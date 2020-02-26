Подведены итоги нефтегазового роуд-шоу Туркменистана в Дубае

В течение второго дня международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», посвященной 25-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана, в активном ключе проведены еще две сессии, посвященные инвестированию в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

В своих выступлениях представители ГК «Туркменгаз», ТКНПЗ и NaPeCo раскрыли потенциал сотрудничества туркменской стороны с международными инвесторами и предложили новые решения по выводу туркменских углеводородов на мировые рынки. Опыт работы в Туркменистане, реализуемые проекты и планы на будущее были презентованы компанией Yug-Neftegaz, Schlumberger Logelco Inc, «Татнефть» и др.

Затем модераторами была прокомментирована каждая сессия. Они отметили значимость проведения подобных мероприятий для страны, региона и мира в целом. Заключительное слово было передано советнику Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

Подводя итоги конференции, Я.Какаев отметил, что по результатам регистрации в конференции приняло участие более 300 делегатов из 113 компаний, поблагодарив данные компании за интерес, модераторов за ведение сессий, спикеров за информационно насыщенные презентации и предоставление полезной информации, а организаторов за высокий уровень проведения форума.

В завершение речи советник пригласил всех участников на следующие мероприятия, напомнив, что в рамках празднования 25-летия Постоянного Нейтралитета Туркменистана следующее роуд-шоу будет организовано в начале июля в Лондоне, а в октябре, по традиции, пройдет юбилейный, 25-ый международный форум в Ашхабаде./// Turkmen Forum, 25 февраля