Создан Деловой Совет «Индия – Центральная Азия» – Министр иностранных дел Индии призвал бизнес-круги своей страны к большему участию в экономическом сближении со странами ЦА

Эльвира Кадырова

В четверг, 6 февраля, в Нью-Дели состоялось учредительное заседание Делового совета Индия-Центральная Азия.

Мероприятие было приурочено к индийско-центральноазиатскому бизнес-форуму и организовано Индийской Федерацией торгово-промышленных палат (FICCI) совместно с министерством иностранных дел.

В работе форума приняли участие президент Федерации Сангита Редди, Посол МИД Казахстана по особым поручениям Булат Сарсенбаев, представляющий Казахскую Национальную палату предпринимателей, Бектурган Калыбек углу, представляющий Кыргызскую Торгово-промышленную палату, Одил Саногов, представляющий таджикскую Торгово-промышленную палату, Посол Туркменистана в Индии Шалар Гельдыназаров, представляющий туркменскую Торгово-промышленную палату и Адхам Икрамов, представляющий узбекскую Торгово-промышленную палату.

В своем программном выступлении министр иностранных дел Индии д-р С.Джайшанкар коснулся всего спектра отношений как в многостороннем региональном контексте (1+пять стран ЦА), так и дал оценку текущему состоянию двусторонних отношений.

Он подробно рассказал об основных направлениях деятельности и задачах, возложенных на новую структуру – Деловой Совет «Индия-Центральная Азия».

Совет, соучредителем которого являются торговые палаты шести стран, призван обеспечить платформу для сотрудничества предприятий Индии и Центральной Азии, с тем, что сформировать для своих правительств представление о востребованных сферах экономического и инвестиционного взаимодействия.

Приоритетными областями деятельности Совета станут энергетика, фармацевтика, автомобилестроение, агропромышленный комплекс, образование, городская инфраструктура и транспорт, гражданская авиация, информационные технологии и туризм. С этой целью Деловой Совет «Индия-Центральная Азия» сформирует четыре рабочие группы, которые займутся проработкой предложений сотрудничества в области энергетики; агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и текстильной промышленности; туризма, фармацевтики и естественных наук.

«Наш совокупный товарооборот с регионом фактически все еще ниже 2 миллиардов долларов США в год. Мы искренне надеемся, что Деловой Совет «Индия-Центральная Азия» сможет создать атмосферу среди промышленных и деловых кругов, в которой мы сможем торговать друг с другом, поощрять инвестиции и рассматривать различные другие возможности сотрудничества в разных областях, которые еще не были затронуты», – сказал Джайшанкар.

Идея создания совместного делового совета была озвучена в ходе первого индийско-центральноазиатского диалога на уровне министров иностранных дел, который состоялся в январе 2019 года в Самарканде (Узбекистан). Ожидается, что этот новый механизм будет способствовать укреплению деловых отношений.

Тогда Индия предложила создать межправительственную группу развития Индия-Центральная Азия. И как сообщил глава МИД Индии, стороны «уже работают над формированием данной группы. Этим занимаются официальные лица всех стран».

Транспортная связуемость препятствует углублению экономических взаимосвязей

Несмотря на высокий потенциал в расширении торгово-экономического взаимодействия между Индией и Центральной Азией, существует проблема связанности и подключаемости.

Дели предлагает решить эту проблему при помощи мощностей иранского порта Чабахар. «Индия, Иран и Афганистан считают, что Чабахар станет точкой опоры в сфере перевозки индийских товаров в Афганистан и далее на север в центральноазиатские государства, и наоборот Чабахар может предложить выход к океану странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю», -отметил Джайшанкар.

Индия также изучает жизнеспособность воздушных коридоров между Индией и центральноазиатскими государствами.

«Несмотря на то, что время полета из Дели в большинство центральноазиатских направлений составляет всего 2 часа, иногда контейнеров, чтобы добраться туда, требуется около двух месяцев. Наличие воздушных коридоров, безусловно, простимулирует торговлю в сегментах высокой стоимости – это торговля скоропортящимися товарами, сельскохозяйственными и продовольственными товарами», – подчеркнул глава индийского внешнеполитического ведомства. Он также призвал FICCI и торгово-промышленные палаты Центральной Азии рассмотреть эти возможности с большим вниманием.

Образование, туризм, медицина – сферы высокого потенциала

Индия рассматривает туризм, высшее образование, телемедицину в качестве сфер, где существует наибольший потенциал в плане сотрудничества со странами Центральной Азии.

В последнее время наблюдается рост турпотока из Индии в такие направления, как Алматы и Самарканд.

Также растет спрос на медицинский туризм.

Кроме того, индийские университеты готовы принять больше студентов из Центральной Азии, желающих получить образование как по техническим, так и нетехническим специальностям.

«За последние годы мы создали сеть телемедицины в Кыргызстане, открыли IT-центры в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, промышленный учебный центр в Туркменистане», – напомнил Джайшанкар.

Индия и Центральная Азия: текущее состояние двусторонних экономических отношений

Ниже приведен отрывок из выступления министра иностранных дел д-ра С. Джайшанкара, в котором речь идет о нынешнем уровне экономического взаимодействия Индии с каждой из пяти центральноазиатских стран, рассматриваемых Дели в качестве зоны «расширенного соседства»:

«Казахстан, является нашим стратегическим партнером, а также крупным торговым партнером в регионе с двусторонним товарооборотом более 1,5 млрд долларов США по данным за первые 11 месяцев 2019 года. Из этой суммы Индия закупила сырой нефти на сумму более 1 млрд. Компания ONGC инвестировала в Сатпаевский нефтяной блок. Наши нефтяные компании заинтересованы в поиске новых добывающих блоков. Индия также закупает природный уран у Казахстана. Таким образом Казахстан стал важным поставщиком сырья для удовлетворения энергетических нужд Индии. Национальный банк Пенджаба присутствует на рынке Казахстана вот уже почти десять лет, и мы инвестировали в Казахстан, что свидетельствуют о приверженности Индии укреплению торговых отношений с регионом. При индийских инвестициях в Казахстан в размере более чем 400 млн. долларов и казахстанских инвестициях в экономику Индии в размере 68 млн. долларов, основными сферами наших интересов выступают фармацевтика, чайное производство и агропроизводство. Программа правительства Казахстана “Цифровой Казахстан” служит значительным толчком к построению цифровой экономики региона. Официальные делегации Казахстана обмениваются опытом в области электронного управления, и мы, безусловно, настоятельно призываем наши ИТ-компании к очень активному рассмотрению возможностей в Казахстане в этой области».

«С Кыргызской Республикой Индия установила стратегическое партнерство. Обе страны договорились прилагать целенаправленные усилия для увеличения текущего объема товарооборота, который составляет около 30 миллионов долларов США. Мы объявили о выделении кредитной линии в размере 200 миллионов долларов США, которая поможет развитию бизнеса и, надеемся, привлечет индийские компании и заставит их обратить более серьезное внимание на Кыргызскую Республику. Премьер-министр Моди и президент Жээнбеков совместно открыли Индийско-кыргызский бизнес-форум, который также координируется FICCI, а позже, в октябре 2019 года, FICCI в партнерстве с нашим Министерством торговли и промышленности организовала Индийско-Кыргызскую торговую выставку “Namaskar Eurasia”, в которой приняли участие 50 ведущих индийских компаний. Кыргызстан экспортирует в Индию такие органические продукты, как мед, грецкие орехи, овощи и молочные продукты. Индийский рынок, безусловно, для них значительно привлекателен».

«Таджикистан, географически наиболее близкий к Индии, также на протяжении многих лет является нашим стратегическим партнером. Однако двусторонняя торговля, которая достигла 75 миллионов долларов США в 2017-18 годах, не преуспела в следующем году. Но у нас есть индийские компании, которые инвестировали в инфраструктуру в Таджикистане, в том числе в строительство электростанций и линий электропередач, а также в известную гостиницу в Душанбе. Страна обладает огромным потенциалом в области гидроэнергетики. Таджикистан также имеет хороший потенциал в области передачи электроэнергии, транспорта, полной цепочки переработки хлопка и фруктов, туризма и добычи полезных ископаемых. Страна стремится довести долю промышленности до 22,5% ВВП к 2023 году. Это открывает широкие возможности для индийского бизнеса».

«В отношении Туркменистана экспорт нефтехимической продукции – это важнейшая составляющая национальной экономики. Добыча полезных ископаемых, нефтепереработка и производство удобрений, которые также экспортируются в Индию, должны быть привлекательны для индийских инвесторов. При двустороннем товарообороте в размере около 65 млн. долларов, существует широкий простор для наращивания индийского экспорта фармацевтических препаратов, бытовых электроприборов, замороженного мяса, шин и т. д. Эти усилия должны быть продолжены до тех пор, пока не будут устранены геополитические сложности с проектом газопровода ТАПИ и компании-участницы консорциума ТАПИ не найдут бизнес-решения для снижения различных рисков».

«Узбекистан – наш главный стратегический партнер. Визиты Президента Шавката Мирзиеева в 2018 и 2019 годах придали мощный импульс развитию нашего партнерства по ряду направлений. В ходе государственного визита президента Мирзиеева в октябре 2018 года премьер-министр объявил о выделении Узбекистану кредитной линии в размере 200 млн. долл.США, а также о предоставлении дополнительных 800 млн. долл. В настоящее время рассматриваются проекты строительства автомобильных дорог и другой городской инфраструктуры, связанной с водоснабжением, которые будут осуществляться в рамках кредитной линии Индии. Заключен контракт на поставку урана Узбекистаном в Индию. Индия и Узбекистан решили начать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения. Мы надеемся, что это поможет нам достичь поставленной на двусторонней основе цели довести товарооборот до 1 млрд. долларов, в настоящее время этот показатель находится на уровне около 300 млн. долларов. Индийские компании заинтересованы в экспорте фармацевтических препаратов, механического оборудования, автозапчастей, услуг и т.д. Узбекские фрукты и овощи, удобрения, соковая продукция, экстракты и смазочные материалы экспортируются в Индию, и это, безусловно, может расширить их долю на рынке. В октябре прошлого года состоялся положительный визит главного министра Гуджарата в Узбекистан, в результате которого было заключено почти 50 меморандумов о взаимопонимании между бизнес-кругами».

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Завершая свое выступление, министр иностранных дел призвал индийский бизнес «проявлять больший интерес к центральноазиатскому рынку».

Он выразил надежду на то, что наступит время, когда интенсивность деловых отношений поднимется до уровня существующей доброй воли, политической доброй воли и общественной доброй воли. /// nCa, 10 февраля 2020 г.