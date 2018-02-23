Талибы поддерживают ТАПИ

Комментарий nCa

Ашхабад, 23 февраля 2018 (nCa) — Сегодня проект газопровода ТАПИ вступает в свою вторую фазу реализации, церемония запуска следующего этапа проекта газовой магистрали пройдет в двух частях – первая части в Серхетабатском этрапе на территории Туркменистана и вторая – в афганском городе Герат.

Президент Туркменистана Бердымухамедов, Президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси, и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар примут участие в обеих частях этого исторического события.

Критики проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) с самых первых дней говорят о безопасности в Афганистане и финансировании, называя эти два момента основными препятствиями на пути реализации данного проекта.

Всякий раз, когда в средствах массовой информации поднимался вопрос о безопасности ТАПИ, талибов представляют в роли главных врагов и главной угрозы.

Тем не менее, все это не соответствует истине.

Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид на этой неделе в интервью Arab News заявил о поддержке талибами данного проекта. Он назвал ТАПИ важным проектов.

Пресс-секретарь президента Афганистана Ашрафа Гани Шах Хуссен Мутазави сообщил Arab News, что старейшины племен и общин, проживающих на пути следования ТАПИ, выразили «искреннюю готовность к обеспечению защиты трубопровода и никому не позволят его саботировать».

Агентство Синьхуа в сообщении от 20 февраля 2018 года процитировало слова лидера фракции талибов муллы Расул Ахунда, заявившего, что «его люди сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность проекта ТАПИ».

Заместитель Расула Ахунда, Абдул Манан Ниази заявил местным журналистам, что проект является «национальным проектом и народ Афганистана обязан его поддерживать».

По словам Ниязи, сторонники Расула Ахунда предпринимают ряд усилий для того, чтобы убедить население поддержать проект ТАПИ. «Это национальный проект, и все люди получат от него выгоду»,- цитирует Синьхуа Ниязи.

29 ноября 2016 года агентство Reuters сообщило, что афганское движение Талибан предложило защиту крупных правительственных проектов, таких как крупное медное месторождение и международный проект газопровода, с тем, чтобы продвинуть реализацию данных проектов после долгих лет задержки.

Вот что пишет Reuters:

«Исламский эмират не только поддерживает все национальные проекты, которые отвечают интересам народа и приводят к развитию и процветанию нации, но и привержен делу их защиты», – говорится в заявлении талибов.

«Исламский эмират направляет всех своих моджахедов на помощь в обеспечении безопасности всех национальных проектов, которые отвечают высшим интересам ислама и страны».

А вот ссылка на заявление талибов, размещенное на их официальном сайте https://alemarah-english.com/?p=7766

«Исламский эмират Афганистан является исламской и национальной силой страны, которая ведет Джихад и пытается положить конец оккупации. И жертвы, которые принесены на этом пути ни от кого не скрываются.

«В свете заявлений лидера исламского эмирата и делегации по политическим вопросам, озвученных в ходе ряда международных конференций, Исламский эмират не только поддерживает все национальные проекты, которые служат интересам народа, ведут к развитию и процветанию нации, но и обязуется защищать их. К таким проектам относятся такие крупные национальные проекты, как ТАПИ, CASA-1000, Мес-Айнак, проекты строительства автомагистралей и железных дорог, энергетических и сельскохозяйственных плотин и другие подобные проекты, которые соответствуют руководящим принципам, установленным Исламским Эмиратом.

«Исламский эмират направляет всех своих моджахедов на помощь в обеспечении безопасности всех национальных проектов, которые отвечают высшим интересам ислама и страны».

Очевидно, что талибы не будут представлять никакой угрозы в отношении трубопровода ТАПИ. Однако, не исключены и другие угрозы. Существует вероятность разворачивания некоторых операций под фальшивым флагом, причем ответственность на себя может взять так называемый ИГИЛ или обвинения могут ложно пасть на талибов. /// nCa