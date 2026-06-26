Брюссель открывает новую главу во взаимосвязанности Европы и Центральной Азии

nCa Report

Когда в минувший понедельник официальные лица Европейской комиссии приветствовали министров транспорта и дипломатов в Брюсселе, это событие было чем-то большим, нежели рядовая политическая встреча. Запуск Платформы по повестке дня в области взаимосвязанности (Connectivity Agenda Platform) 23 июня 2026 г. ознаменовал собой конкретный шаг в многолетних усилиях ЕС по созданию торговых маршрутов в обход России и сближению двух регионов, которые исторически оставались на некотором расстоянии друг от друга.

Платформа была представлена на министерской встрече высокого уровня под председательством комиссара по вопросам расширения Марты Кос, комиссара по международному партнёрству Йозефа Сикелы и комиссара по устойчивому транспорту Апостолоса Цицикостаса. Мероприятие собрало министров и высокопоставленных представителей государств-членов ЕС, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины и Узбекистана, а также партнёров по G7 и международные финансовые институты. (EU NEIGHBOURS)

Платформа функционирует в рамках стратегии ЕС «Глобальные ворота» (Global Gateway) — ответа Брюсселя на китайскую инициативу «Один пояс, один путь» — и призвана координировать инвестиции и политику в сфере транспорта, энергетики, цифровой инфраструктуры и упрощения процедур торговли. Вместо того чтобы заменять существующие инициативы, она опирается на ранее заложенный фундамент: так, заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов охарактеризовал этот запуск как конкретный результат договорённостей, достигнутых на министерской встрече по взаимосвязанности в Люксембурге в октябре 2025 г. (Казинформ)

Инвестиции

Встреча принесла нечто большее, чем просто декларации. Европейская комиссия заключила заявления о намерениях с международными финансовыми институтами, которые, как ожидается, мобилизуют до 2 миллиардов евро (около 2,3 миллиарда долларов) на проекты в сфере транспорта, обустройства пограничных переходов и упрощения процедур торговли в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

В число задействованных кредиторов вошли такие тяжеловесы, как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк — все они были представлены на встрече в Брюсселе. (The Times Of Central Asia/Казинформ)

Казахстан также объявил о финансовых сделках на полях мероприятия. Банк развития Казахстана подписал соглашения на сумму почти 1 миллиард долларов: одно — с Европейским инвестиционным банком, а второе — с банковским синдикатом, в состав которого вошли Commerzbank, JPMorgan Chase и Standard Chartered, под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МАИГ). (The Times Of Central Asia)

Эти финансовые обязательства являются частью более масштабной и набирающей обороты инициативы ЕС. Так, на Форуме инвесторов Global Gateway в Брюсселе в январе 2024 г. Европейская комиссия объявила о коллективном обязательстве выделить 10 миллиардов евро на развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Кавказа, а впоследствии эта сумма была увеличена ещё на 12 миллиардов евро на первом саммите ЕС — Центральная Азия в Самарканде в апреле 2025 г. (The Jamestown Foundation)

Срединный коридор: маршрут, чьё время пришло

В основе платформы лежит Транскаспийский транспортный маршрут, широко известный как Срединный коридор — мультимодальный путь протяжённостью около 7 000 километров, пролегающий от Китая через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и далее в Европу через Турцию. Географически это самый короткий сухопутный путь между западным Китаем и Европой, который служит альтернативой как Северному коридору через Россию, так и морскому пути через Суэцкий канал.

Подъём коридора оказался стремительным. Объёмы грузоперевозок демонстрируют устойчивый рост с 2022 г., значительно ускорившись в 2024 и 2025 гг. Катализатором послужили боевые действия в Украине: из-за санкций и репутационных рисков северный российский маршрут потерял привлекательность, и грузоотправители начали всерьёз искать альтернативы. В апреле 2026 г. участники руководящего органа коридора утвердили план работы, ориентированный на цифровизацию транспортных процессов для сокращения времени транзита и повышения прозрачности. (Oxford Business Group/The Jamestown Foundation)

Тем не менее «узкие места» всё ещё сохраняются. Переправа через Каспийское море остаётся наиболее существенным структурным ограничением коридора, а приграничные процедуры и несогласованные тарифные структуры продолжают увеличивать временные и финансовые затраты. Особое внимание новой платформы к упрощению процедур торговли и регуляторному сотрудничеству направлено непосредственно на устранение этих слабых мест.

Место Туркменистана в проекте

Присутствие Туркменистана в Брюсселе было весьма заметным. Страна традиционно сохраняла осторожную дистанцию по отношению к многосторонним структурам, однако её участие наряду с другими государствами Центральной Азии отражает пусть негромкий, но вполне ощутимый сдвиг в сторону взаимодействия с Западом.

Географическое положение даёт Ашхабаду прямую заинтересованность в успехе коридора. Международный морской порт Туркменбаши увеличил свои мощности по перевалке грузов примерно до 26 миллионов тонн в год, что делает его ключевым узлом на восточном побережье Каспия. Кроме того, Туркменистан активно инвестирует в укрепление своих позиций на море: так, в мае 2026 г. в Бакинском международном морском торговом порту состоялась церемония встречи судна «Гадамлы» (Gadamly) — первого грузового судна, построенного в Туркменистане. Этот сухогруз дедвейтом 6 100 тонн способен перевозить 240 контейнеров и будет выполнять регулярные рейсы между Туркменбаши и Баку. Официальные лица обеих стран охарактеризовали запуск этого судна как важный шаг вперёд для Срединного коридора. [АБР/Caspian Policy]

Интерес Европы к логистическому потенциалу Туркменистана носит прямой характер. Ранее в этом году делегация ЕС во главе с Шарлоттой Адриан, руководителем Отдела ЕС по Центральной Азии, посетила порт Туркменбаши для обсуждения вопросов эффективного использования и развития Транскаспийского коридора, при этом особое внимание было уделено поддержанию навигационной глубины подходного канала за счёт проведения дноуглубительных работ. [Dredging Today]

Германия также предприняла шаги на двустороннем направлении. На встрече в формате C5+1 в Берлине в феврале немецкие логистические компании выразили готовность инвестировать в туркменские порты и железные дороги для ускорения грузопотоков, при этом Берлин выделил 2,7 миллиона евро специально для координационной платформы Транскаспийского коридора. [Caspian News]

Помимо грузоперевозок, Туркменистан находится в центре потенциально более масштабного стратегического диалога. Давно обсуждаемая возможность строительства Транскаспийского газопровода, который свяжет Туркменистан с Азербайджаном и, в конечном счёте, с европейскими рынками, вновь привлекла к себе повышенное внимание после того, как боевые действия в Украине побудили Брюссель искать альтернативы российским энергоносителям. Включение энергетической взаимосвязанности в повестку дня будущих заседаний платформы — проведение профильных встреч запланировано на вторую половину 2026 г. — означает, что эта тема вряд ли останется полностью в стороне. [Hudson Institute]

Для страны, которая экспортирует подавляющую часть своего природного газа в Китай и исторически опиралась на узкий круг экономических партнёров, Платформа по повестке дня в области взаимосвязанности представляет собой возможность диверсификации без принятия на себя необратимых обязательств. Перейдёт ли Ашхабад от простого участия к более глубокой интеграции, будет зависеть от того, что коридор сможет предложить на практике, а также от того, насколько серьёзно Брюссель выполнит свои инвестиционные обещания.

Следующие заседания Платформы по повестке дня в области взаимосвязанности, посвящённые энергетической и цифровой интеграции, состоятся во второй половине 2026 г. /// nCa, 26 июня 2026 г.