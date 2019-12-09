Дженнет – Лицо творческого Туркменистана – Часть 1

Тарик Саиди

Если кто и виноват, так это этот дуэт – Елена и Хью.

Мало было Елены, как откуда-то появился Хью и начал разогревать публику. Просто кошмар какой-то.

Более того, все станет еще хуже.

В прошлом году это был просто Рождественский базар, а в этом году мы уже говорим о креативной экономике. А что будет дальше?

* * *

Елена (Елена Панова, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане) и Хью (посол Великобритании Хью Филпотт) в партнерстве с Гулей (Гуля Чореклиева, руководитель НПО “Йенме”) организовали рождественский базар, который прошел в здании ООН в субботу (7 декабря 2019 года).

Это традиция, начатая в прошлом году Еленой и Тордой (Торда Эббот-Уат, предыдущий посол Великобритании в Туркменистане), обеспечивает торговую площадку в праздничной атмосфере для людей с ограниченными возможностями, с тем чтобы они могли продемонстрировать и продать свои сувениры ручной работы. Хотя основное внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, к участию приглашаются и другие индивидуальные предприниматели, обладающие творческим талантом.

Рождественский базар – это и отдельное мероприятие, так и часть растущего осознания важности креативной экономики.

Конечно, когда мы говорим о Елене и Хью, мы говорим о всей команде ООН и дипломатическом корпусе в Туркменистане. Ничто не может быть достигнуто без полной и искренней поддержки со стороны каждого из них. Заслуга по праву принадлежит и местным членам этих команд, чья роль столь важна в каждом государстве.

* * *

Позже мы попытаемся рассмотреть концепцию креативной экономики и то, как она может быть увязана с продолжающимся движением к цифровой экономике в Туркменистане. На данный момент важно отметить, что Дженнет стала действительно привлекательным лицом творческого Туркменистана.

Британский Совет совместно с Министерством культуры Узбекистана 22-23 ноября провел третью ежегодную конференцию «Креативная Центральная Азия». Это постоянный региональный диалог по продвижению культурной и креативной экономики.

Впервые команда творческих предпринимателей из Туркменистана присоединилась к мероприятию. Среди членов делегации, которая съездила в Ташкент на форум, присутствовала и Дженнет (Дженнет Артыкова).

Хью провел в пятницу (6 декабря 2019 года) прием в своей резиденции, чтобы поприветствовать туркменскую делегацию и представить их средствам массовой информации.

Дженнет прикована к инвалидному креслу, и это ограничивает ее возможности передвижения. Однако она представляет собой буквально сгусток энергии. Она создает украшения и аксессуары ручной работы. Дизайн замысловатый, а цены невероятно низкие. У нее есть небольшой магазин в Туркменабате. Несколько раз в год она приезжает в Ашхабад на различные мероприятия.

Она всего лишь один человек, но она олицетворяет волю каждого молодого гражданина Туркменистана к успеху, несмотря ни на что. Она – лицо творческого Туркменистана.

* * *

Когда речь заходит о людях с ограниченными возможностями и возможностях их успеха в жизни, разговор неизбежно должен затронуть и Гулю.

Д-р Гуля Чореклиева руководит общественной организацией “Йенме” (преодоление) и несколькими проектами, которые нацелены на людей с ограниченными возможностями.

«В моей медицинской практике я часто лечила людей с ограниченными возможностями. Меня волнуют проблемы этих людей, в частности их социальная адаптация и интеграция в общество. Отсюда и родилась идея открыть общественную организацию, которую мы вместе с нашими единомышленниками назвали “Йенме” (Преодоление), задача которой создать доступную среду для всех людей», – делится Гуля.

Одним из ее проектов является учебный центр, созданный в сотрудничестве с посольством Китая, где молодые люди с ограниченными возможностями изучают компьютер, дизайн одежды и шитье, а также обретают другие полезные навыки, которые обеспечат им стабильный доход.

Недавно «Йенме» начала производство эко логичных хлопчатобумажных сумок с красивой вышивкой, они являются отличной замены полиэтиленовым пакетам, которые создают огромную нагрузку на окружающую среду.

* * *

Рождественский базар в субботу собрал около двух десятков предпринимателей, большинство из которых это люди с ограниченными возможностями. Выставленные на продажу изделия поразили своим дизайном и разнообразием.

За то короткое время, что мы провели на базаре, среди его посетителей нам встретились посол США Мэтью С. Климов, посол Германии Нейтхарт Хефер-Виссинг, посол Италии Диего Унгаро, посол ОБСЕ Наталья Дрозд, глава делегации ЕС в Туркменистане Любомир Фреборт и другие дипломаты.

В отдельном помещении для детей были организованы танцевальные занятия и художественная мастерская. /// nCa, 9 декабря 2019 г.

Продолжение следует …

Фоторепортаж с рождественского базара: