Центральная Азия и Инициатива BRI могут открыть новые перспективы для «сложения усилий» между Китаем и Россией

Эльвира Кадырова

Посол России в КНР призвал к более тесной интеграции между китайской инициативой Пояс и Дороги (BRI, Belt and Road Initiative) и крупнейшими экономическими блоками Центральной Азии, в числе которых ШОС и возглавляемый Россией Евразийский экономический союз.

«Участие Китая в Центральной Азии носит, главным образом, экономический характер. Россия рассматривает Пекин не как угрозу, а как силу для стимулирования региональной экономики», – заявил посол Андрей Денисов в интервью китайское газете South China Morning Post.

«Китай активен в экономической сфере в этих странах, которые являются … областями традиционных интересов для моей страны и традиционного участия», – добавил он.

«Вовлеченность Китая [в Центральной Азии], насколько я понимаю, не наносит ущерба российским интересам», – подчеркнул Денисов.

По словам высокопоставленного российского дипломата, Китай обладает финансовыми ресурсами и может передать эти странам избыточные мощности в некоторых отраслях промышленности.

«Китай и Россия не могут просто конкурировать, но могут сложить усилия», – подчеркнул он.

Между тем, товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии демонстрирует признаки стабильного роста.

В январе-марте 2019 года объем импортно-экспортных операций через порт Хоргос, расположенный в Северо-Западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на границе с Казахстаном, достиг 8,65 млн тонн и вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на таможню Хоргос.

Объем торговли в стоимостном выражении превысил 4 миллиарда долларов США и вырос на 32,24% в годовом исчислении.

Главными статьями импорта стали сырьевые товары – это природный газ, древесина и лакрица. При этом Туркменистан, Узбекистан и Казахстан выступают основными импортерами. В структуре экспорта из Китая преобладают механическое и электротехническое оборудование, одежда, фрукты и овощи.

Таможенные чиновники объясняют рост в торговле с расширением инициативы Пояса и Дороги. «Китай много торгует со странами и регионами вдоль Пояса и Дороги. С улучшением портовой инфраструктуры был укреплен потенциал таможенного оформления и повышена эффективность», – сказал местный таможенник Ма Лей.

Инициатива Пояса и Дороги в качестве важной стратегии развития, была запущена правительством Поднебесной в 2013 году и предполагает создание Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелковому пути 21-го века, которые свяжут экономическими и транспортными связями Азию, Европу и Африку.

По данным Всемирного банка, BRI охватит треть всей мировой торговли и ВВП и свыше 60% населения мира.

25-27 апреля 2019 года в Пекине пройдет второй форум BRI по теме «Сотрудничество вдоль Пояса и Дороги, формирующее более светлое общее будущее». Ожидается, что в этом году конференция будет более ориентирована на бизнес-сообщество.

BRI-возможности в 5 ключевых областях

/// nCa, 23 апреля 2019 г.