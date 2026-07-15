Президент Туркменистана принял главу МИД Узбекистана

14 июля 2026 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, находящегося с официальным визитом в Ашхабаде.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Основное внимание стороны уделили политическому взаимодействию, региональной повестке и экономическому сотрудничеству, отметив эффективную координацию в рамках ООН, СНГ, ОЭС и региональных форматов «Центральная Азия +».

Президент Туркменистана также поблагодарил узбекскую сторону за поддержку политики постоянного нейтралитета страны.

Отдельной темой стала подготовка к международным мероприятиям, которые Туркменистан проведет в Национальной туристической зоне «Аваза» в период председательства в СНГ. Речь идет о заседании Совета глав государств СНГ и Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Как отметил Бердымухамедов, эти мероприятия будут способствовать укреплению регионального сотрудничества, доверия и добрососедства, а также придадут импульс развитию турк­мено-узбекского стратегического партнёрства.

Экономический блок переговоров был сосредоточен на развитии сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, а также на работе Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны также обсудили расширение культурно-гуманитарных связей и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов между двумя странами.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана и дальше развивать плодотворное сотрудничество с Узбекистаном на благо народов двух стран. ///nCa, 15 июля 2026 г.