Венгрия – приятное пополнение в Тюркском Совете

Еще каких-то двадцать лет назад постановка такого вопроса вряд ли имело место. Но сегодня группа тюркоязычных стран, близких своей исторической общностью и духовными скрепами, идет по пути активной интеграции, превращаясь постепенно в одну из значимых игроков на социально-экономическом пространстве.

В то время как, так называемый, «славянский мир» (группа стран, имеющих общие языковые корни – Россия, Украина, Польша, Болгария, Беларусь, Чехия и т.д., всего около двадцати государств и народностей на территории Европы) после развала СССР практически уже никем не упоминается и о его существовании мало кто подозревает, то тюркоязычные страны охотно идут между собой на сближение.

Сегодня Тюркский мир объединяет народы, живущие в разных странах и континентах, и насчитывает около 165 миллионов человек. Они живут на территории более чем двадцати государств мира, а также в Южной Америке и странах ЕС. Например, на территории России проживают такие тюркские народности как татары, башкиры, чуваши, кумыки (на Кавказе), тувинцы, хакасы, якуты, карачаевцы, черкесы, балкарцы, ногайцы. В Молдавии живет тюркский народ гагаузы. Глобализация и усиление интеграции с другими народами привели к расселению тюрок и в других частях света, в том числе и в США и Австралии.

Большинство тюрок по вероисповеданию являются мусульманами.

А начиналось все в еще 1992 году, когда молодые постсоветские страны искали пути к международному укреплению своего суверенитета. Тогда в столице Турции несколько государств подписали Анкарское заявление, в котором была зафиксирована желание развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве тюркского мира.

Ровно десять лет назад в азербайджанском городе Нахчыван была подписана декларация о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая определила стратегию развития и расширения связей. Это событие дало старт новому, более осмысленному и прагматичному этапу в эволюции связей братских народов.

За эти годы участниками Совета – Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией – создана солидная институциональная архитектура. В частности, это ТюркПА – Тюркская Парламентская Ассамблея, ТЮРКСОЙ – международная организация тюркской культуры, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин, Торгово-промышленная палата.

Эту тенденцию подкрепил и тот факт, что на очередном заседании Совета, прошедшем на днях в столице Азербайджана, произошло расширение объединения за счет присоединения в разных статусах таких государств как Узбекистан и Венгрия.

Безусловно, особого внимания заслуживает вхождение в тюркский мир Венгрии – одного из активных членов Европейского союза.

Неискушенным в тонкостях истории тюркских народов может показаться странным ее появление в этой группе. Между тем, около 1130 лет назад венгры переселились в центр Европы, навсегда оставив родные кочевья, именуемые в те времена как Дешт-и-Кипчак (нынешняя территория Казахстана). Наверное, потому, что подлинная история этих народов питается одними корнями, близкими и понятными им на генном уровне, эта связь в нынешнюю пору обретает особые очертания. Видимо, помня о своих далеких корнях, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан каждый раз приезжает смотреть Всемирные игры кочевников, которые по традиции проходят в одном из тюркских государств. Также он в том или ином качестве участвует на каждой встрече глав тюркских государств в рамках Совета сотрудничества, и не скрывает своих надежд на то, что участие его страны в Тюркском совете откроет объединению путь к развитию и укреплению сотрудничества с Европой. Полноправное членство Узбекистана в организации внесет вклад в солидарность тюркоязычных стран, углубит сотрудничество, повысит уровень координации во имя благополучия народов.

На саммите в Баку также довольно высоко была оценена роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, как одного из архитекторов строительства тюркского мира. За большие заслуги в деле развития отношений в тюркском мире и, непосредственно, создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и специально для того, чтобы Нурсултан Назарбаев мог продолжать активно участвовать в деятельности структуры, для него был учрежден новый пост – пожизненного Почетного Председателя Совета.

Международным наблюдателям импонирует тот факт, что это объединение пытается строить тюркский мир не в рамках политических или военных альянсов, а в формате экономико-социальных и культурно-гуманитарных отношений, на основе общей истории происхождения наций. И в этом – его огромное преимущество как перспективного и многообещающего проекта.

Благодаря открытости, многонациональности и многоконфессиональности с каждым годом растет политический и экономический авторитет Тюркского совета, как на региональном, так и международном уровне. Политологи уверены, что в очень короткие сроки Организация тюркских государств еще не раз громко заявит о себе, и потому членство в ней для многих других развитых государств станет одним из ближайших приоритетов./// nCa, 1 ноября 2019 г.