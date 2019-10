Посольство Турции провело прием по случаю 96-летия со дня образования Турецкой Республики

29 октября 2019 года посол Турции Мустафа Капуджу в Туркменистане провел прием по случаю 96-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

Ниже опубликовано выступление Посла:

Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана господин Чарымурат Пурчеков! Уважаемый Заместитель министра! Уважаемые Послы, коллеги! Дорогие соотечественники! Дорогие туркменские брятья!

Благодарю всех за то что разделяете нашу радость и принимаете участие на приеме организованном в честь 96-летия провозглашения Турецкой Республики.

Турецкая Республика, это борьба турецкого народа за выживание под руководством Ататюрка, не имеющая примеров. Это пример гордого противостояния, любви к родине и к независимой жизни.

Турецкая Республика созданная 13 миллионным населением в нищете, сегодня превратился в современное государство в регионе и за ее пределами. Своим 81 миллионным молодым, образованным населением, конкурентоспособной рабочей силой, динамичным частным сектором, развитой высокотехнологичной инфраструктурой достиг огромных результатов развития и стал 18-ой наиболее развитой экономикой мира и 7-ой наиболее развитой экономикой Европы.

Противостояние всего слоя общества Турецкого народа, против попытки переворота произошедшего 15-го июля 2016 года, еще раз доказало насколько крепка основа Республики.

Уважаемые гости!

Турция, в рамках нарастающих возможностей и способностей, для обеспечения безопасности, стабильности и процветания как в ближнем регионе, так и во всем мире, осуществляет свою внешнюю политику по принципу «Инициативный и гуманитарный» подход.

Операция «Источник мира» начатая 9 октября 2019 года в рамках борьбы с террористическими организациями как ФЕТО, ИГИЛ, ПКК, ЙПГ нацелена на принятие всех необходимых мер против всех видов террористических угроз исходящих из Сирии с целью обеспечения национальной безопасности, обеспечении мира, стабильности и целостности границ Сирии, для освобождения местного населения от насилия террористических организаций и возвращения сирийских беженцев в свою страну.

Операция «Источник Мира» проводится на основе международного права, в соответсвии с правом на самооборону, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасности ООН о борьбе с терроризмом. Она нацелена на обеспечение безопасного региона в приграничных районах.

Турция сохраняя свои исторические добрососедские обычаи является страной где, проживает наибольшее количество беженцев, в котором более 4 миллионов Сирийцев получили приют. Это не исключительный случай. С 1454 года, Турция открыла свои двери для угнетаемых народов.

16 марта 1988 года во время химической атаки организованном в Халабдже, где были убиты более 5 тысяч курдов младенческого возраста, Турция приютила 500 тысяч курдов.

На сегодняшний день израсходованные средства для Сирийских беженцев включая помощь НПО и мэрий, составляют 40 миллиардов долларов США.

Согласно данным ОЭСР в 2018 году Турция потратив 8,07 миллиарда долларов США на гуманитарную помощь оказалась на первой мировой строке и сохранила статус страны выделяющей наибольшее количество гуманитарной помощи.

Уважаемые гости!

Народы Турции и Туркменистана будучи «одной нацией, двух государств», связаны крепкими закоренившимися историческими узами. Турецкая Республика первой признала независимость Туркменистана и является первой страной, открывшей свое дипломатическое представительство, за что испытывает гордость. Турция также является одной из первых стран, поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана, искренне поддерживая шаги Туркменистана в укреплении независимости.

Взаимоотношения между нашими странами построены на взаимном уважении, взаимных интересах и сотрудничестве. Турция полностью поддерживает экономические и социальные проекты, а также активную нейтральную политику Туркменистана, верит, что данная политика вносит существенный вклад в развитие и благосостояние туркменского народа. Турция и Туркменистан ведут образцовое сотрудничество на уровне ООН и других международных и региональных организаций во благо мира и стабильности во всем мире, в частности в региональных вопросах.

С первых лет независимости Туркменистана, отношения между Турцией и Туркменистаном развивались и продолжают развиваться в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной, социальной и иных сферах. На сегодняшний день подписаны более ста двусторонних соглашений, составляющих юридическую основу тесного сотрудничества двух стран в названых сферах.

Турецкие компании находящиеся в Туркменистане, продолжают вносить весомый вклад в развитие Туркменистана вместе с туркменскими братьями под руководством Его Превосходительства Президента Губангулы Бердымухамедов.

Во взаимодействии Туркменистана и Турции, большое значение имеет культурная и языковая общность двух государств, а также сотрудничество в сфере культуры и образования. Совместная общеобразовательная туркмено-турецкая школа осуществляющая свою деятельность с 1992 года при ценной поддержке Туркменистана, является самым ярким примером нашего сотрудничества, укрепляет братство туркмено-турецких народов, помогает сохранению для будущего поколения общих ценностей и обычаев.

Пользуясь случаем хочу поблагодарить его Превосходительство Президента господина Реджеп Таййип Эрдогана и его Превосходительство Президента господина Гурбангулы Бердымухамедова, за вклад в развитие двусторонних отношений.

Дорогие гости!

Я полностью верю в то что сотрудничество между Турецкой Республикой и нашей отеческой страной Туркменистаном, будут и в будущем стремительно развиваться.

С этими чувствами и мыслями с благодарностью и покорностью вспоминаю великого основателя республики Мустафа Кемаля Ататурка и его соратников, всех соотечественников пожертвовавших жизни за независимость, единство и целостность нашей родины. Со скорбью поминаем героев, пожертвовавших всем ради вечного существования Турецкой родины и Турецкой нации, с благодарностью склоняю перед ними голову.

В конце своего выступления от чистого сердца поздравляю с праздником провозглашения Республики, прошу принять мои заверения в уважении.

Разрешите зачитать послание Президента Турецкой Республики господина Реджепа Таййипа Эрдогана в честь дня провозглашения Республики!

Послание Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана (на англ.языке)

My Cherished Nation…

I would like to congratulate the Republic Day of our citizens, who live in 81 provinces of our country and abroad.

I thank to all our friends who share the joy of this very important milestone of our history with us.

Happy 96th anniversary for the proclamation of our Republic.

I remember with respect all our heroes, to start with Gazi (Veteran) Mustafa Kemal Atatürk, who contributed to the victory in our Independence War with a century-old glorious past and to the foundation of our new state.

Turkey is a country that has maintained its struggle for independence from beginning till the end through the National Assembly, which represents the national will.

I would like to express my gratitude to all the deputies who have worked for the development, strengthening and progress of our country so far from our Grand National Assembly, which will celebrate its 100th anniversary next year.

I wish Allah’s mercy upon our martyrs who paid the price so that we could live in the most favorite and disputed geographical area of the world for a housand years.

As a nation and as a state, we have been in a historical struggle again in recent years in order to protect our existence and our future.

All the events we have experienced such as the attacks of terrorist organizations, the treacherous coup attempt of July 15th and others are manifestations of this historical struggle.

Operation Euphrates Shield, Operation Olive Branch and the Operation Peace Spring, which we conduct in Syria, are also parts of this struggle.

We are conducting a struggle similar to our Independence War, which we started a century ago and crowned by establishing our new Republic, with different images and methods.

All kinds of plots and mischief aimed at disrupting our national unity and solidarity are displayed.

The security of our borders, our economy and similar important issues are under multi-faceted attacks which target our sovereignty and continue uninterrupted.

Turkey, with its long history, its deeply rooted governing experience and almost century-long accumulations as a Republic, has the power, capability and determination to overcome all these problems.

As a matter of fact, with the help of Allah, with the support of our nation, we foiled all the traps set against our country one by one.

I sincerely believe that we will successfully conclude this important process as well, in accordance with the vision of those who left our Republic to us as a legacy.

By bringing our country to its 2023 goals, we will give the next generations the opportunity to fulfill their 2053 and 2071 visions.

Hopefully, we will move our Republic forward in a much stronger and more prosperous manner. May Allah’s compassion and mercy be upon us.

With these feelings, I congratulate once again the 96th anniversary of the Proclamation of our Republic. May you be blessed with good health. /// nCa, 30 октября 2019 г.

Несколько фотографий с торжества: