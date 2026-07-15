В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские политические консультации – Подписаны двусторонние документы

14 июля 2026 года в Ашхабаде состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Узбекистана. Туркменскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Рашид Мередов, узбекскую — Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе консультаций стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления туркмено-узбекского стратегического партнёрства.

Особое внимание было уделено поддержанию активного политического диалога на двустороннем уровне, а также координации взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, прежде всего ООН, СНГ, ОИС, ЭКО и Движения неприсоединения. Подтверждена взаимная готовность к дальнейшей поддержке международных инициатив друг друга и согласованию подходов по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

Стороны подчеркнули важность последовательного совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, активизации межпарламентских и межрегиональных связей, а также расширения прямых контактов между профильными министерствами и ведомствами двух стран.

В контексте двусторонней повестки стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящим в текущем году международным мероприятиям в Туркменистане.

Отдельный блок переговоров был посвящён вопросам торгово-экономического сотрудничества. Подчёркнута необходимость дальнейшей диверсификации взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и повышения эффективности деятельности Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Рассмотрены перспективы развития транспортно-транзитной взаимосвязанности, формирования новых международных транспортных коридоров, совершенствования логистической инфраструктуры, а также углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике.

По линии гуманитарного сотрудничества стороны отметили позитивную динамику взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, молодёжной политики и спорта.

В этот же день состоялась церемония подписания двусторонних документов, в числе которых:

– Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

– Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2027–2028 годы. ///nCa, 15 июля 2026 г.