытом и практикой по применению результатов проекта в наращивании потенциала национальных правоохранительных органов, совершенствовании нормативно-правовых инструментов, процедур пограничного контроля, систем управления рисками и многих других областях.

Европейский Союз подтвердил свою готовность и далее продолжать успешное сотрудничество с пятью странами Центральной Азии в рамках следующей – 10-й фазы Программы, которая будет включать Исламскую Республику Афганистан. Будущая Программа содействия управлению границами в Центральной Азии и Афганистане будет в полной мере учитывать принципы новой Стратегии сотрудничества ЕС и Центральной Азии, в частности, путем распространения усилий регионального сотрудничества на Афганистан, не только для решения вопросов безопасности, но и для развития трансграничного сотрудничества и торгового потенциала. С этой целью Европейский Союз выделил сумму в размере 21.75 млн евро на период 2020-2025 гг.

Для дополнительной информации, посетите веб-сайт www.bomca-eu.org или обратитесь bomca@icmpd.org

Выступление Посла ЕС в Туркменистане, г-на Диего Руиз Алонсо

Уважаемые Дамы и господа,

Европейский Союз и Туркменистан имеют давние отношения, основанные на прочных взаимных интересах. Стратегии ЕС по Центральной Азии помогли ЕС и Центральной Азии достичь беспрецедентного уровня сотрудничества. В рамках нынешней стратегии ЕС будет наращивать сотрудничество с Центральной Азией по современному интегрированному управлению границами, распространяя усилия регионального сотрудничества на Афганистан. ЕС будет искать дальнейшие пути активизации сотрудничества с регионом в борьбе с организованной преступностью, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и незаконными наркооборотом.

Запущенная в начале 2003 года программа управления границами в ЦА (БОМКА) стала одной из крупнейших региональных программ помощи Европейского Союза в ЦА, которая поддерживала правительства в их стремлении развивать системы управления границами, миграционное управление, мобильность и политику упрощения процедур торговли и тем самым способствуя безопасности и экономическому развитию в ЦА.

Нынешний этап 9 БОМКА (2014-2020 годы) разделен на три компонента по тематическому принципу: институциональное развитие пограничных ведомств, управление смешанными миграционными потоками на границах и принятие режимов упрощения процедур торговли на границах. Продвижение концепции интегрированного управления границами (IBM) является основой программных мероприятий.

Действительно, БОМКА внесла свой вклад в поддержку комплексного подхода к управлению границами, разработку инструментов управления регулярной и нерегулярной мобильностью/миграцией на границах и принятие мер по содействию законной трансграничной торговле. Эта программа способствовала повышению узнаваемости и репутации ЕС в Туркменистане, но также показала, что двустороннее сотрудничество может принести отличные результаты. Организация региональных конференций, учебных курсов и ознакомительных поездок позволила вовлечь Туркменистан в региональное сотрудничество, что является приоритетом действий ЕС в Центральной Азии.

За пять лет реализации программы БОМКА-9 было осуществлено в общей сложности 58 мероприятий с участием представителей пограничных ведомств Туркменистана, привлечено более 480 государственных служащих ведомств-бенефициаров и предоставлено оборудование Государственной пограничной службе Туркменистана. По итогам проведенных мероприятий через Министерство иностранных дел Туркменистана бенефициарам было направлено 28 комплектов рекомендаций, основанных на международных стандартах.

Сегодня, мы официально закрываем текущую фазу программы БОМКА. На заключительной конференции будут представлены доклады о результатах, достигнутых в ходе национальной и региональной деятельности в Центральной Азии в период с 2015 по 2020 год, а также стратегии следующего 10-го этапа программы на период 2020/2025 годов; программа, в которую ЕС вложит 21,75 млн евро, впервые будет также охватывать Афганистан, что соответствует внешней политике Туркменистана, выступающего за включение Афганистана во все инициативы, планируемые для центральноазиатских соседей.

БОМКА по-прежнему является одной из основных финансируемых ЕС флагманских программ в регионе, посвященных управлению границами, миграции и упрощению процедур торговли. Мы очень ценим активное сотрудничество правительства Туркменистана и усилия национальных партнеров и рассчитываем, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено и на следующем этапе реализации программы. Спасибо.

Отвечая на вопросы журналистов, г-н Руис Алонсо подчеркнул, что главным элементом региональной программы БОМКА-9 является содействие региональному сотрудничеству как способу достижения стабильности и мира. /// nCa, 16 сентября 2020 г. (в сотрудничестве с ЕС-БОМКА)