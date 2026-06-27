Время не ждет: Почему Центральной Азии необходимы предложенные Туркменистаном экологические институты уже сейчас

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Изменение климата часто обсуждается в контексте будущих рисков. Однако в Центральной Азии и Каспийском регионе многие его последствия уже вышли из разряда прогнозов — они стали реальностью сегодняшнего дня. Опустынивание, деградация земель, дефицит водных ресурсов, потеря биоразнообразия, экстремальные погодные явления, а также растущая частота пыльных и соляных бурь уже меняют экосистемы, экономику и уклад жизни людей.

На этом фоне Туркменистан за последние несколько лет выдвинул три тесно взаимосвязанные региональные инициативы: создание Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии, Регионального центра по борьбе с опустыниванием и Каспийского экологического форума. Хотя каждое из этих предложений затрагивает отдельный аспект управления охраной окружающей среды, вместе они формируют целостную структуру регионального сотрудничества в то время, когда экологические вызовы все больше игнорируют государственные границы.

Эти предложения заслуживают гораздо большего международного внимания, чем они получали до сих пор.

Экологические вызовы не останавливаются на границах

Центральная Азия представляет собой классический пример взаимосвязанных экологических систем. Пыль, поднимающаяся в одной стране, оседает в другой. Реки пересекают несколько национальных юрисдикций. Опустынивание расширяется безотносительно политических рубежей. Загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия и последствия таяния ледников являются общей проблемой для всех.

Каспийское море иллюстрирует тот же принцип, но в еще более крупном масштабе. Его экологический баланс зависит от коллективных действий всех прибрежных государств. Проблемы загрязнения, снижения биоразнообразия, колебаний уровня воды и устойчивого управления морскими ресурсами невозможно эффективно решить с помощью изолированных национальных стратегий.

Научное сообщество уже давно подчеркивает, что региональные экологические проблемы требуют создания региональных институтов. Тем не менее институциональные механизмы зачастую отстают от темпов, с которыми разворачивается деградация окружающей среды.

От деклараций к внедрению

Предлагаемый Региональный центр климатических технологий призван устранить один из наиболее устойчивых пробелов в климатической политике — трансфер практических решений.

Правительства стран Центральной Азии все отчетливее осознают необходимость адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Чего часто не хватает, так это институционального механизма, способного выявлять, тестировать, адаптировать и распространять технологии, соответствующие уникальным климатическим, географическим и экономическим условиям региона.

Такой центр мог бы содействовать сотрудничеству между учеными, инженерами, директивными органами, финансовыми институтами и международными организациями. Вместо того чтобы дублировать существующие глобальные усилия, он бы адаптировал глобальные знания для регионального применения.

Предлагаемый Региональный центр по борьбе с опустыниванием направлен на решение еще одной проблемы, актуальность которой продолжает возрастать.

Деградация земель наносит ущерб сельскому хозяйству, продовольственной безопасности, укладу жизни в сельской местности, водным ресурсам и общественному здравоохранению.

Опустынивание усиливает миграционное давление, повышает уязвимость к засухам и снижает экономическую устойчивость.

Туркменистан заявляет, что этот центр позволит консолидировать научный потенциал, усовершенствовать системы мониторинга, координировать исследования, стимулировать обмен технологиями, готовить специалистов и поддерживать совместные проекты между странами Центральной Азии.

Это скорее практические цели, нежели политические. Они тесно перекликаются с приоритетами, обозначенными в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и ряде Целей устойчивого развития.

Платформа для общего будущего Каспия

Предлагаемый Каспийский экологический форум отражает схожую философию.

В отличие от постоянно действующего регулирующего органа, форум станет регулярной площадкой, где правительства, ученые, экологические организации и международные партнеры смогут оценивать возникающие вызовы, обмениваться результатами исследований, координировать ответные меры и укреплять доверие посредством диалога.

Каспийское море — одна из самых самобытных экосистем в мире. Оно поддерживает уникальное биоразнообразие, одновременно являясь важным коридором для транспорта, энергетики, рыболовства и торговли.

Поэтому защита его экологического благополучия — это не только экологическая ответственность, но и экономическая необходимость для каждой связанной с ним страны.

Почему время имеет значение

Пожалуй, самый весомый аргумент в пользу этих инициатив носит не институциональный, а временной характер. Экологическая деградация имеет накопительный эффект.

Каждый год промедления в сотрудничестве оборачивается новыми площадями деградировавших земель, усилением дефицита водных ресурсов, дальнейшей потерей биоразнообразия, ростом затрат на адаптацию и сокращением возможностей для превентивных действий.

Научные данные неизменно доказывают, что раннее вмешательство значительно более эффективно и обходится гораздо дешевле, чем реагирование после того, как экосистемы уже пересекли критические пороги. Эта реальность и должна определять международное мышление.

Вопрос уже не в том, нуждаются ли Центральная Азия и Каспийский регион в более тесном экологическом сотрудничестве. Факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что нуждаются.

Вопрос в том, поможет ли международное сообщество создать институты, способные обеспечить это сотрудничество, прежде чем сегодняшние решаемые проблемы превратятся в завтрашние необратимые кризисы.

Институты, укрепляющие сотрудничество

Важно рассматривать эти предложения не как изолированные национальные инициативы, а как региональные общественные блага.

Их цель заключается не в создании дополнительной бюрократии. Их ценность — в формировании постоянных механизмов, благодаря которым страны смогут сотрудничать непрерывно, а не от случая к случаю.

Региональные центры способны накапливать экспертные знания, сохранять институциональную память, координировать долгосрочные исследования, мобилизовать финансирование и поддерживать диалог независимо от политических циклов.

Без таких структур сотрудничество зачастую зависит от отдельных проектов или конференций, импульс которых угасает сразу после их завершения.

Общая ответственность

Экологические вызовы, с которыми сталкиваются Центральная Азия и Каспийский регион, являются частью глобальной чрезвычайной климатической ситуации. Их последствия не ограничатся региональными рамками. Поэтому поддержка институтов, повышающих устойчивость, укрепляющих научное сотрудничество и продвигающих практические решения, должна рассматриваться не как помощь одной стране или одному региону, а как инвестиция в глобальную экологическую безопасность.

Туркменистан внес эти идеи в международную повестку дня. Теперь они заслуживают внимательного рассмотрения со стороны соседних государств, агентств Организации Объединенных Наций, международных финансовых институтов, партнеров по развитию и широкого научного сообщества.

Время — это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Каждый сезон, упущенный из-за бездействия, позволяет экологическому давлению усиливаться, затратам на восстановление — расти, а возможностям для превентивных мер — сокращаться.

Международное сообщество неоднократно подтверждало, что изменение климата требует сотрудничества, разработки политики на научной основе и коллективной ответственности. Предлагаемые Региональный центр климатических технологий, Региональный центр по борьбе с опустыниванием и Каспийский экологический форум предлагают практические инструменты, с помощью которых эти принципы могут быть воплощены в долгосрочные действия.

Мир не должен ждать, пока вызовы, для решения которых предназначены эти институты, станут слишком суровыми или слишком затратными для преодоления. Наиболее эффективными являются те институты, которые создаются до того, как кризис превысит способность на него реагировать. Центральная Азия и Каспийский регион подошли именно к такому моменту. Время действовать — сейчас./// nCa, 27 июня 2026 г.