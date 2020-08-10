Казахстан срочно направил медицинскую миссию в Ливан

После мощного взрыва, случившегося в ливанском порту Бейрут, Казахстан в кратчайшие сроки направил в страну военно-медицинскую бригаду. Об этом сообщили 8 августа 2020 года Казинформ и другие СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Взрыв, причины которого выясняются следствием, привел к гибели более 100 человек. Несколько тысяч раненых, имеются массивные разрушения.

После консультаций между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и министром обороны было принято решение немедленно направить в Ливан контингент из 29 военных врачей и 4 переводчиков.

В состав бригады вошли хирурги, прошедшие подготовку в области травматологии, нейрохирурги, анестезиологи и реаниматологи, а также фельдшерский состав, передает Казинформ. /// nCa, 8 августа 2020 г.[Фото Казинформ]