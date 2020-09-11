Туркменистан – Посол Германии провел прием в честь завершения дипмиссии французского коллеги

10 сентября 2020 года посол Германии Нейтхарт Хефер-Виссинг провел прием в своей резиденции в честь завершающего свою работу в Туркменистане Посла Франции Франсуа Делауса.

Поскольку жизнь осторожно возвращается к нормальному режиму посреди мер предосторожности против вирусных заболеваний, только ограниченное число гостей было приглашено на прием, чтобы обеспечить правила санитарной безопасности.

Франсуа провел четыре года, один месяц и одну неделю в Туркменистане в качестве посла Франции. Когда он говорил об этом в своей речи, он поклялся, что не считал дни, и обнаружил это совсем недавно случайно.

Момент прощания всегда несет в себе щепотку печали, но такова жизнь дипломата. Франсуа, возможно, родился дипломатом-экстравертом, остроумным и быстро принимающим решения, которые оказываются правильными в долгосрочной перспективе. Он пользуется огромной популярностью и останется таковым даже после того, как покинет Ашхабад.

Нейтхарт рассказал о вкладе Франсуа в укрепление связей Франции и ЕС с Туркменистаном. Это была неформальная речь, искренне от сердца.

Оба посла выразили уверенность в том, что мир в Европе прочен и останется нетронутым.

Посол России Блохин выступил с кратким обращением от имени дипломатического сообщества. /// nCa, 11 сентября 2020 года

Фоторепортаж с места мероприятия: