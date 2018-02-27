Совет БЕЗ опасности. Как Казахстан примирил членов СБ ООН

В Совете Безопасности ООН прошла очередная ротация председательства. Казахстан после месяца во главе ключевого органа самой главной международной организации планеты уступил место Кувейту. Уступил, надо думать, с чувством выполненного долга. За месяц председательства Казахстан сделал на этом посту больше, чем удавалось некоторым членам СБ за годы.

Январь 2018 года останется в истории как один из самых неспокойных для международных отношений месяцев. По крайней мере за последние несколько лет. За четыре с небольшим недели с начала нового года снизился градус и без того уже холодной войны между Россией и США, после введения последними новых санкций. В Афганистане произошло сразу несколько самых смертоносных за последние годы терактов. На Ближнем Востоке случилось очередное обострение – Турция начала полномасштабную военную операцию против курдов в Сирии. А на корейском полуострове на фоне готовящейся Олимпиады ядерная угроза КНДР обрела совсем другие, глобальные, очертания, даже несмотря на некоторое потепление отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Все эти темы Казахстан с позиции Председателя СБ ООН не оставил без внимания. Только по ситуации на Ближнем Востоке в Совете прошло четыре заседания. В целом за круглым столом члены СБ собирались больше 20 раз. И всегда темы этих встреч были актуальными для всех: от того же Ближнего Востока, который из-за перманентной нестабильности стал очагом терроризма, бьющего сегодня по всем странам мира без исключения до опасности распространения оружия массового уничтожения, которая в условиях корейского кризиса достигла крайней точки.

В качестве ремарки – обычно не все события в мире выносятся на повестку Совбеза ООН. Это происходит по усмотрению членов СБ, ну, или, собственно, его Председателя. В последнее время особенно часто Совет Безопасности ООН становился всего-навсего ареной для выяснения отношений между отдельно взятыми его представителями. Это и определяло порой его повестку.

Казахстан же пытался вынести на обсуждение по-настоящему важные темы, общие для всех угрозы и риски, которые в двусторонних перепалках между собой страны порой не замечают. Та же угроза со стороны Афганистана. Она только кажется региональной. А Вы вспомните, что Афганистан за последние годы стал мировым лидером по производству героина, и выращенные на афганских полях наркотики длинными путями и запутанными схемами поставляются на черные рынки самых разных стран Европы и Америки. А Вы вспомните, что Афганистан за годы конфликта стал экспортером не только наркотиков, но и терроризма. Так же как и упомянутый выше Ближний Восток. И это тоже общая проблема. С 2000-го года число терактов в мире выросло в 10 раз. И только в одном 2016 году боевики совершили атаки в 104 странах – это больше половины мира. А теперь вспомните, как часто Вы встречаете упоминание об Афганистане в ленте новостей и информационных бюллетенях на ТВ? На фоне санкционных войн, политических перепалок и гонки вооружений, он как-то померк на мировой повестке. А между тем угроза там стала еще более масштабной. Выдавленные из Ирака и Сирии боевики ИГИЛ ищут новый форпост в регионе. И судя по растущему числу радикалов в Афганистане – они его нашли.

Афганской теме Казахстан посвятил отдельное заседание Совета Безопасности. И, похоже, официальной Астане все-таки удалось привлечь внимание членов Совбеза к этой проблеме. Хотя бы судя по тому, что представители стран СБ ООН впервые с 2010 года лично посетили Афганистан. С 13 по 15 января делегация послов всех 15 членов Совета побывала в Кабуле, чтобы на месте оценить ситуацию и сделать выводы, которые, увы, печальны и требуют срочных мер.

И еще один вопрос, который стал ключевым в ходе Председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН – нераспространение оружия массового уничтожения. Опять же тема, ставшая уже едва ли не будничной. Страны меряются ядерными арсеналами и «красными кнопками», а мир, уже привыкнув, спокойно за этим наблюдает. Кажется, что ядерная угроза – это что-то эфемерное и мало связанное с реальностью. И только те страны, что на себе ощутили последствия использования ОМУ, понимают, что стремительно растущая в мире ядерная угроза несет настоящую катастрофу.

Но мир пока этого не понимает. Та самая «красная кнопка» остается символом могущества страны и главным аргументом в споре. И надеясь завоевать такое же могущество, многие страны стремятся завладеть ОМУ, последовать примеру ядерных держав, которые хотя формально и призывают коллег к демилитаризации, но сами от своих смертоносных арсеналов отказываться не спешат. А кто будет следовать призывам, если сам призывающий ему не следует?

И тут ведь важно понимать, что дело даже не количество оружия массового поражения в мире (а оно объективно растет), и даже не в географии его распространения. Важен сам факт его наличия. И не всегда должной охраны. Как справедливо заметил Президент Казахстана, выступая в Совете Безопасности ООН, увеличение числа стран-обладателей ОМУ создает риск попадания этого оружия в руки террористов. Реальных бандитов, с которыми не всегда удается договориться. Для них ОМУ может стать возможностью взять реванш за проигранную борьбу с применением традиционных вооружений. И тогда пострадают все. Независимо от статуса, наличия арсеналов и милитаристских убеждений.

То есть нераспространение ОМУ сегодня – это по сути вопрос выживания человечества. И этот мэсседж Казахстан, воспользовавшись главной трибуной мира, попытался этому миру донести. И это был не просто призыв, а в лучших традициях казахстанской внешней политики – детальный план, как сегодня минимизировать ядерную угрозу. В частности, Нурсултан Назарбаев предложил выработать реально работающий механизм наказания за приобретение и распространение ОМУ, а также усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, который пока остается каким-никаким, но все же элементом сдерживания в мире.

А чтобы эти меры по-настоящему работали Казахстан призвал страны начать, наконец, диалог, а не опасные перепалки, и доверять друг другу. Вот оно, самое важное. Доверие, которого так не хватает современным международным отношениям. Доверия, которое могло бы решить все конфликты и кризисы в мире. Доверия, которое сделало бы оружие массового уничтожения абсолютно ненужным и бесполезным. Быть успешным и авторитетным государством можно ведь и без него. Казахстан каждый день доказывает это на своем примере.

Председательство в СБ ООН порой очень опрометчиво считается формальностью. Но опыт Казахстана показывает, что здесь вопрос только в том, кто и как подходит к делу. И судя по тому, что, хотя за этот месяц заседания Совета Безопасности обходились без перепалок и споров, а все резолюции принимались единогласно, Казахстан к делу подошел очень взвешенно и ответственно. Теперь очередь мирового сообщества проявить большую ответственность за собственное будущее. /// nCa, 27 February 2018