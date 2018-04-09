Значение Операции «Оливковая Ветвь»

Мевлют Чавушоглу, Министр иностранных дел Турции

Мрачный портрет Ближнего Востока сегодня не должен перекрывать представления о том, что мир достижим. Основным обязательным условием любого такого мира должно быть сохранение территориальной целостности государств. Это означает противодействие всем силам, которые существуют только для того, чтобы проводить в жизнь свои антиутопии за счет других и с помощью посторонних – это террористы ДАИШ и РПК/ Отряды народной самообороны. Их видение бесконечного кровопролития должно быть отвергнуто и побеждено.

ДАИШ в значительной степени потерпел военное поражение, но не только потому, что группы, подготовленные и вооруженные Соединенными Штатами, нанесли группировке сокрушительный удар. Они потерпели поражение благодаря самоотверженной работе иракской армии и глобальной коалиции, действующей из Турции. Слабость ДАИШ наиболее четко проявилась после того, как Турция стала единственной армией НАТО, которая непосредственно вступила в бой и, как и ожидалось, поразила боевиков в Джараблусе на севере Сирии. Возможная перегруппировка ДАИШ в настоящее время предотвращается благодаря целенаправленной работе коалиции, включающей Турцию, которая проводит крупнейшую в мире гражданскую операцию по борьбе с ДАИШ и располагает самым длинным списком иностранных боевиков-террористов.

Привлекательность идеологии ДАИШ, Аль-Каиды и других смежных организаций не исчезнет так легко. Террористические акты на наших улицах совершались до появления ДАИШ и будут продолжаться независимо от ее вооруженных операций на Ближнем Востоке. Борьба с терроризмом должна энергично продолжаться, но больший акцент должен быть сделан на своевременный сбор разведывательных данных, финансовых мерах и мерах, направленных на борьбу с вербовкой и радикализацией.

Пункт разногласия с США заключается в политике вооружения РПК/ОНС, даже если у этих организаций своя история терроризма. Это юридически и морально сомнительная политика, которая была разработана администрацией Обамы в последние дни пребывания у власти и каким-то образом проникла в администрацию Трампа. Соединенные Штаты сыграли на руку всем своим критикам и оппонентам, решив объединиться с террористами, несмотря на свои собственные ценности и свой 66-летний союз с одной из главных целей террористов – Турцией.

Я был рад видеть, что многие союзники по НАТО дистанцируются от этой политики США, которая противоречит ценностям нашего Североатлантического Союза. Это также противоречит нашим общим интересам в регионе и за его пределами. Я надеюсь, что мой назначенный коллега, новый госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон посчитают приоритетным исправить этот курс.

Ирак, Сирия, Йемен, Ливия и другие страны Ближнего Востока сталкиваются с разрушительным давлением со стороны транснациональных сил, угрожающих их выживанию. Их трудности, в свою очередь, служат оправданием и возможностью для разного рода вмешательств со стороны различных стран и негосударственных игроков. Все это приводит не только к кровопролитию, но и массовой миграции и террористическому давлению на Турцию и остальную Европу. Хаос в этих странах также провоцирует ненависть и угрозы в отношении Соединенных Штатов. Устойчивые национальные государства должны стать основой любого порядка и стабильности на Ближнем Востоке. Видение Башара Асада в конце концов проиграет, но объединенная Сирия должна в конечном итоге выиграть эту долгую войну.

Операция «Оливковая Ветвь», в ходе которой было совершено военное вторжение в Сирию, является прежде всего актом самообороны против скопления террористов, которые уже проявили себя агрессивно по отношению к нашим населенным пунктам. В качестве принимающей стороны 3,5 миллиона сирийцев Турция также намерена использовать Оливковую Ветвь для устранения препятствий пути к миру в Сирии, создаваемых противниками унитарного будущего страны. Массивные лагеря террористов РПК/ОНС у наших границ служили двойной цели. Одна из них состояла в том, чтобы открыть дополнительный фронт для террористических операций РПК в дополнение к операции в Северном Ираке и объединить террористов в непрерывный террористический пояс. Захваченные нами в Африне оружие и военная инфраструктура решительно подтверждают эти оценки. Вторая цель лагерей террористов состояла в формировании территориального плацдарма для создания собственного государства, которое должно было быть построено на развалинах Сирии и Ирака – на территориях, освобожденных ДАИШ. «Оливковая Ветвь» препятствует развязыванию более масштабной войны и росту терроризма, который может охватить Европу и США. Вместо этого, эта операция прокладывает путь к миру.

Я знаю, что в эпоху постправды проводится широкая кампания, направленна на то, чтобы бросить тень на Оливковую Ветвь. Ни дня не проходит без атаки клеветой. Истина заключается в том, что мы приложили все усилия для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Операция стала одной из самых успешных своего рода, когда-либо проводившихся в мире.

Утверждалось, что наша операция препятствует борьбе ДАИШ, потому что террористы ОНС теперь сосредоточены на сопротивлении достижениям турецких военных. Я думаю, что этот выбор ОНС демонстрирует глупость любой стратегии, которая предусматривала опору на группировку в первую очередь. Но, будьте уверены, Турция не позволит ДАИШ перегруппироваться так или иначе и будет сотрудничать с Соединенными Штатами в этом направлении.

Мы также должны противостоять любому изображению операции «Оливковую Ветвь» в качестве борьбы курдов с турками. Должно быть очевидно, что террористы РПК и ОНС не представляют курдов. ОНС изгнали около 400 000 курдов с территории, захваченной в Сирии. Турция хочет, чтобы все курды жили в мире и процветании во всех странах, где они проживают. Микронационализм РПК и терроризм наносят ущерб всем, в том числе курдам.

Не менее важным моментом является поиск путей, позволяющих вывести Ближний Восток на путь развития. Центральное место в этом видении должно занимать мирное, стабильное Иракское государство, процветающее в условиях своего нынешнего конституционного порядка. В феврале международное сообщество на конференции доноров в Кувейте пообещало Ираку помощь в размере 30 миллиардов долларов, одна шестая часть этой суммы была предоставлена Турцией. Однако Ирак нуждается в гораздо большей помощи; я призываю всех моих партнеров, в знак признания преимуществ здорового и дружественного Ирака, оказать помощь в финансировании крупных усилий по восстановлению этой страны. Это сыграет не менее важную роль в построении мира, чем план Маршала для Европы.

Ближний Восток должен быть защищен от угрозы сектантства, сфер влияния, возрождающегося империализма, вражды королевских семей и всякого рода экстремизма, религиозного и иного. Государства и народы региона — и те, на кого все это подействовало – достаточно пострадали. Возможно, уже формируется дорожная карта к такому успешному будущему под решительным руководством Турции. Я надеюсь, что Соединенные Штаты воспользуются моментом и поддержат это видение мира. /// nCa, 9 апреля 2018 г