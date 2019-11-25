2020 год может быть поворотным для Туркменистана – Часть 1

Тарик Саиди

2020 год, скорее всего, станет поворотным годом для Туркменистана во многих отношениях.

Это смелое заявление? — Утвердительный ответ.

Основано ли оно на фактах? — Утвердительный ответ.

Вызывает ли это скептицизм? — Держу пари, что да.

Прежде чем вдаваться в детали, нужно дать некоторое представление, базис:

Туркменистан учитывает макро-картину и разрабатывает микрокомпоненты, чтобы вписаться в эту картину. Иногда эти микрокомпоненты расположены так далеко друг от друга в реализации, что случайный наблюдатель не может сразу распознать их связь.

Причина, по которой микрокомпоненты не реализуются в смежной последовательности, заключается в том, что планирование должно осуществляться в соответствии с имеющимися ресурсами и возможностями. По этой причине микрокомпоненты, как правило, предназначены для использования в качестве автономных блоков с возможностью интеграции в макрокартину довольно гибким способом.

Это похоже на шахматную доску, где мгновенный ход может иногда не иметь смысла, если мы не будем продолжать наблюдать за игрой.

Давайте копнем глубже.

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Текстильная промышленность является одним из первых направлений, где Туркменистан может начать реализовывать свой реальный потенциал на мировых рынках в 2020-2021 годы.

Во-первых, уместно отметить, что оборот на мировом рынке одежды, за исключением обуви и ювелирных изделий, составляет в 1,34 трлн.долл.США в год в розничных продажах. — Это 1340 миллиардов долларов.

Доля электронной коммерции в индустрии моды растет с каждым годом. Все больше и больше людей делают покупки в интернете, а не идут в магазины.

По данным ShopifyPlus, мировые доходы от электронной коммерции в индустрии моды составили 481,2 млрд.долл.США в 2018 году, и по прогнозам, увеличатся до 712,9 млрд долл.США к 2022 году. Это составит почти 50% от общего объема рынка.

Именно с учетом этих прогнозов Туркменистан в прошлом году начал проводить некоторые радикальные реформы в своем текстильном секторе.

В настоящее время при Министерстве текстильной промышленности действуют 75 основных и 10 вспомогательных структур. Кроме того, существуют десятки частных швейных фабрик и Домов моды.

В Каахкинском и Бабадайханском этрапах Ахалского велаята строятся две новые прядильные фабрики. Каждая из них будет производить 5000 тонн тонковолокнистой пряжи, в том числе 3500 тонн компакт-пряжи. Эти предприятия вступят в строй в 2021 году.

Компактная пряжа имеет высокую цепкость и удлиненность и никакое видимое чужеродное содержание в волокне. Пряжа довольно стабильно ведет себя по отношению к красящим веществам и оптимально эффективна при тканье и вязании. Эта пряжа идеально подходит для цветных тканей для рубашек и блузок, интимной одежды и нижнего белья, а также постельного белья. Также она идеальна для очень плотных тканей.

Туркменистан является одной из 11 стран в мире, производящих хлопок ELS (экстра-длинная нить). Этот хлопок очень хорошо подходит для производства компактной пряжи.

В целях обеспечения достаточными объемами сырья хлопкоперерабатывающие предприятия, площадь, отведенная под выращивание пшеницы, была сокращена с 760000 га до 690000 га.

Сэкономленные 70000 гектаров будут отведены под выращивание хлопка. Таким образом, общая площадь посевов под хлопчатник увеличится с 620000 га до 1250000 га.

Со следующего года повысятся закупочные цены на хлопок.

Растет роль частного сектора – во всех сферах производства от хлопа сырца – до хлопчатобумажной пряжи, от пряжи – до тканей, и от тканей – до готовой одежды.

В швейной промышленности, вы не можете просто сшить что-то и ждать кого-то, чтобы эту вещь купили. Необходимо изучать модные тенденции и предвидеть спрос. Мода недолговечна, и покупатель капризен.

Нужно постоянно поддерживать связь с тенденциями, в том числе и через участие в международных выставках.

Туркменистан принял участие в начале этого года в выставке Heimtextil-2019 в Германии. Это одно из самых важных отраслевых событий.

Сразу после этого в Баку состоялась выставка.

Еще одним важным событием, на котором Туркменистан продемонстрировал свой модный потенциал, стала 2-я выставка CIIE (China International Import Expo) в Шанхае, 5-11 ноября 2019 года.

Параллельно правительство Туркменистана приняло решение направлять больше студентов за рубеж для изучения маркетинга, в том числе маркетинга моды. Местным университетам было предложено наладить сотрудничество с зарубежными образовательными центрами.

Совместная комиссия промышленного и финансового секторов изучает жизнеспособность существующих ведомств с целью их модернизации или перепрофилирования.

В настоящее время планируется построить новые установки, соответствующие стандартам качества и спецификациям ISO, и экологическим нормам.

При этом желаемыми целями являются: 1. Сделать туркменский текстиль привлекательным для мировых рынков; 2. Привлечь иностранные инвестиции в перерабатывающий текстильный сектор.

Правительство в тесном сотрудничестве со стартапами в частном секторе ищет пути использования сегмента электронной коммерции во всех областях, включая индустрию моды.

В министерстве текстиля есть целый отдел, посвященный дизайну одежды. Кроме того, есть несколько частных домов моды, где талантливая молодежь раскрывает свой творческий потенциал.

Цель состоит в том, чтобы занять солидное место на мировом рынке одежды стоимостью 1,34 трлн.долл.США.

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Внимание к деталям – это ключ к успеху в индустрии моды, как и почти во всех других областях.

Возьмем, например, джинсовые брюки, один из популярных товаров в Туркменистане.

Джинсовые брюки состоят из 15 частей:

Поясная лента Ременная петля Кнопка Ширинка Кармашек для часов Передний карман Задний карман Заклепки Точка промежности Задняя кокетка Нижняя кайма Задний подъем Боковой шов Внутренний шов Молния

На рисунке выше показано строение верхней части джинсовых брюк. Оно не сильно изменилось с 1873 года, когда Джейкоб Дэвис и Леви Стросс изобрели джинсовые брюки.

В соответствии с тенденцией на рынке, Туркменистан также выпускает джинсовые брюки, аналогичные оригинальному дизайну Levi. На рисунке выше изображена верхняя часть типичных джинсовых брюк, производимых одной из фабрик Туркменистана.

Тем не менее, последняя тенденция заключается в оптимизации верхней части, чтобы обеспечить более изящный внешний вид. Например:

Также вот:

Модельеры в Туркменистане заметили эту тенденцию. В следующем году, возможно весной или летом, некоторые джинсовые брюки с приятно обтекаемой верхней частью, вероятно, будут представлены на показах мод.

Дизайнеры в Туркменистане также фиксируют реакцию на свои творения.

Например, эта конструкция привлекла некоторое внимание потребителей и, при некоторых изменениях в дизайне, она может быть преобразована в товар наивысшего спроса в следующем году:

Ниже приведен дизайн и стиль, который имеет большие перспективы в полу-повседневной одежде детей и взрослых. Из-за своей многосторонности, такую вещь можно приспособить к любой ткани:

Этот дизайн для девочек оставляет достаточно места для фантазии мамы, чтобы претендовать на индивидуальность по низкой цене:

Просто способ обеспечить модный переход с осени на зиму поможет, например, одежда следующего фасона:

Когда речь заходит о творческом таланте туркменских дизайнеров, недостатка в умных дизайнах повседневной одежды нет:

А вот например, дизайн для полуофициальных и формальных мероприятий, вплоть до самых гламурных:

В следующем году мир моды лучше узнает Туркменистан.

Пока же уместно подчеркнуть, что в настоящее время не одежда, а постельное белье и полотенца Туркменистана пользуются большим спросом, особенно в соседних странах. Налажены все виды формальной и неформальной торговли, и особенно в этом преуспевает приграничное население.

Вот некоторые фотографии огромного разнообразия постельных принадлежностей, производимых Туркменистаном:

Различные процессы, которые были запущены в предыдущие годы, различные дизайнерские наработки начнут приносить совокупные эффект в следующем году. Текстильная промышленность Туркменистана практически готова к взлету. /// nCa, 25 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .