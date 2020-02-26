Туркменистан предпринял широкомасштабные профилактические меры по предотвращению проникновения в страну эпидемии коронавируса

Репортаж nCa

Поскольку коронавирус (Covid-19) грозит стать пандемией, Туркменистан ввел комплексные меры по предотвращению распространения данного заболевания на своих границах и среди населения.

Президент Бердымухамедов провел во вторник встречу с вице-премьером по вопросам образования, науки, здравоохранения, спорта, туризма Агамурадовым и министром здравоохранения и медицинской промышленности Аманнепесовым, на которой обсуждались меры по борьбе с вирусом.

Вице-премьер Агамырадов, который также является председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, сообщил о следующем:

До настоящего времени в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Офис ВОЗ в Туркменистане оказывает поддержку и руководство медицинским органам страны.

Для борьбы с этой угрозой созданы соответствующие структуры, и ситуация постоянно отслеживается и анализируется.

Для обеспечения безопасности были введены соответствующие меры контроля и карантин для граждан, прибывающих из-за рубежа. Также, за исключением служебной необходимости, был ограничен выезд туркменских граждан в страны, где зарегистрированы очаги заражения вирусом. Граждане, возвращающиеся из этих стран, проходят проверку и, при необходимости, карантин.

Санитарно-карантинные пункты установлены на всех пунктах пропуска через государственную границу Туркменистана, включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. На всех пунктах пересечения границы имеются полностью оснащенные нужным оборудованием медицинские бригады.

Областные, районные и городские медицинские учреждения обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств, антисептиков и медикаментов. Врачи были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Семейные врачи проводят вакцинацию населения от острых респираторных заболеваний. Проводится информационная кампания среди детей, студентов и населения в целом. В медицинских учреждениях проводятся обучающие семинары.

Усилен контроль за ввозимыми продовольственными товарами и товарами народного потребления.

Министра здравоохранения и медицинской промышленности доложил о следующем:

Центр профилактики инфекционных заболеваний и Центр общественного здравоохранения и питания полностью оборудованы необходимой диагностической техникой.

Данные ВОЗ постоянно мониторятся.

Профилактические рекомендации публикуются в средствах массовой информации, а также распространяются через семейных врачей.

Президент Бердымухамедов отметил:

Судя по оценке ВОЗ, коронавирус может стать пандемией.

Нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций, чтобы поставить надёжный заслон опасной инфекции и защитить здоровье соотечественников.

Следует обеспечить контроль визитов туркменистанцев, выезжающих за рубеж с туристической, культурной, спортивной и другими целями.

Нужно также продолжать проведение тщательного медицинского обследования граждан, приезжающих с аналогичными целями в страну.

Во всех пограничных пунктах Туркменистана необходимо и далее вести усиленный контроль за состоянием здоровья граждан, обеспечить слаженную деятельность всех служб в данном направлении, а для профилактики инфекционных заболеваний – полноценную работу диагностического оборудования в контрольных пунктах.

Кампания по повышению осведомленности должна продолжаться.

Необходимо принять все меры, чтобы этот вирус не перешел наши границы. Благодаря своевременным и эффективным мерам, в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения этим вирусом. /// nCa, 26 февраля 2020 года г.