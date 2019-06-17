Использование потенциала СВМДА

СВМДА – аббревиатура, давно известная мировым политикам и часто звучащая на международных площадках. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – структура с 27-летней историей, обширной географией и пока, думается, не до конца реализованным потенциалом. СВМДА в перспективе имеет все шансы стать азиатской версией ОБСЕ. А учитывая, что в нее входят крупнейшие сегодня экономики планеты и самые густонаселенные страны мира, вес этой структуры при наличии должной политической воли участников может превзойти авторитет даже самых уважаемых международных объединений.

СВМДА была инициирована Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН еще в далеком 1992 году он призвал создать в Азии структуру по обеспечению безопасности по аналогии с похожими объединениями в других регионах мира. Идею поддержали. К объединению присоединились сразу почти два десятка стран. Сейчас в списке участников их 27. Среди них крупнейшие экономики планеты и самые густонаселенные страны мира: Китай и Индия, передовые страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Южная Корея и Вьетнам, геостратегически важные государства Ближнего Востока: Израиль, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Иордания, и другие весьма авторитетные игроки международного сообщества.

СВМДА — это самая обширная организация среди всех евразийских, и самая перспективная с точки зрения экономического и геополитического потенциала ее участников. Реализовать его в полной мере мешают сохраняющиеся серьезные противоречия между членами Совещания. Собственно поэтомуСВМДА пока остаётся все больше дискуссионной площадкой. Что, впрочем, учитывая конфликтный потенциал Азии – уже немало.

Самое большое число нерешенных территориальных споров, незаконченные войны, постоянно перерастающие в вооруженное противостояние, неурегулированные вопросы водопользования, межэтнические конфликты и терроризм – это далеко не весь список угроз безопасности в Азии. Каждый в отдельности и все вместе они служат бесспорным аргументом в пользу того, зачем региону необходима площадка по обсуждению вопросов безопасности.

И если говорить об СВМДА именно как о площадке для обсуждения проблемных вопросов, то с этой миссией объединение точно справляется. Четыре саммита глав государств и шесть министерских встреч были проведены на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии за время существования организации, подписаны десятки важных документов, которые сейчас регулируют отношения стран-участниц в разных сферах.

Понятно, что эта статистика может звучать сомнительно с точки зрения эффективности. К чему эти встречи и декларации? Их реальный эффект малопонятен и едва ли заметен обычным обывателям. Но надо понимать, что структура отношений в таких больших объединениях, между таким количеством участников, да еще имеющих множество двусторонних проблем и противоречий – это процесс очень долгий и непростой. Каждая такая встреча и подписанный всеми документ, пусть даже и декларация – это кирпичик в стене единой структуры безопасности всей Азии.

Пример Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле показательный. Стена безопасности Европы строилась с 1973 года, почти полвека, и это строительство продолжается по сей день. И, надо признать, что механизм ОБСЕ буксует до сих пор, но от этого не перестает быть менее важным и необходимым.

У СВМДА еще все впереди. И тот факт, что уже сейчас, по сути, в начале пути объединения, его члены находят общий язык, несмотря на многообразие цивилизационных укладов и форм общественно-политического устройства – это уже большое достижение.

Если этот диалог продолжится на постоянной основе, то у Совещания есть все шансы стать фундаментом для другой уже полноценной международной структуры – Организации по безопасности и развитию Азии. Она могла бы стать эффективным инструментом превентивного предупреждения конфликтов на континенте и способствовать в целом безопасности, а значит, и процветанию региона.

Лидеры стран СВМДА собрались 15 июня на юбилейную, пятую встречу. Эти переговоры в текущем контексте надо рассматривать, как шанс придать новый импульс объединению, которое в условиях снижения доверия между государствами, обострения давних противоречий и роста милитаристских настроений представляется даже не крайне, а жизненно необходимым./// nCa, 17 июня 2019